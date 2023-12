Chị Lại Thị Bích Thuý đến từ Quảng Bình là Quán quân cuộc thi ảnh “Chính em là mùa Xuân”

Cuộc thi ảnh “Chính em là mùa Xuân” do Công ty Cổ phần Thời trang MC Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn GBM tổ chức, được tài trợ bởi Công ty TNHH Thuần Hoa đã tìm ra các chủ nhân xứng đáng sau hơn 1 tháng phát động.

Cuộc thi ảnh “Chính em là mùa Xuân” đã lựa chọn được 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết bắt đầu từ ngày 04/12-25/12/2023. Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Giám khảo cuộc thi gồm nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Luật – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang MC Việt Nam, bà Tăng Thị Nương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuần Hoa, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Đại diện phòng kinh doanh MC Fashion đã chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất dựa trên các tiêu chí Trang phục; Thần thái; Tính nghệ thuật của bức ảnh… Ông Nguyễn Tiến Luật – đại diện Ban Giám khảo - cho biết: “Hầu hết các bộ ảnh dự thi lọt vào vòng chung kết đều có chất tốt đáp ứng được các tiêu chí cuộc thi đưa ra. Ngoài các tiêu chí được ghi rõ trong thể lệ, chúng tôi cũng căn cứ vào việc các thí sinh chủ động lan toả các bộ ảnh trên các trang mạng xã hội để chọn ra những giải thưởng cao nhất”.

Chị Lại Thị Bích Thuý đến từ Quảng Bình là Quán quân cuộc thi. Chị Ngọc Chi, chị Huyền Linh đến từ Hòa Bình là Á quân 1. Chị Nguyễn Thị Lựu đến từ Thành phố Vinh, Nghệ An; Chị Võ Thu Ngà đến từ Quảng Bình là Á quân 2. 05 Giải Phong cách thuộc về: Chị Lê Thị Hồng Thúy đến từ Quảng Trị; Chị Trần Thị Thu Hiền đến từ Nghệ An; Chị Phương Mạc đến từ Nghệ An; Chị Lê Thị Luân đến từ Phú Thọ; Chị Nguyễn Thanh Nhàn đến từ Vĩnh Phúc.

19 Giải Truyền cảm hứng được trao cho chị Phạm Thị Hạnh đến từ Phú Thọ; chị Vũ Thị Trang đến từ Hà Nội; chị Đinh Thị Tuyết Mai đến từ Quảng Ninh; chị Phan Hương Thảo đến từ Bắc Ninh; chị Lê Thị Huyền Anh đến từ Ninh Bình; chị Lê Thị Yến đến từ Phú Thọ; chị Bùi Huyền Linh đến từ Hòa Bình; chị Hoàng Thủy đến từ Quảng Bình; chị Nguyễn Thị Huệ đến từ CGF Bắc Giang; chị Nguyễn Ngọc Tuấn đến từ CGF Bắc Giang; chị Hoàng Thị Thắm đến từ CGF Lạng Sơn; chị Ngọc Thị Thúy đến từ CGF Bắc Ninh; chị Bùi Thị Thanh Nhàn đến từ CGF Lạng Sơn; chị Hoàng Thị Thắm đến từ CGF Lạng Sơn; chị Hoàng Thị Thức đến từ CGF Hà Nội; chị Lý Thị Xướng đến từ CGF Lạng Sơn; chị Trần Thị Huyền đến từ CGF Lạng Sơn; chị Nguyễn Thị Huệ đến từ CGF Hưng Yên; chị Hoàng Thị Bảo Hân đến từ CGF Lạng Sơn.

Tổng giải thưởng cuộc thi lên tới gần 50 triệu đồng, trong đó Giải Quán quân: Thẻ Khách hàng VVIP trị giá 10 triệu đồng; Giải Á quân 1: Thẻ Khách hàng VVIP trị giá 6 triệu đồng; Giải Á quân 2: Thẻ Khách hàng VVIP trị giá 4 triệu đồng; 05 giải Phong cách: Thẻ Khách hàng VIP trị giá 2 triệu đồng; 19 giải Truyền cảm hứng: Thẻ Khách hàng VIP trị giá 1 triệu đồng.

Với thông điệp: “Mỗi phụ nữ là một tác phẩm đẹp, nhất là những người phụ nữ đang làm kinh doanh. Họ xứng đáng được tôn vinh và tỏa sáng rực rỡ, bởi họ chính là nhân tố mang mùa Xuân về”; cuộc thi ảnh “Chính em là mùa Xuân” chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 đã thành công tốt đẹp.