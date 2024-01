Chương trình thiện nguyện của sinh viên Báo chí - Mang hơi ấm về miền Tây xứ Nghệ

SVVN - Chương trình thiện nguyện Đông Ấm của Đội Sinh viên Tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) chính thức khởi động với chủ đề “Khơi màu hoa nắng”. Với mong muốn mang yêu thương về miền Tây xa xôi của xứ Nghệ, dự án đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

Đông Ấm 2023 là một sự kiện lớn và thường niên của Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại AJC. Quay trở lại mùa thứ 9, Đông Ấm 2023 mong muốn lan toả nhiều giá trị tích cực, đặc biệt là phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” đến với người dân ở bản Thắm Men, xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Huyện Quỳ Châu là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo khá cao của tỉnh Nghệ An. Là một huyện miền núi, nơi đây thường xuyên hứng chịu thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Thấu hiểu được những khó khăn đó và phát huy sứ mệnh tình nguyện của thanh niên, Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại AJC sẽ mang Đông Ấm 2023 tới mảnh đất này với mong muốn xua tan không khí ảm đạm và sẻ chia hơi ấm tới quê hương Nghệ An.

Sau một tháng khởi động, bên cạnh các hoạt động truyền thông thu hút sự quan tâm của mạnh thường quân, chương trình còn tổ chức bán hàng gây quỹ với các món ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích như: bánh tráng, bánh bèo lá Nghệ An. Tất cả số tiền thu về sẽ được gửi vào quỹ của Đông Ấm 2023 và quy đổi thành hiện vật thiết thực gửi tặng người dân ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Tổng kết chương trình gây quỹ, Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại AJC đã bán được 8000 chiếc bánh bèo lá, 600 suất bánh tráng. Bạn Lê Đình Quý - Trưởng Đội Tổ chức sự kiện chia sẻ: “Chúng mình rất vui khi số lượng bánh bèo và bánh tráng bán ra đạt con số lớn như vậy. Sau khi quy đổi thành hiện vật, chúng mình sẽ trao những phần quà ý nghĩa này đến với bà con bản Thắm Men. Mong rằng Đông Ấm 2023 sẽ mang đến niềm hạnh phúc cho bà con nhân dịp Tết đến Xuân về”.

Hành trình mang hơi ấm về Quỳ Châu của Đội Sinh viên tình nguyện Nghệ An tại AJC dự kiến diễn ra vào ngày 3-4/2/2024. Ban Tổ chức hy vọng chương trình sẽ nhận được sự chung tay ủng hộ của những tấm lòng nhân ái để đem đến cho người dân Quỳ Châu một mùa đông ấm áp, một cái Tết trọn vẹn nhất.