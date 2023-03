Công Phát – Hà My đại diện Việt Nam đi thi Nam vương & Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023

SVVN - Chiều ngày 05/03/2023, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra buổi lễ công bố hai gương mặt vàng Công Phát và Hà My sẽ chính thức đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế mang tên Nam vương & Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 – Mister & Miss Fitness Supermodel World 2023.

Cuộc thi nhan sắc quy mô quốc tế tôn vinh sắc đẹp và tinh thần rèn luyện fitness nâng cao sức khỏe hoàn thiện sắc vóc củng cố trí lực sẽ được diễn ra vào tháng 05/2023 tại Mũi Né, quy tụ hàng chục thí sinh Nam và Nữ xuất sắc nhất đại diện cho nhiều quốc gia khắp các Châu lục trên thế giới.

Buổi lễ công bố chào đón đông đảo khách quý trong nước và quốc tế: Ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch tỉnh Bình Thuận; Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh – Phó TGĐ Pandanus Resort; Ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận; bà Christine Huang đến từ Đài Loan - Giám đốc Quốc gia Toàn cầu của cuộc thi; NSND Mai Kiên - GĐ Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh; Ông Ngô Đăng Khoa – GĐ Đài truyền hình Bình Thuận; Bà Hồ Thị Hồng Duyên Phó GĐ công ty TNHH Glosbe &Co; NSX âm nhạc Beatcoin đến từ Hàn Quốc;…

Đại diện BTC và BGK gồm có: Thạc sỹ Quách Châu Anh Duy Chủ tịch cuộc thi, ông Qua Duy Điền - GĐ Cty Tổ Chức Sự Kiện và Biểu Diễn Nghệ Thuật Ngọc Trang Phó ban thường trực cuộc thi, Ông Huỳnh Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể hình Đông Nam Á, Đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ, NTK Nam Phong, NTK Nguyễn Thành Danh, ca sỹ Xuân Nghi, Tổng quản lý thí sinh Nam Finn, ca sỹ Xi Myn, DJ VA,…

Dàn sao Việt đình đám hội tụ sự kiện với những gương mặt được đông đảo công chúng mến mộ hiện nay như: Nam vương Siêu Quốc gia Châu Á 2022 Đạt Kyo, Nam vương Hoàn Vũ 2022 Việt Hoàng, Á vương Thế giới 2022 Nguyễn Hữu Anh, Hoa hậu Du lịch Thế giới 2019 được yêu thích nhất Tường Vy, Hoa hậu Thời trang Châu Á 2022 Thanh Nhi, Quán quân Fitness Model World Vietnam 2022 Kim Minh Sơn, Á quân Fitness Model World Vietnam 2022 Lâm Kim Khánh và Huỳnh Như, Miss Fashion Fitness Model World Vietnam 2022 Song Nhi, Miss Talent Fitness Model World Vietnam 2022 Kim Trang,…

Âm nhạc cho vòng chung kết của cuộc thi Nam vương và Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế Giới 2023 sẽ do chính NSX âm nhạc Beatcoin đến từ Hàn Quốc phụ trách. Đồng thời đạo diễn catwalk tài năng và đầy kinh nghiệm Tạ Nguyên Phúc sẽ đảm nhiệm trọng trách quan trọng hướng dẫn trình diễn thời trang và kết nối các thí sinh quốc tế.

Tạ Công Phát sinh năm 1995 tại Quảng Ngãi, đạt danh hiệu Á quân 2 của cuộc thi Vietnam Fitness Model 2019. Sau hơn 3 năm trau dồi kiến thức, đến thời điểm này Á quân Tạ Công Phát được giới chuyên môn trong nước đánh giá là gương mặt “cực phẩm” xuất sắc nhất nhà Fitness, sẵn sàng xuất trận chinh chiến tại cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Tạ Công Phát hiện đang là người mẫu thường xuyên xuất hiện trên các sàn catwalk trong những chương trình thời trang đình đám. Á quân cao 1m85 còn là gương mặt thương hiệu sáng giá được rất nhiều nhãn hàng thời trang trong nước và quốc tế quan tâm. Cựu sinh viên trường CĐ Công Nghệ vẫn tranh thủ thời gian theo học thêm các lớp kỹ năng diễn xuất để theo đuổi lĩnh vực điện ảnh mà mình vốn đam mê bấy lâu.

Người đẹp Hà My với tên thật là Lê Thị Diễm My, sinh năm 1997 là đương kim Quán quân cuộc thi Người mẫu Thể hình Thế giới Việt Nam 2022 vừa đăng quang cách đây ít tháng tại Đà Nẵng. Cô hiện là sinh viên đến từ TP. Hồ Chí Minh, đang theo học ngành thiết kế diễn họa thời trang, MC và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu, gương mặt thương hiệu. Hà My sở hữu chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng nóng bỏng: 85–60–95 cm.

Trong lần công bố đại diện Việt Nam lần này, BTC cuộc thi cũng chính thức ra mắt thiết kế đặc biệt cho trang phục thể thao của hai cuộc thi Mister & Miss Fitness Supermodel World 2022 với tông màu chủ đạo là đen và vàng đồng trên chất liệu thun cao cấp nâng cao khả năng vận động tối đa và thoát mồ hôi mạnh mẽ do Thế giới đồ tập tài trợ. Màn trình diễn ấn tượng các mẫu thiết kế này được thể hiện bởi dàn đại sứ của cuộc thi với bốn gương mặt đình đám là: Nam vương Đạt Kyo, Á vương Nguyễn Hữu Anh, Hoa hậu Tường Vy, Hoa hậu Thời trang Thanh Nhi.

Điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện được BTC bất ngờ hé lộ vào phút chót đó là chính thức công bố chiếc vương miện quý giá mang tên The Ocean Secret. Đại diện Ban giám khảo, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ đã nhận chiếc vương miện của nhà tài trợ và giới thiệu đến toàn thể khách quý cùng công chúng theo dõi sự kiện.

Một điều khá đặc biệt đó là người chế tác ra chiếc vương miện cũng chính là người con sinh ra tại mảnh đất Bình Thuận, thế nên màu sắc chủ đạo và kiểu dáng thiết kế đều được lấy ý tưởng từ miền đất biển tuyệt đẹp Mũi Né. The Ocean Secret được kết tinh từ những viên ngọc trai và đá quý thượng phẩm cùng những chất liệu kim loại quý để tạo ra một chiếc vương miện cao quý trị giá gần 1,8 tỷ.

Khép lại chương trình chính là phần biểu diễn thời trang đặc sắc BST “Tinh hoa hội tụ” của Nhà thiết kế Nguyễn Thành Danh với sự thể hiện chuyên nghiệp của dàn hoa hậu, nam vương cùng các siêu mẫu trên nền nhạc Runway đem đến những pha trình diễn đầy ấn tượng và bắt mắt trong những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Photo: Trương Phước Lộc, Phan Tiến Vũ