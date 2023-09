"Đả nữ” Ngô Thanh Vân tiết lộ câu nói của siêu sao Dương Tử Quỳnh tạo động lực phấn đấu sự nghiệp

SVVN - Xuất phát điểm là một người mẫu, ca sĩ, Ngô Thanh Vân dần lấn sân sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Sau đó, cô còn vươn tầm đến Hollywood và góp mặt trong nhiều 'bom tấn'. Trong mỗi dự án, cô đều mong muốn mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tên tuổi Ngô Thanh Vân vụt sáng với vai nữ chính trong Dòng máu anh hùng bên cạnh Johnny Trí Nguyễn. Cô còn góp mặt trong hai bộ phim hành động máu lửa là Bẫy rồng và Lửa phật. Từ đây, cô cũng gắn liền với danh xưng “đả nữ” của điện ảnh Việt. Khi Charlie Nguyễn trở thành nhà sản xuất cho Crouching tiger, hidden dragon: Sword of destiny (2016), Ngô Thanh Vân có cơ hội “xuất ngoại” khi vào vai sát thủ Mantis và có nhiều cảnh đối đầu với nhân vật chính của Dương Tử Quỳnh.

Sau đó, Ngô Thanh Vân tiếp tục góp mặt trong nhiều ‘bom tấn’ Hollywood như Star wars: The last Jedi, Bright, Da 5 bloods bên cạnh cố diễn viên Chadwick Boseman. “Đả nữ” quê Trà Vinh sắp tới sẽ tái xuất với vai Kami trong The creator. ‘Bom tấn’ do Gareth Edwards đạo diễn lấy bối cảnh tương lai gần khi chiến tranh bùng nổ giữa A.I và con người nổ ra với khu vực châu Á mới, cũng là trung tâm chiến sự. Kami là một người máy trong hành trình của Joshua (John David Washington) và “vũ khí hủy diệt” Alfie (Madeleine Yuna Voyles). Phim có nhiều cảnh quay ruộng bậc thang và núi đá vôi ở Việt Nam.

Trên thực tế, diễn viên Việt Nam có rất ít cơ hội đóng tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Hollywood. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ: “Khi cần những vai diễn châu Á, họ lại ưu tiên chọn những người gốc Á đã sống và làm việc lâu năm hay sinh ra và lớn lên ở nước ngoài và thường chọn những nước có thị trường mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì vậy mà cơ hội cho diễn viên Việt Nam thử sức ở thị trường này càng nhỏ”.

Vượt qua nhiều rào cản, Ngô Thanh Vân vẫn là cái tên được nhiều đạo diễn nhắm đến cho các vai nữ hành động gốc Á trên màn ảnh rộng. Không những thế, cô còn không ngừng tìm cách quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong nguyên tác The old guard, Noriko là một người Nhật nhưng phiên bản của Ngô Thanh Vân đã đổi thành Quỳnh đến từ Việt Nam. Các nhân vật của cô trong Bright và The princess cũng lần lượt mang tên Việt là Tiên và Linh. Đặc biệt, khán giả sẽ không khó nhận ra những câu thoại tiếng Việt của Kami trong The creator sắp tới đây.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Khi tham gia bất cứ dự án nào của Hollywood, mình luôn đổi nguồn gốc nhân vật thành người Việt. Còn nếu đó đã là một nhân vật Việt Nam rồi thì mình hay thêm những yếu tố đặc trưng của Việt Nam vào các câu thoại tiếng Việt. Bởi vì mình nghĩ rằng, khi đã có cơ hội xuất hiện trong một dự án quốc tế thì mình luôn mong muốn tạo ấn tượng gì đó để nói cho mọi người biết mình là một người Việt Nam. Những câu thoại tiếng Việt trong The creator cũng là do mình tự thêm vào”.

Cô cũng cho biết mình đã thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards nhiều chi tiết xoay quanh bối cảnh và ngôn ngữ Việt Nam trong phim: “Gareth là một người đạo diễn rất hiền lành nhưng đầy sáng tạo và cho diễn viên sự tự do thể hiện vai diễn trong phạm vi nhân vật của mình. Khi làm việc với Gareth, mình cảm thấy thực sự rất thoải mái và hai người cũng có bàn bạc với nhau để đóng góp và chia sẻ thêm về những bối cảnh, những câu từ của Việt Nam. Gareth đã cho mình hoàn toàn tự do để có thể sáng tạo những lời thoại cho nhân vật Kami”.

Từng có cơ hội hợp tác với Dương Tử Quỳnh trong Crouching tiger, hidden dragon: Sword of destiny, Ngô Thanh Vân tiết lộ giải Oscar của đàn chị đã mở ra cơ hội cho nhiều diễn viên quốc tế và bằng chứng chính là The creator: “Mình nghĩ, vai diễn của Dương Tử Quỳnh với giải Oscar hồi đầu năm đã bắt một nhịp cầu cho diễn viên trên toàn thế giới không chỉ riêng nói về diễn viên châu Á. Bởi vì nó nói về cái sự khác biệt của toàn bộ các diễn viên đến từ những nước mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính. Điều này đã được chứng tỏ ngay trong The creator và mình thấy rõ ràng là họ đã cởi mở hơn với những diễn viên nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để những người còn lại có thể thử sức và cho thấy thêm rất nhiều màu sắc trên toàn cầu”.

Đặc biệt, câu nói: “Đừng để ai nói mình hết thời” của Dương Tử Quỳnh chính là động lực để Ngô Thanh Vân cố gắng phấn đấu hơn trong sự nghiệp. Nữ diễn viên nói: “Câu nói này mình thấy rất đúng. Nó còn hàm chứa cả sự trách nhiệm, cầu tiến, nỗ lực, chịu khó để có thể đạt đến đỉnh cao như Dương Tử Quỳnh. Bởi vì đối với nghề diễn viên thì không có một độ tuổi nhất định hay giới hạn nào hết. Quan trọng nhất là bạn phải thật sự tài năng, nỗ lực và kiên trì thì ở bất cứ độ tuổi nào, bạn cũng có thể tỏa sáng”.