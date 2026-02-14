Tết xa quê vẫn tròn đầy yêu thương của nữ du học sinh Souphin Phommavongsa tại Trường Đại học Thủy lợi

SVO - Những ngày cuối năm, khi sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần lượt về quê, Souphin Phommavongsa - lưu học sinh ngành Kỹ thuật tài nguyên nước - là người duy nhất ở lại ký túc xá dịp Tết Bính Ngọ. Trước hoàn cảnh đó, Nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà Tết, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt và kết nối gia đình đỡ đầu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tạo điểm tựa tinh thần cho nữ sinh trong những ngày đầu năm.

Ấm áp Tết xa nhà dưới mái trường đại học

Những ngày cuối năm, khi sân trường dần vắng bóng sinh viên trở về sum họp gia đình, Souphin không giấu được cảm giác chùng xuống khi nhìn bạn bè xách vali ra cổng. Lần đầu tiên đón Tết nơi đất khách, thiếu đi sự quây quần của người thân và đồng hương, Souphin đối diện với sự tĩnh lặng của khu nội trú bằng nhiều suy nghĩ đan xen. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc dễ chạnh lòng ấy, Souphin không hề đơn độc.

Những món quà Tết của Trường Đại học Thủy lợi được trao tận tay Souphin Phommavongsa.

Thấu hiểu hoàn cảnh của lưu học sinh ở lại dịp lễ dài ngày, Trường Đại học Thủy lợi đã kịp thời thăm hỏi, chuẩn bị quà Tết và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, bảo đảm điều kiện thiết yếu trong những ngày hàng quán nghỉ lễ. Từ chiếc bánh chưng, khoanh giò, khay mứt truyền thống đến những tấm thiệp chúc xuân và phong bao lì xì, tất cả không chỉ là vật chất mà còn là thông điệp về sự quan tâm và trách nhiệm. “Nhìn các bạn về quê, mình cũng thấy chạnh lòng, nhưng sự quan tâm của thầy cô khiến mình nhận ra rằng mình luôn có một gia đình thứ hai ở đây”, Souphin chia sẻ.

Với Souphin, Tết năm nay không chỉ là trải nghiệm xa nhà, mà còn là bài học sâu sắc về tình người và giá trị của sự sẻ chia trong môi trường giáo dục. Chính sự đồng hành ấy đã biến những ngày tưởng chừng trống vắng thành ký ức đáng trân trọng trong hành trình học tập tại Việt Nam.

Cô Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên trao những món quà Tết cho bạn Souphin Phommavongsa.

Hành trình của lòng biết ơn trong mùa xuân xa xứ

Sau phút chạnh lòng ban đầu, Souphin chọn cách đối diện với Tết xa nhà bằng một tâm thế chủ động và tích cực. Souphin dự định dành những ngày Hà Nội vắng lặng nhất để chậm rãi dạo bước qua những con phố quen mà lạ, cảm nhận nhịp sống Thủ đô trong sự bình yên hiếm có. Với Souphin, đó không chỉ là một chuyến đi dạo, mà là cơ hội để lắng nghe và hiểu sâu hơn về nơi mình đang học tập và gắn bó.

Souphin Phommavongsa cùng cô giáo đỡ đầu trong hoạt động kết nối gia đình Việt Nam với lưu học sinh của Trường Đại học Thủy lợi.

Souphin cũng sẽ đến thăm gia đình bố mẹ đỡ đầu - gia đình cô Nguyễn Diệu Linh, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - nhịp cầu gắn kết mà Nhà trường đã vun đắp để em có một mái ấm tại Việt Nam. Đặc biệt, chuyến đi về Nghệ An thăm gia đình “người bạn trai đặc biệt” mở ra cơ hội để Souphin trải nghiệm sự nồng hậu của người miền Trung và tiếp cận gần hơn với chiều sâu văn hóa Việt. “Ban đầu mình cũng buồn, nhưng càng nghĩ, mình càng thấy biết ơn vì có nhiều người yêu thương và chở che đến vậy”, Souphin chia sẻ.

Souphin Phommavongsa cùng các thầy cô phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

Trước sự quan tâm của thầy cô, Souphin tự hào khi là một phần của đại gia đình Thủy lợi. Với Souphin, Tết Bính Ngọ không chỉ là kỳ nghỉ, mà là hành trình nhận ra giá trị của tình yêu thương. Chính sự đồng hành ấy đã biến những ngày xa quê thành trải nghiệm đáng trân trọng, nơi nỗi cô đơn được thay thế bằng cảm giác được thuộc về.

(Ảnh: NVCC)