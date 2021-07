Chế “thiết bị tai giả” giúp giảm đau khi đeo khẩu trang y tế

SVVN - Nhóm sinh viên bộ môn Cơ khí, bộ môn Điện - Điện tử, trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) đã thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang nhằm trao tặng cho đội ngũ y tế của các bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại TP. HCM.

Nhằm giúp y, bác sĩ giảm áp lực đau tai vì đeo khẩu trang bảo hộ liên tục, hàng ngàn dây đeo "tai giả" đã được Đoàn trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) chế tạo để gửi tặng miễn phí cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19. Thiết bị này có hình dạng giống như chiếc lược với các nấc treo nhô ra ở hai bên. Nhân viên y tế có thể vòng dây qua các nấc (tùy kích cỡ đầu) thay vì vòng qua vành tai. Như vậy, họ sẽ không phải chịu áp lực ở vùng tai và có thể đeo khẩu trang làm việc trong thời gian dài mà tai không bị đau nhức.

Đoàn trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) cùng với các bạn sinh viên bộ môn Cơ khí và bộ môn Điện - Điện tử đã lên ý tưởng thực hiện dự án này. Tuy nhiên, để làm được thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang thì bắt buộc phải có thêm máy in 3D. Thế là những chiếc máy in 3D được sử dụng cho dự án từ chính sản phẩm của các bạn sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba (bộ môn Cơ khí và bộ môn Điện - Điện tử) từng tham gia Hội thi mô hình chuyên ngành (là một trong những cuộc thi học thuật do Đoàn trường tổ chức).

Số lượng máy in 3D mà các bạn sinh viên Phân hiệu sử dụng là 5 máy, công suất mỗi máy là 50 cái/ngày và một ngày mỗi máy chạy tối đa thời gian 18 tiếng. ThS Vũ Văn Định, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Nguồn kinh phí để thực hiện dự án một phần là nguồn kinh phí từ nhà trường, một phần là nguồn kinh phí vận động từ thầy cô và các anh chị là cựu sinh viên của trường. Sản phẩm này đang được mọi người quan tâm rất nhiều và đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch đang rất cần để giảm bớt bị đau vành tai khi đeo khẩu trang y tế trong thời gian dài”.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 3.000 thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang đã được Đoàn trường trao tặng tới các đơn vị như Thành Đoàn TP. HCM, Sở Giao thông Vận tải TP. HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Mắt TP. HCM, Bệnh viện Thủ Đức… “Việc chế tạo ra những thiết bị bảo vệ tai này nhằm tiếp sức cho các "chiến sĩ áo trắng", những lực lượng ở tuyến đầu phòng dịch. Đây cũng là món quà cảm ơn của các bạn sinh viên nhà trường gửi đến họ. Chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi”, ThS Vũ Văn Định chia sẻ.

Trong thời gian tới, Đoàn trường cùng bộ môn Cơ khí của Phân hiệu sẽ cho ra mắt sản phẩm "Mũ bảo hiểm điều hoà chống virus" để góp phần cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.