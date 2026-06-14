Hà Đức Cường: Hành trình từ đảng viên tuổi 18 đến Quán quân ‘Thủ lĩnh sinh viên’ TP. HCM

SVO - Ngay từ năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, Hà Đức Cường (năm thứ nhất ngành Luật Chất lượng cao, trường Đại học Luật TP. HCM) xuất sắc trở thành Quán quân Hội thi ‘Thủ lĩnh sinh viên’ TP. HCM lần thứ 8 năm 2026.

Hà Đức Cường (năm thứ nhất, ngành Luật Chất lượng cao, trường Đại học Luật TP. HCM).

Nuôi dưỡng lý tưởng từ câu chuyện của ông nội

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, Hà Đức Cường cho biết, những bài học đầu tiên về trách nhiệm, lòng biết ơn và tinh thần cống hiến đến với nam sinh từ chính ông nội - một người lính Cụ Hồ và đảng viên mẫu mực. “Những câu chuyện đời thường của ông đã nuôi dưỡng trong mình niềm tin vào lý tưởng, sự cống hiến và trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước”, Cường chia sẻ.

Đức Cường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi.

Nam sinh cho rằng, môi trường Đoàn - Đội khi còn học THPT trở thành “ngọn lửa” lớn giúp bản thân trưởng thành. Từ một học sinh còn nhiều băn khoăn về định hướng, Cường từng bước tham gia công tác Đoàn, đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên và đạt danh hiệu Á quân Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh THPT” TP. HCM, năm học 2023 - 2024.

Một dấu mốc đặc biệt trên hành trình của Cường là được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi. Với Cường, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở phải sống trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Chinh phục ngôi vị Quán quân bằng tâm thế học hỏi

Khi bước vào môi trường đại học, Hà Đức Cường lựa chọn dấn thân trong công tác Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên. Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” TP. HCM lần thứ 8, năm 2026 mang đến cơ hội để Cường thử thách bản thân ở một sân chơi lớn hơn. “Lúc đầu, mình tham gia với tâm thế học hỏi, trải nghiệm và tích lũy. Mình muốn đối diện với những vấn đề thật của sinh viên Thành phố như: Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, việc làm, phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’ hay kỹ năng mềm”, Cường tâm sự. Trải qua nhiều vòng thi với những thử thách về kiến thức, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống, nam sinh năm thứnhất xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của Hội thi.

Quán quân Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” TP. HCM lần thứ 8, năm 2026.

Không xem thành tích là đích đến, Cường cho rằng, danh hiệu Quán quân là một cột mốc khởi đầu cho hành trình mới: “Danh hiệu này không làm mình nghĩ bản thân giỏi hơn ai. Ngược lại, nó khiến mình phải khiêm tốn, học nhiều hơn và sống xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người”.

Theo Đức Cường, một thủ lĩnh sinh viên không chỉ cần sự nhiệt huyết mà còn phải có tri thức, tư duy phản biện, khả năng kết nối và tinh thần phụng sự. “Có lúc người thủ lĩnh đi trước để mở đường, có lúc đi giữa để cùng làm và cũng có lúc đi sau để quan sát, nâng đỡ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau”, Cường bày tỏ.

Những trải nghiệm trong công tác Đoàn - Hội giúp Cường nhận ra rằng, giá trị của người cán bộ không nằm ở việc được ghi nhận bao nhiêu mà ở những điều tích cực có thể tạo ra cho tập thể. Đối với nam sinh ngành Luật, hoạt động phong trào không tách rời việc học tập. Những trải nghiệm thực tế chính là “chất liệu sống” giúp bản thân hiểu hơn về nhu cầu của sinh viên và đưa ra những giải pháp phù hợp. “Hội thi giúp mình chuyển từ tư duy ‘mình có thể làm gì’ sang tư duy ‘sinh viên thật sự cần gì’ và các tổ chức Đoàn - Hội có thể tạo giá trị gì cho sinh viên”, Cường cho biết.

Học cách trưởng thành từ tình nguyện, ứng dụng tri thức và công nghệ để tạo giá trị

Chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ nhất, Đức Cường không nói về các giải thưởng mà nhắc nhiều đến những chiến dịch, hoạt động tình nguyện. Từ chiến dịch “Hoa phượng Đỏ”, “Xuân tình nguyện” thời phổ thông đến những ngày tham gia chiến dịch tại xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi cũ) khi trở thành sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM, mỗi hành trình đều để lại cho Cường những bài học và trải nghiệm sâu sắc.

Những chiến dịch, hoạt động tình nguyện mang lại cho Cường những bài học và trải nghiệm sâu sắc.

Những lần tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, trao xe đạp cho học sinh khó khăn, tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường” hay các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân” giúp Cường hiểu rằng, tình nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là quá trình giáo dục bản thân. “Điều mình trân trọng nhất không phải là mình đã làm được bao nhiêu việc mà là được chứng kiến rất nhiều điều đẹp đẽ: Sự nhiệt huyết của các ‘chiến sĩ’ tình nguyện, sự tin tưởng của thầy cô và những nụ cười trong trẻo của các em nhỏ”, Cường tâm sự.

Trong thời gian tới, Đức Cường xác định ưu tiên hàng đầu là học tập, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực pháp luật. Song song với đó, nam sinh mong muốn tiếp tục tham gia công tác Đoàn - Hội, đặc biệt là phát triển các giải pháp chuyển đổi số phục vụ sinh viên.

Trong thời gian tới, Đức Cường chọn ưu tiên việc học tập, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực pháp luật.

Một trong những dự án mà Cường đang theo đuổi là ULAW 4.0 - giải pháp ứng dụng công nghệ vào công tác Hội, quản lý dữ liệu và kết nối sinh viên. Với nam sinh năm thứ nhất, người trẻ trong thời đại số không chỉ là người sử dụng công nghệ mà cần trở thành người kiến tạo giá trị bằng công nghệ. “Công nghệ có thể giúp chúng ta đi nhanh hơn, nhưng chính tri thức, nhân cách và lý tưởng mới quyết định chúng ta đi đúng hướng hay không”, Cường nhấn mạnh.

Quán quân “Thủ lĩnh sinh viên” TP. HCM năm 2026 gửi gắm thông điệp đến người trẻ: “Đừng quá vội vàng để trở thành một phiên bản hoàn hảo, hãy kiên trì trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tuổi trẻ không chỉ cần những thành tích mà còn cần những lần dấn thân, những điều tử tế đã làm và những giá trị tích cực để lại cho cộng đồng”.

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