Nguyễn Khánh Huyền - Sinh viên FTU tiêu biểu toàn khóa và hành trình chinh phục những bài toán trí tuệ nhân tạo

SVO - Tốt nghiệp loại Xuất sắc và được vinh danh là 'Sinh viên tiêu biểu toàn khóa' của Trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Khánh Huyền (sinh năm 2004) không chọn con đường nghề nghiệp quen thuộc của một Cử nhân Kinh tế. Thay vào đó, cô kiên trì theo đuổi trí tuệ nhân tạo, từng bước xây dựng dấu ấn qua các giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học và công việc trong lĩnh vực Machine Learning.

Từ sinh viên Kinh tế đối ngoại đến kỹ sư Machine Learning

Vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương và được vinh danh là 'Sinh viên tiêu biểu toàn khóa', Khánh Huyền hiện làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với vị trí Machine Learning Engineer.

Khánh Huyền trong lễ tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương.

Khánh Huyền cho biết, khi lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương, cô chưa xác định rõ hướng đi nghề nghiệp. Điều thu hút cô là môi trường học tập quy tụ nhiều sinh viên có thế mạnh ở các lĩnh vực khác nhau, từ học thuật, khởi nghiệp đến hoạt động xã hội. Quá trình học tập tại trường giúp cô tiếp cận nhiều góc nhìn mới và từng bước định hình định hướng nghề nghiệp của mình.

Bước ngoặt đến khi Khánh Huyền tiếp xúc với dữ liệu và các bài toán dự báo trong kinh tế. Từ sự quan tâm đến cách máy tính phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, cô bắt đầu tự học lập trình, toán ứng dụng và trí tuệ nhân tạo. Sau đó, cô tham gia các cuộc thi, dự án nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này và từng bước chuyển hướng sang Machine Learning.

Cô tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại và được vinh danh là 'Sinh viên tiêu biểu toàn khóa'.

“Nhìn lại, đây không phải một quyết định thay đổi đột ngột mà là kết quả của quá trình mình tích lũy qua nhiều trải nghiệm học tập và nghiên cứu khác nhau”, Khánh Huyền chia sẻ.

Chia sẻ về thành tích tốt nghiệp loại Xuất sắc và danh hiệu 'Sinh viên tiêu biểu toàn khóa', Khánh Huyền cho biết, cô trân trọng sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè trong suốt bốn năm đại học. Theo cô, trong môi trường có nhiều sinh viên giỏi như Trường Đại học Ngoại thương, điểm số và danh hiệu không phải yếu tố duy nhất phản ánh năng lực. Điều giúp cô duy trì động lực học tập là thói quen tìm hiểu bản chất của vấn đề thay vì chỉ tập trung vào kết quả của các kỳ thi.

Vượt qua hoài nghi để theo đuổi đam mê AI

Lựa chọn theo đuổi lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Học máy từ nền tảng đào tạo kinh tế là quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, theo Khánh Huyền, trong bối cảnh hiện nay, ranh giới giữa các ngành nghề đang ngày càng được thu hẹp khi dữ liệu và công nghệ trở thành yếu tố quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Khánh Huyền tham gia kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc, tại Huế.

Trong quá trình học tập tại đại học, Khánh Huyền nhận thấy mối quan tâm của mình nằm ở giao điểm giữa toán học, dữ liệu và các bài toán ra quyết định. Đây cũng là lý do cô lựa chọn theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Khánh Huyền, AI thu hút cô bởi sự kết hợp giữa toán học, lập trình và nghiên cứu, đồng thời mở ra khả năng phát triển các ứng dụng phục vụ những nhu cầu thực tiễn. Điều khiến cô quan tâm không chỉ là xây dựng một mô hình hiệu quả mà còn là tìm hiểu cơ chế hoạt động của mô hình và cách nó học từ dữ liệu.

Hành trình chuyển từ kinh tế sang AI của Khánh Huyền không hoàn toàn thuận lợi. Theo cô, trở ngại lớn nhất không chỉ là việc tiếp cận một lĩnh vực mới mà còn là những băn khoăn về năng lực của bản thân. Với xuất phát điểm từ ngành Kinh tế đối ngoại thay vì Khoa học máy tính hay Kỹ thuật, cô từng nhiều lần tự hỏi liệu mình có đủ nền tảng để theo đuổi và phát triển trong lĩnh vực này.

Khánh Huyền cùng các thành viên đội thi ICPC và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tin học, Trí tuệ nhân tạo.

Khánh Huyền cho biết, đã có thời điểm cô cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và những người được đào tạo bài bản về toán học, thuật toán hoặc lập trình. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào sự khác biệt về xuất phát điểm, cô lựa chọn bổ sung kiến thức và tích lũy kinh nghiệm qua từng bước. Từ việc học những kỹ năng lập trình cơ bản đến tham gia các dự án và bài toán thực tế, cô dần xây dựng nền tảng chuyên môn và củng cố sự tự tin để theo đuổi lĩnh vực AI.

Nhìn lại hành trình đã qua, Khánh Huyền cho rằng, những hoài nghi từng trải qua giúp cô rèn luyện sự kiên trì và tự tin hơn trong lựa chọn của mình. Theo cô, thách thức lớn nhất không phải là học một lĩnh vực mới, mà là tin vào khả năng của bản thân khi chưa có nhiều lợi thế về xuất phát điểm.

Khánh Huyền cùng đội tuyển Olympic Toán.

Bên cạnh thành tích học tập, Khánh Huyền từng giành Giải Nhì ICPC khu vực châu Á, giải Khuyến khích Olympic Tin học sinh viên toàn quốc và nhiều giải thưởng về AI. Tuy nhiên, cô cho rằng, giá trị lớn nhất từ các cuộc thi không nằm ở giải thưởng mà ở cơ hội học hỏi và cọ xát.

“Mỗi cuộc thi là dịp để mình gặp gỡ những người giỏi, mở rộng góc nhìn và học cách làm việc dưới áp lực, phối hợp với đồng đội, cũng như đối diện với thất bại”, Khánh Huyền chia sẻ.

Nữ kỹ sư trẻ cũng từng giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại Olympic Toán sinh viên toàn quốc. Theo cô, toán học không chỉ là nền tảng của AI mà còn giúp hình thành tư duy phân tích và giải quyết vấn đề. Khả năng chia nhỏ bài toán, lập luận chặt chẽ và tiếp cận vấn đề một cách hệ thống là những kỹ năng cô vận dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển các mô hình AI.

Hướng tới những hệ thống AI đáng tin cậy và tạo giá trị thực tiễn

Bên cạnh hoạt động học tập và nghiên cứu, Khánh Huyền hiện làm việc tại Venera AI và tham gia Chương trình Đào tạo nhân tài AI thực chiến của Vingroup. Theo cô, môi trường làm việc thực tế mang đến nhiều yêu cầu khác với quá trình học tập và nghiên cứu.

Nếu trong nghiên cứu, mục tiêu chủ yếu là xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao, thì trong thực tế, các bài toán AI còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí như chất lượng dữ liệu, chi phí tính toán, tốc độ triển khai và nhu cầu của người dùng. Trải nghiệm này giúp cô hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa công nghệ và bài toán ứng dụng.

Khánh Huyền cùng bạn bè lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời gian học tập và sinh hoạt.

Trong quá trình nghiên cứu, Khánh Huyền tham gia nhiều đề tài về AI, Deep Learning và Generative AI, đồng thời có các công bố quốc tế. Hướng nghiên cứu cô đang theo đuổi tập trung vào khả năng học và tổng quát hóa của các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Theo Khánh Huyền, một trong những câu hỏi quan trọng của lĩnh vực AI hiện nay là cách các mô hình học được quy luật từ dữ liệu, đồng thời duy trì độ chính xác và độ tin cậy khi áp dụng vào các tình huống mới. Cô cho rằng, việc hiểu rõ cơ chế học của mô hình có ý nghĩa không kém việc nâng cao năng lực xử lý của chúng.

Một trong những hướng ứng dụng Khánh Huyền quan tâm là dự báo tài chính bằng AI. Theo cô, các mô hình dự báo có thể hỗ trợ phân tích thị trường, quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng ra quyết định. Đồng thời, nghiên cứu về khả năng học của mô hình cũng góp phần làm rõ những giới hạn và điều kiện ứng dụng của AI trong thực tế.

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ yêu thích công nghệ, đặc biệt là những người không xuất phát từ khối ngành Kỹ thuật, Khánh Huyền cho rằng, ngành học không phải là giới hạn cho tương lai nghề nghiệp. “Bản thân mình cũng xuất phát từ một ngành Kinh tế. Điều quan trọng không phải là bạn bắt đầu từ đâu mà là bạn có sẵn sàng học hỏi và kiên trì đi tiếp hay không. Chỉ cần giữ được sự tò mò và tinh thần học tập lâu dài, bạn hoàn toàn có thể bước vào những lĩnh vực mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới”, cô chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)