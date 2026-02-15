Chàng Gen Z thổi hồn Tết truyền thống vào bộ ảnh thời trang độc đáo

SVO - Không chọn cách 'quay lưng' với những giá trị cũ, Trần Anh Tuấn (sinh năm 2004) đã quyết định dùng ngôn ngữ của thời trang để kể lại câu chuyện Tết theo cách rất riêng. Sự kết hợp táo bạo giữa áo dài truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại trong bộ ảnh mới không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định: Người trẻ vẫn yêu Tết, chỉ là theo một cách sáng tạo và rực rỡ hơn.

Trần Anh Tuấn (sinh năm 2004) tốt nghiệp trường Cao đẳng FPT Polytechnic, chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Không chỉ đam mê với công nghệ, Tuấn còn ấp ủ tình yêu với nghệ thuật và sáng tạo hình ảnh. Công việc người mẫu ảnh không chỉ là một nghề nghiệp, mà còn là niềm đam mê giúp Tuấn có cơ hội thể hiện bản thân và khám phá những khía cạnh mới của nghệ thuật.

Bộ ảnh lần này, theo Tuấn là một cách kết nối giữa Tết truyền thống và góc nhìn của người trẻ. Anh muốn chứng minh rằng Tết vẫn luôn có ý nghĩa, chỉ là được kể lại bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn với Gen Z.

Tuấn chia sẻ: "Mình không nghĩ người trẻ đang dần nhạt với Tết, mà chỉ là cách cảm nhận và thể hiện Tết đã thay đổi theo thời gian".

Phong cách chủ đạo mà Tuấn lựa chọn cho bộ ảnh là sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và nét cổ phục, mang đậm tinh thần Tết, đồng thời vẫn thể hiện được cá tính và tinh thần hiện đại của bản thân .

Bộ ảnh không chỉ đơn thuần là những bức ảnh thời trang, mà còn chứa đựng những hoài niệm về Tết xưa. Mỗi bức ảnh đều là sự kết hợp tinh tế giữa quá khứ và hiện tại.

Tuấn cho biết: "Mỗi bức ảnh đều mang một chút hoài niệm về Tết xưa, nhưng đồng thời cũng là lời khẳng định rằng Gen Z không quay lưng với truyền thống, mà đang tiếp nối và làm mới nó theo cách rất riêng".

Những hình ảnh quen thuộc của Tết như hoa đào, bánh chưng, câu đối đỏ được tái hiện một cách sáng tạo trong bộ ảnh, mang đến cho người xem cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Không khí cận Tết luôn mang đến cho Tuấn những cảm xúc đặc biệt. "Dù có bận rộn, nhưng cảm giác mong chờ, háo hức vẫn luôn hiện diện, nhất là khi được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của Tết như hoa, mâm cỗ hay những buổi sum họp gia đình", Tuấn chia sẻ.

Để chuẩn bị cho Tết, Tuấn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc và sắp xếp công việc để có thể ở bên gia đình nhiều hơn. Với Tuấn, sự chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái và tích cực.

Nhìn lại bộ ảnh, Tuấn cảm thấy bản thân của năm mới tự tin và trưởng thành hơn so với năm cũ. Tuấn bộc bạch: "Mình biết rõ mình muốn gì, dám thể hiện bản thân hơn và trân trọng những khoảnh khắc gia đình, những giá trị truyền thống nhiều hơn trước".

Trong năm mới Bính Ngọ, Tuấn mong muốn phát triển công việc người mẫu ảnh theo hướng chuyên nghiệp hơn, đồng thời từng bước lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất để thử thách bản thân và mở rộng con đường nghệ thuật trong tương lai. Anh hy vọng rằng, những nỗ lực của bản thân sẽ góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến với giới trẻ một cách sáng tạo và gần gũi hơn.

