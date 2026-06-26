Chính thức ra mắt cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam về sửa chữa vợt pickleball từ cơ bản đến chuyên sâu

SVO - Trước sự phát triển nhanh của phong trào pickleball tại Việt Nam, cuốn sách “Hướng dẫn sửa chữa vợt pickleball (từ cơ bản đến chuyên sâu)” chính thức ra mắt mới đây đánh dấu sự xuất hiện của tài liệu đầu tiên tại Việt Nam hệ thống hóa toàn diện kiến thức về chăm sóc, bảo dưỡng và sửa chữa vợt pickleball. Sách do các chuyên gia đến từ SWIN Care – thương hiệu sửa chữa và dạy sửa chữa vợt pickleball hàng đầu Việt Nam - liên kết xuất bản và phát hành.

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người Việt Nam yêu thích nhờ tính dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, đi cùng với sự gia tăng nhanh chóng của người chơi là thực tế: phần lớn người chơi chưa có kiến thức đúng về bảo dưỡng và sửa chữa vợt pickleball, dẫn tới tình trạng dụng cụ xuống cấp nhanh, lãng phí và tiềm ẩn rủi ro khi thi đấu.

Lấp đầy khoảng trống về kiến thức kỹ thuật

Cuốn sách “Hướng dẫn sửa chữa vợt pickleball (từ cơ bản đến chuyên sâu)” ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống đó. Nội dung sách được xây dựng theo lộ trình khoa học, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, bao gồm: Hướng dẫn người chơi tự chăm sóc và xử lý các lỗi cơ bản của vợt pickleball; Trang bị kiến thức sửa chữa trung cấp và chuyên sâu, giúp kéo dài tuổi thọ vợt; Chia sẻ case study thực tế, checklist kiểm tra trước – sau sửa chữa; Định hướng tư duy nghề, chuẩn an toàn và đạo đức sửa chữa cho những người muốn theo đuổi nghề sửa vợt pickleball…

Cuốn sách nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng: không phải cây vợt nào cũng nên sửa, và người làm nghề cần hiểu rõ giới hạn kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người chơi.

Không chỉ là sách kỹ thuật, mà là nền móng cho một nghề mới

Khác với các tài liệu kỹ thuật thuần túy, cuốn sách không chỉ tập trung vào “cách sửa”, mà còn đề cập đến trách nhiệm của người sửa chữa, cách tư vấn trung thực cho khách hàng, cũng như mô hình phát triển nghề sửa vợt pickleball trong bối cảnh Việt Nam.

Theo các tác giả Đinh Duy Khánh và Đinh Duy Hưng, sửa chữa vợt pickleball không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho người chơi, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững, giảm lãng phí và mở ra một hướng nghề nghiệp mới cho những người yêu thể thao.

Dành cho người Việt Nam – viết từ thực tế – dùng được ngay

Cuốn sách hướng tới nhiều đối tượng: Người chơi pickleball phong trào và bán chuyên; Những người muốn học nghề sửa chữa vợt pickleball; Các câu lạc bộ, cửa hàng và đơn vị đào tạo thể thao…

Với cách trình bày mạch lạc, ngôn ngữ dễ hiểu và nhiều ví dụ thực tế, cuốn sách được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham khảo nền tảng cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Sách “Hướng dẫn sửa chữa vợt pickleball (từ cơ bản đến chuyên sâu)” do Nhà xuất bản Dân trí cấp phép xuất bản và phát hành. Hai tác giả Đinh Duy Khánh – Đinh Duy Hưng là các chuyên gia kỹ thuật đến từ SWIN Care– Thương hiệu sửa chữa và dạy sửa chữa vợt pickleball hàng đầu Việt Nam. Báo Tiền Phong là đơn vị bảo trợ truyền thông cho cuốn sách. Sách gồm gần 100 trang được in màu toàn bộ trên giấy ngoại nhập chất lượng cao, giá bìa 245.000 đồng. Tặng kèm theo mỗi cuốn sách là combo cuốn cán + dán viền PPF. Ngoài ra, bạn đọc còn có cơ hội được tham gia cộng đồng của SWIN Care để được tư vấn chuyên sâu về sửa chữa vợt pickleball.

Link đăng ký mua sách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-sS_agCyQg3nMYMzxPmpz1FQ6r6zXctH8LmjdwpY1b86gw/viewform