Một ca làm thêm không vì áp lực tài chính: Theo chân sinh viên Báo chí đi 'mua' trải nghiệm

SVO - Thay vì chỉ coi việc làm thêm là để trang trải cuộc sống, Bùi Cảnh Lâm (khoa Báo chí, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) đã tận dụng quán cà phê như một môi trường thực chiến tuyệt vời. Với chàng trai thuộc thế hệ Z này, mỗi ca trực sau quầy gọi món không chỉ đơn thuần là thời gian làm thêm, mà là một khoản đầu tư xứng đáng để rèn giũa kỹ năng và tích lũy vốn sống cho công việc trong tương lai.

Cơ duyên bất ngờ với công việc phục vụ

Với sinh viên ngành Báo chí truyền thông, nhiều bạn trẻ thường chọn cộng tác tại các cơ quan truyền thông ngay từ sớm để lấy kinh nghiệm. Thế nhưng, Cảnh Lâm lại chọn cho mình một ngã rẽ có phần khác biệt: Khoác lên mình chiếc tạp dề phục vụ tại quán cà phê.

Thay vì chọn làm việc ở cơ quan báo chí truyền thông, Cảnh Lâm chọn quán cà phê làm nơi tích lũy vốn sống đầu đời.

Chia sẻ về lựa chọn này, Cảnh Lâm thành thật: "Vốn ban đầu, mục đích mình đi làm quán cà phê là để giết thời gian cũng như có thêm một ít thu nhập. Nhưng sau khi gắn bó lâu dài, mình cảm thấy bản thân rất có hứng thú với ngành F&B và việc pha chế/tìm hiểu về cà phê".

Lâm tìm thấy sự say mê và tỉ mỉ của nghệ thuật pha chế.

Tuy nhiên, Lâm không để việc làm thêm của mình tách rời ngành học. Nam sinh viên chia sẻ, anh rất may mắn khi không chỉ làm barista mà còn được tin tưởng giao thêm mảng sáng tạo nội dung và marketing cho quán. Chính nhờ vậy, Lâm vừa có một công việc thực hành đúng chuyên ngành Truyền thông, vừa được thử sức ở lĩnh vực mà bản thân hứng thú.

Môi trường rèn luyện giao tiếp, kỹ năng ứng xử

Bỏ qua yếu tố mưu sinh thông thường, môi trường dịch vụ luôn được xem là nơi tuyệt vời để tích lũy vốn sống. Đối với Cảnh Lâm, việc đứng quầy order và giao tiếp với vô số vị khách mỗi ngày thực sự giúp ích cho việc nâng cao năng lực giao tiếp.

Đặc biệt, quán cà phê nơi Lâm làm việc nằm ở vị trí có lượng lớn khách nước ngoài qua lại, tạo môi trường lý tưởng để nam sinh mài giũa khả năng giao tiếp tiếng Anh. Việc gặp gỡ những vị khách tò mò về các loại hạt cà phê hay nguyên liệu đồ uống cũng đòi hỏi anh phải liên tục trau dồi kiến thức để giới thiệu và giải đáp cho khách hàng.

Tiếp xúc với tệp khách hàng đa dạng giúp Lâm nhạy bén hơn trong cách ứng xử.

Hơn thế nữa, Lâm cho biết: "Việc xử lý và giải quyết những tình huống không mong muốn xảy ra đối với khách hàng cũng giúp mình rèn luyện khả năng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, đồng thời giúp nâng cao EQ và kỹ năng xử lý khủng hoảng". Nam sinh khẳng định, đây là những kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết để phục vụ định hướng nghề nghiệp của mình sau này.

Lựa chọn thông minh để đi làm thêm không cản bước việc học

Nhìn vào thành quả hiện tại, với mức điểm GPA hai năm học luôn duy trì ở mức Xuất sắc - Giỏi, cùng sự năng nổ khi luôn góp mặt trong ban tổ chức của hàng loạt sự kiện lớn nhỏ tại trường, ít ai biết chàng trai này từng rơi vào tình trạng kiệt sức hoàn toàn.

Lâm nhớ lại, ngay từ học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, anh đã vội vàng đi làm thêm chỉ vì suy nghĩ đơn giản là muốn tận dụng quỹ thời gian rảnh rỗi. "Lúc đó, mình đã không nghĩ đến việc làm quen với môi trường và phương pháp học tập mới ở đại học, dẫn đến việc kết quả điểm số không được như mong muốn". Việc phải loay hoay cân đối giữa thời gian đi làm và học tập từng khiến Lâm bị kiệt sức trong một thời gian dài, làm kết quả học tập sa sút đáng kể.

Công việc phục vụ giúp Lâm quan sát và hiểu hơn về cuộc sống.

Từ cú vấp ngã đó, Lâm tìm ra công thức quản lý thời gian tối ưu cho riêng mình. Trong năm học, anh cân đối bằng cách dồn lịch làm vào sáng và chiều cuối tuần, đồng thời đăng ký các môn học tập trung vào đầu tuần. Nhờ vậy, Lâm không bị áp lực phải di chuyển ngay đến chỗ làm sau khi học xong, tránh được sự mệt mỏi, căng thẳng và vẫn bảo đảm có thời gian ôn tập kiến thức. Đặc biệt, trong các giai đoạn ôn thi, Lâm thường chủ động xin phép rút ngắn các ca làm để có thời gian ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi kết thúc học phần. Nhờ làm quen và cân đối được thời gian biểu hợp lý, GPA của nam sinh luôn giữ vững ở mức Giỏi.

Làm chủ quỹ thời gian giúp Lâm luôn giữ được năng lượng tích cực mỗi khi làm việc.

Đừng coi đi làm thêm chỉ vì áp lực tài chính

Coi chuỗi ngày chạy bàn như một bàn đạp trải nghiệm, Cảnh Lâm đã gặt hái được nhiều trái ngọt bất ngờ. Nam sinh tự nhận mình may mắn khi ở các quán cà phê từng làm đều gặp được những người đồng nghiệp tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

Môi trường làm việc tích cực và những đồng nghiệp thân thiện là điểm tựa vững chắc cho Lâm.

Việc đi làm giúp Lâm tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống, gặp được những người giỏi ở nhiều lĩnh vực, mang đến những lời khuyên và định hướng quý giá cho tương lai.

