Chàng trai xứ Huế 2 lần đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

SVVN - Hoàng Phương Nam sinh năm 1998 đang là học viên năm 4 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Chàng trai sinh ra và lớn lên tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 2 năm liền (năm 2021 và năm 2022).

Hành trình trở thành học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân

Hoàng Phương Nam là cựu học sinh của trường THPT Đặng Huy Trứ. Vào năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, chàng trai xứ Huế đăng kí dự thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng không đỗ. Nam quyết định lựa chọn đi nghĩa vụ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vào năm 2017. Với niềm đam mê cháy bỏng được trở thành một chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, trong quá trình đi nghĩa vụ, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị giao phó, Phương Nam đã cố gắng tiếp tục ôn thi để thực hiện mơ ước của mình. Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, chàng trai xứ Huế đã thi đậu Học viện Cảnh sát nhân dân vào năm 2019. Nam tâm sự: “Bản thân mình đã không đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân vào năm 2016, nhưng mình đã không bỏ cuộc và đã chọn con đường đi lính rồi tiếp tục ôn thi, kết quả là mình đã thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân trong năm 2019. Mình luôn quan niệm rằng: Thành công của mỗi người đều phải do bản thân mỗi người tự cố gắng và phấn đấu. Chính vì vậy, khi có ước muốn hãy nỗ lực hành động bằng chính sức mạnh của mỗi người”.

Những thành tích đáng ngưỡng mộ

Với phương châm “giờ nào việc đó” cùng phương pháp học khoa học, Phương Nam đã xuất sắc đạt được những thành tích cao trong học tập và rèn luyện như: đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung Ương năm 2021 và năm 2022; được Trung ương đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022; đạt giải Nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” năm học 2021-2022 do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức; 3 năm liền là học viên Xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân; 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2020 – 2021 của Học viện Cảnh sát nhân dân; gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt các học viện, trường Công an nhân dân giai đoạn 2019 – 2021… Nhờ biết cách cân bằng thời gian trong học tập và tham gia hoạt động, Nam đạt được những thành tích đáng tự hào, nam sinh chia sẻ: “Bản thân mình rất thích các hoạt động ngoại khóa, các chương trình mà Học viện, Đoàn thanh niên hay Bộ Công an tổ chức. Vì vậy, để cân bằng giữa việc học và việc tham gia phong trào thì mình sẽ lên kế hoạch cụ thể cho từng công việc, phân cấp mức độ quan trọng cho từng công việc và sắp xếp chúng vào những khoảng thời gian hợp lý. Mình có một lý tưởng là khi đã tham gia bất cứ việc gì thì phải cống hiến hết mình, sống hết mình và cháy hết mình cho công việc đó”.

“Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”

Sống trong môi trường lực lượng vũ trang, khoảng thời gian đầu Phương Nam cũng gặp một số khó khăn như: chưa thích nghi được với giờ giấc, cách sinh hoạt… Sau một thời gian, nam sinh cũng đã tập quen dần với mọi thứ. Nam thấy bản thân càng ngày càng sống một cách kỷ luật hơn khi học tập và rèn luyện trong môi trường lực lượng vũ trang.

Trong khoảng thời gian học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân, chàng trai xứ Huế nhận được rất nhiều tình cảm của đồng đội và thầy cô, Phương Nam chia sẻ: “Về học tập thì lượng kiến thức của các môn học rất nhiều, thời gian học trên lớp là không đủ. Vì vậy, mình thường xuyên phải tự tìm tòi, mày mò thêm ngoài giờ, mở rộng kiến thức. May mắn cho mình là thầy cô giáo rất cởi mở, gần gũi với sinh viên, thường xuyên quan tâm và giải đáp những thắc mắc cho mình. Bạn bè cũng thường xuyên giúp đỡ mình, những lúc trao đổi kiến thức với nhau sẽ giúp mình học thêm nhiều cái mới, tiếp thu những cái tốt đẹp”.

Sinh ra tại mảnh đất Thừa Thiên Huế nhưng học tập ở Hà Nội, nam sinh cũng có những cảm xúc suy tư, Nam cho biết: “Bản thân mình cũng đã quen với cảnh xa nhà, xa người thân vì mình đã đi nghĩa vụ từ rất sớm. Nhưng đôi khi nhìn các đồng chí, đồng đội của mình về nhà thăm gia đình, bản thân cũng cảm thấy chạnh lòng, nhớ bố mẹ, nhớ em gái. Với nỗi nhớ đó, mình lại nhắc nhở bản thân phải phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, gia đình chính là động lực để mình thực hiện ước mơ và đam mê”.

Phương Nam luôn tâm niệm rằng “Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Đam mê sẽ là động lực để giúp chúng ta thoải mái, tự tin và trách nhiệm hơn trong công việc của bản thân và từ đó mới đạt được thành công bền vững và lâu dài”.