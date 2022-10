Cô nàng gen Z vượt chứng khó đọc trở thành Hoa hậu, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng tích cực

SVVN - Trần Thị Ban Mai (sinh năm 2000) sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 và đang giữ vương miện "Miss Peace 2022". Đây cũng là 'mỹ nhân' hiếm hoi đăng quang Hoa hậu nhưng không có danh hiệu tiếng Việt.

Trần Thị Ban Mai sinh năm 2000 tại TP. HCM, cao 1,75m, số đo 84-62-92cm. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng của ĐH Fisher, Boston hạng xuất sắc, với số điểm gần như tuyệt đối. Hiện cô là một thông dịch viên. 'Người đẹp' trở thành Miss Peace Vietnam dù vướng nhiều tranh cãi.

'Mỹ nhân' gen Z này được Vnet biết đến khi từng đảm nhận vai trò trợ lý kiêm phiên dịch cho cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Catriona Gray, khi người đẹp này đến Việt Nam để dự chung kết Miss Universe Vietnam 2022. Cô sử dụng thành thạo tiếng Anh và đó cũng là một trong những lợi thế của người đẹp này.

Trần Thị Ban Mai cho biết người ủng hộ cô thi Hoa hậu là Catriona Gray: "Chị ấy nói cứ đi thi, có gì thì hỏi, chị ấy sẽ hướng dẫn. Được làm trợ lý của chị Cat là trải nghiệm tuyệt vời và may mắn với tôi. Sau hành trình đó tôi đã thay đổi và được học nhiều thứ, đặc biệt là có thêm động lực thi Hoa hậu. Khi làm việc với chị, điều tôi cảm thấy rõ nhất là sự chuyên nghiệp. Chị luôn đúng giờ và nghiêm túc trong công việc, vì thế chị cũng yêu cầu mình phải làm việc như vậy. Tôi học được sự chỉn chu, cầu toàn trong công việc”.

Sau đăng quang, Ban Mai trải qua nhiều áp lực với nỗ lực khẳng định bản thân của một cô gái trẻ. 'Nàng Hậu' gen Z tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện nhiệt huyết của một người trẻ muốn đóng góp sức mình cho xã hội.

'Người đẹp' cũng tham gia các buổi gặp gỡ sinh viên để truyền cảm hứng cho mọi người như: Thăm và hỗ trợ làng trẻ SOS Đà Nẵng, quyên góp cho Quỹ Hòa bình và phát triển TP. HCM, quyên góp cho Làng hữu nghị tại Hà Nội - Nơi dạy nghề và nuôi dưỡng trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, giao lưu và trao học bổng cho sinh viên ĐH Kinh tế và Tài chính TP. HCM.

Đặc biệt, 'nàng Hậu' đã đến huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trao học bổng và tiền hỗ cho người dân bị thiệt hại sau đợt lũ quét. Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Tà Cạ, Ban Mai đã trao 50 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho 50 học sinh, và 10 suất quà cho giáo viên trị giá 3 triệu đồng/suất. Ngoài ra, cô còn trao tặng số tiền hỗ trợ là 170 triệu đồng "dựng lại mái nhà" cho ba thầy cô giáo bị trôi nhà do lũ quét.

Ban Mai bày tỏ cô vô cùng xót xa trước tin tức thời sự trên báo, đài và mạng xã hội về thiên tai, những mất mát của người dân ở vùng bão lũ Kỳ Sơn.

Vì vậy thay vì chỉ ủng hộ bằng vật chất, Ban Mai đã trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên bà con ở huyện Kỳ Sơn khi điều kiện đi lại cho phép. Chia sẻ tại chuyến đi, Ban Mai nói: “Tôi hy vọng chút đóng góp nhỏ bé của mình sẽ phần nào giúp cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Cô cũng sẽ là đại sứ đồng hành cùng dự án Quyên góp sách đổi tách cà phê (One book one coffee). Hoa hậu Ban Mai sẽ có không gian để giao lưu và kêu gọi cộng đồng quyên góp xây dựng tủ sách cho trẻ em, thiếu niên vùng sâu, vùng xa. "Nàng Hậu" kể: "Tôi từng bị mắc chứng khó đọc lúc còn nhỏ và khi vượt qua được khó khăn đó dưới sự giúp đỡ của gia đình. Tôi nhận ra được giá trị và trách nhiệm của người lớn với thế hệ trẻ, tương lai của xã hội. Có thể nói, việc nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách từ khi còn nhỏ rất là quan trọng. Dẫu vậy, trong những chuyến đi của mình, tôi cũng nhận thấy có rất nhiều em nhỏ không có cơ hội chạm đến sách. Tôi hi vọng với sự đồng hành của mình, dự án sẽ mang đến thật nhiều sách, tủ sách hay và ý nghĩa cho thiếu nhi trên mọi miền đất nước”.

Từ một đứa trẻ mắc chứng khó đọc, Ban Mai dần yêu những trang sách. Cô nói: "Sách giúp mình hiểu bản thân mình hơn, có được nhiều kiến thức khác bên cạnh những kiến thức trong sách giáo khoa, từ đó mình dần tự tin hơn, có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng". Nhận thấy sách giúp mình hiểu rõ bản thân hơn, hiểu rõ thế giới bên ngoài hơn, định hình được kế hoạch cho tương lai nên trong hành trình cống hiến vì cộng đồng của mình.