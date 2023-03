Chàng sinh viên người Việt giỏi Văn và Hoá quyết tâm chinh phục ngành học khó tại xứ sở Đài Loan

SVVN - Ngô Hữu Trường (sinh năm 2001), sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đang là sinh viên trao đổi chương trình Công nghệ Tài chính (FinTech) Trường Đại học Á Châu tại Đài Loan (Trung Quốc). Từ một học sinh giỏi Văn và Hoá, Hữu Trường đã có một bước ngoặt với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ trở thành sinh viên ngành công nghệ tài chính để bắt kịp với xu hướng thời đại 4.0.

Đối với một nam sinh thích sự sáng tạo, có bản lĩnh đương đầu với những khó khăn, mới lạ nên từng là một học sinh giỏi Văn cấp THCS, học sinh chuyên Hoá cấp THPT, khi đứng trước cánh cửa trường Đại học, Hữu Trường lại rẽ ngang sang một chuyên ngành không mấy liên quan tới những môn học bản thân đã giỏi trước đó.

“Lĩnh vực công nghệ tài chính hiện đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành Tài chính Ngân hàng bằng cách đưa ra các giải pháp tài chính mới, đơn giản hóa các dịch vụ tài chính truyền thống, nâng cao trải nghiệm khách hàng và giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Ví dụ cụ thể là các ví điện tử như Paypal, ZaloPay hay Momo hiện nay đang giúp người dùng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và mua sắm trực tuyến một cách thuận tiện và an toàn hơn. Với mong muốn theo đuổi ngành tài chính từ trước, Fintech thực sự là nơi mình tìm thấy nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo.” Hữu Trường chia sẻ về lí do cho sự lựa chọn mới.

Tạo ra áp lực là tạo ra cơ hội, trong quá trình học Đại học, Hữu Trường đã liên tục đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập. Cậu sinh viên từng lọt top Bán kết khu vực Đông Nam Á cuộc thi Healthcare Fintech Alliance Innovation Challenge 2020 do Học viện Công nghệ Tài chính Singapore tổ chức. Cậu sinh viên liên tục giành giải thưởng qua các năm học: Giải Nhất chương trình Seeds for the Future 2021 – Tập đoàn Huawei, Giải Nhì giải thưởng Savvy Prize cho doanh nhân trẻ 2022, học bổng kì hè 2022 tại Học viên Nghiên cứu Kinh tế Bucharest – Romania.

Bên cạnh các giải thưởng cá nhân, Hữu Trường còn tham gia và giành giải thưởng cùng nhóm bạn: Quán quân cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp trong Lĩnh vực Công nghệ Tài chính nằm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Vietnam 2021.

Với một chàng sinh viên 22 tuổi, ấp ủ hoài bão ước mơ nơi xa xứ từ khi còn là sinh viên năm thứ 3 là những áp lực bên trong tâm hồn trẻ: "Lúc mới sang Đài Loan, trở ngại lớn nhất đối với mình là ngôn ngữ và lối sống của người dân ở đây. Mình không học tiếng Trung trước đây và cũng như có một vài văn hóa khác biệt trong cách sinh hoạt của người Đài khiến cho mình thấy bỡ ngỡ thời gian đầu. Áp lực cũng có khi mình phải tự giải quyết mọi thứ thay vì có sự giúp đỡ của gia đình hay bạn bè như trước kia ở Việt Nam. Tuy nhiên, bố mẹ luôn ủng hộ và là hậu phương vững chắc cũng như hỗ trợ mình trên con đường học tập. Gia đình cũng chính là động lực giúp mình vững tin hơn với các quyết định riêng trong việc lựa chọn con đường mà mình muốn theo đuổi sau này", Hữu Trường tâm sự.

Cậu sinh viên đã tham gia vào một dự án khởi nghiệp về thời trang kỹ thuật số trong thế giới ảo Metaverse tạo ra một mô hình thời trang phi vật lý và các sản phẩm may mặc 3D. Người dùng sẽ mặc các bộ trang phục này thông qua công nghệ thực thế ảo và thực tế tăng cường (VR, AR) để tạo các hình ảnh hoặc video và sau đó chia sẻ lên mạng xã hội như một bộ trang phục vật lý thông thường, góp phần giảm thiểu xu hướng tiêu dùng thời trang nhanh, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhóm dự án mà Trường tham gia đã đạt được giải ba trong cuộc thi sinh viên khởi nghiệp toàn quốc Finnovation 2022 và nhận được nhiều sự quan tâm từ các quỹ đầu tư. "Mình cũng cảm thấy may mắn vì được học trong một môi trường tốt, đặt chân tới nhiều quốc gia và tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau. Mình hi vọng kinh nghiệm mà mình đã học hỏi được sẽ giúp ích cho mình trong việc đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị thiết thực hơn", Cậu sinh viên bày tỏ.

“Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.” (Nhắm tới mặt trăng, để cho dù có trượt, bạn cũng sẽ hạ cánh nơi các vì sao) là kim chỉ nam sống của cậu sinh viên. Từ khi còn là một cậu nhóc học sinh, Hữu Trường đã luôn có mơ ước được đi ra ngoài thế giới để trải nghiệm cuộc sống và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. "Khi lớn lên mình đã luôn đặt những mục tiêu rộng lớn hơn và nằm ngoài vùng an toàn của mình hơn dù kết quả có ra sao. Việc học tập ở một quốc gia khác đã thực sự giúp mình phát triển các kỹ năng mới và tạo kết nối với nhiều người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại, thì mình thấy việc đặt những mục tiêu xa để theo đuổi vẫn sẽ mang lại cho mình những trải nghiệm vô giá và bổ ích", Hữu Trường bộc bạch.