Cô gái gen Z được thăng chức quản lý và hành trình 'không màu hồng' để được bảo lãnh làm việc tại Vương quốc Anh

SVVN - Phạm Thanh Hằng (sinh năm 1997) hiện đang nắm giữ vị trí quản lý mảng Lập chiến lược truyền thông tại AKA - một công ty quảng cáo toàn cầu với thế mạnh ở mảng văn hoá, nghệ thuật và giải trí. 27 tuổi, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã được thăng chức liên tiếp 2 cấp từ chuyên viên lên quản lý và được công ty bảo lãnh để ở lại làm việc tại London, Anh.

Tuổi chập chững, Hằng cũng mang trong mình nhiều những nỗi sợ…

Cô tâm sự: “Năm 21 tuổi, lần đầu mình thấy sợ những ngã rẽ trong cuộc đời vì không biết mình nên làm gì. Khi không còn thứ gì sắp đặt sẵn cho mình như kỳ thi Đại Học, mình như con bò lạc đường, không biết phải đi đâu về đâu”. Thế nhưng, may mắn thay, trong khoảng thời gian vô định ấy, câu nói này đã tạo lực đẩy kéo cô tiến về phía trước: “Làm gì cũng được, miễn là con cố gắng và biết chịu trách nhiệm cho quyết định của mình”. Đó là điều mà bố mẹ Hằng mong mỏi mỗi khi cô đứng trước những quyết định lớn của cuộc đời.

“Miễn là con cố gắng” là tấm bùa hộ mệnh nâng bước chân Thanh Hằng trên suốt chặng đường chập chững truy tìm giấc mơ riêng, kiếm tìm con đường phát triển phù hợp cho bản thân. Nhờ sự động viên từ bố mẹ mà cô luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng, nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì vậy, khi cơ hội đến, dù có sợ hãi khi sợ bản thân không đủ tốt, cô vẫn nắm bắt và cố gắng hết sức tiến về phía trước. Đó chính là lý do cô đã có được cơ hội thực tập tại Deloitte Vietnam - 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới khi mới bước vào năm 3 Đại học. Ở đây, cô được học cách một thương hiệu lớn vận hành, được quan sát quy trình làm việc chuyên nghiệp để biết tình yêu của mình với Marketing là thật.

Hành trình sau đó, cô cùng nhóm bạn tham gia cuộc thi Startup của trường Đại học Kinh tế quốc dân và vinh dự đạt giải Nhất. Dự án ấy tiếp tục được giải Nhất toàn thành phố và TOP 3 toàn quốc. Đặc biệt, nhóm dự thi của Phạm Thanh Hằng khi ấy còn được Shark Nguyễn Xuân Phú “thưởng nóng” tại SV. Startup mùa đầu tiên và nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Bước sang tuổi 22, cô bắt đầu sự nghiệp quảng cáo với vị trí Thực tập sinh tại Dentsu Vietnam - công ty hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị tại Việt Nam, thuộc tập đoàn Dentsu (mạng lưới đại lý quảng cáo lớn thứ năm trên thế giới về doanh thu). Đây cũng là khoảng thời gian cô thử sức với việc viết nghiên cứu khoa học và may mắn được xuất bản 2 bài trên tạp chí quốc tế với cơ sở dữ liệu uy tín ISI + Scopus. Tuổi 23 chào đón Hằng với mức học bổng cao nhất từ 3 trường Đại học tại Anh quốc cho bậc học Thạc sĩ.

Từ nỗi sợ đến vị trí người đứng sau những chiến dịch quảng cáo của top địa điểm nổi tiếng nhất UK

Vào kỳ học cuối cùng trong khóa Thạc sĩ, Thanh Hằng đã được nhận làm Thực tập sinh Marketing tại một Công ty Luật tại Anh (lọt top The Times “Best Law Firms 2023”) và ngay sau đó nhận được việc làm toàn thời gian tại London trước khi tốt nghiệp. Năm 2022, cô làm việc tại OOH agency (công ty chuyên lên chiến lược quảng cáo ngoài trời) lớn nhất trên thế giới, trực thuộc WPP và được lên kế hoạch về quảng cáo ngoài trời cho các nghệ sĩ của Sony Music, Warner Music như Beyonce, Justin Bieber, Ed Sheeran, cùng nhiều nghệ sĩ khác…

Chuyển sang làm Media Planner (người lập kế hoạch truyền thông) vào năm 2023, Thanh Hằng là một trong những người đứng sau chiến lược quảng cáo của những địa điểm nổi tiếng nhất tại UK như TATE Galleries, British Museum, Natural History Museum, National Portrait Gallery, Tower of London, Stonehenge,...

Trò chuyện với phóng viên về điều giúp cô có được công việc mình yêu thích và tự hào tại một trong những thị trường lao động cạnh tranh nhất trên thế giới như Anh, cô chia sẻ đó là:

“Một chút may mắn

Một chút liều lĩnh

Một chút quyết đoán

Một chút sợ hãi

Một chút hy sinh

Một chút lì lợm

Một chút tích cực

Một chút niềm tin

Cùng với nhiều sự giúp đỡ

Nhiều chút cố gắng

Nhiều chút nỗ lực”.

Trong đó, cô cho rằng, điều quan trọng nhất là độ bền và sự tích cực. Bởi “bền”, cô đã có thể vượt qua được mặc cảm tự ti khi nhận nhiều sự từ chối trước khi mình có được công việc đầu tiên tại UK, có thể đối mặt với những áp lực chất đống trong công việc,... Với sự tích cực - “vũ khí tối thượng” của mình, Hằng đã có thể khiến nhà tuyển dụng tin vào tư duy và cách xử lý vấn đề với một tinh thần tích cực; khiến đồng nghiệp tin tưởng và thích làm việc với mình hơn hay khiến sếp cảm thấy yên tâm mỗi khi để cô xử lý một công việc khó khăn hoặc vấn đề hóc búa nào đó. Đặc biệt, nó giúp cô yêu công việc của mình hơn qua từng ngày gắn bó.

27 tuổi, Hằng giữ vị trí quản lý tại công ty lớn trong ngành quảng cáo tại Anh

Hiện tại, Thanh Hằng - 27 tuổi đảm nhiệm vị trí quản lý mảng Lập chiến lược truyền thông tại AKA - một công ty quảng cáo toàn cầu với thế mạnh ở mảng văn hoá, nghệ thuật và giải trí. “Việc được công ty thăng chức và bảo lãnh cho ở lại làm việc tại London, Anh không tự nhiên đến với mình, mình đã có kế hoạch cho ngày này vào một năm trước”, Thanh Hằng chia sẻ.

Trong ngành Quảng cáo - Truyền thông, nhu cầu tuyển dụng vị trí cho Media Planner đang ngày càng tăng trong những năm gần đây (theo Indeed). Tuy nhiên, việc có nhiều bạn sinh viên ra trường với kiến thức nền Marketing ngày càng tăng khiến cho việc xuất phát từ vị trí này trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Vì vậy, các công ty lại càng khắt khe hơn trong việc tìm kiếm nhân sự tài năng. Với vị trí này, cô chịu trách nhiệm lên chiến lược quảng cáo và quản lý dự án xuyên suốt từ giai đoạn nhận đề bài đến khi kết thúc chiến dịch. Bởi thế, để có chỗ đứng vững chắc trong ngành - nghề, cô cần làm tốt cả kĩ năng hoạch định chiến lược và kỹ năng mềm khi phải làm việc với rất nhiều đầu mối bao gồm khách hàng, nhóm nội bộ và cả phía nhà cung cấp.

"Sự sáng tạo trong giải pháp” là điểm nổi bật mà khách hàng luôn ấn tượng về Thanh Hằng. Đây cũng chính là điều khiến cô yêu thích công việc hiện tại bởi đó là cơ hội và thử thách để cô rèn luyện sự sáng tạo hằng ngày. Nhờ sự sáng tạo của cô cùng đồng đội, khách hàng đã có được những thành tích và giải thưởng xuất sắc trong suốt 5 năm vừa qua. Điển hình như: 2 bảo tàng đứng đầu danh sách “Most visited attractions in the UK 2023” (Top điểm đến được ghé thăm nhiều nhất tại UK) (thống kê được đưa ra bởi ALVA - Association of Leading Visitor Attractions). Ngoài ra 8/10 cái tên trong Top 10 ấy cũng chính là khách hàng của đội nhóm Hằng thuộc về.

Không chỉ vậy, chiến dịch quảng cáo mà Thanh Hằng và sếp thực hiện cùng National Portrait Gallery đã đạt giải High Commendation hạng mục Marketing & Communications campaign of the year tại Museums & Heritage Awards 2024. Đây là giải thưởng quốc tế hàng năm nhằm tôn vinh những triển lãm, cá nhân, công nghệ xuất sắc nhất trong lĩnh vực Bảo tàng và Di sản văn hóa trên thế giới.

Từ những lời khen đến từ khách hàng và năng lực thực sự của bản thân, trong lần cân nhắc vị trí gần nhất, cô được phía lãnh đạo đánh giá rất cao và được thăng chức 2 bậc từ Executive (chuyên viên) lên Manager (Quản lý).

Đôi lời nhắn gửi cho tuổi trẻ chênh vênh

“Mình tin hầu hết chúng mình đều sợ bản thân không đủ giỏi để làm một điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Nhưng nếu nghĩ lại, thì những lúc mình phát triển nhanh nhất là những lúc mình chớp lấy cơ hội dù mình chưa sẵn sàng”, cô nhắn gửi.

Với cô, những trải nghiệm đáng nhớ nhất mà bản thân có được, đều là vì “liều mình làm tới” thay vì sợ hãi đợi lúc sẵn sàng. Cô đã thi khởi nghiệp khi mình còn chưa có ý tưởng gì trong đầu, cô đã nhận lời làm diễn giả Webinar khi mình thậm chí chưa biết nói gì hay đã quyết đi du học khi chưa từng ở một mình. Nhờ vậy, mà cô đã có thể “lớn” nhanh hơn rất nhiều.

Nhìn lại hành trình đã qua, trải nghiệm làm việc mảng truyền thông tại Anh với cô là một điều tuyệt vời mà từ đó, cô đã học được những bài học thực sự giá trị. Đó cũng chính là lý do Hằng lập ra trang cộng đồng Gin the Planner để chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và kỹ năng về ngành quảng cáo nói chung cũng như công việc Media Planning (lập kế hoạch truyền thông) nói riêng, bởi một lẽ duy nhất, cô biết, ở ngoài kia, có rất nhiều bạn trẻ cần những lời chia sẻ.

Sau cùng, qua những chia sẻ của mình, cô mong muốn được gửi tới các bạn trẻ đang loay hoay giữa đại lộ đông tây của cuộc đời, rằng: “Tuổi trẻ là như vậy đấy, đừng nghĩ nhiều và cứ đi thôi, chúng ta sẽ nhận lại được những phần thưởng xứng đáng. Phần thưởng đó có thể là sự công nhận, là công việc mơ ước, là giải thưởng, cũng có thể là những trải nghiệm và cảm xúc vô cùng đáng giá mà chúng mình sẽ không bao giờ quên”.

Ảnh: NVCC