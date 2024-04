Chủ đề 'Explosion' - Bùng nổ tại sân chơi hùng biện Beyond Your Limits 2024

SVVN - Ngày 9/4 vừa qua, cuộc thi hùng biện Beyond Your Limits 2024 chính thức khởi động. Beyond Your Limits 2024 là cuộc thi hùng biện được tổ chức thường niên bởi Câu lạc bộ Diễn Thuyết AJC thuộc Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.