Cùng dàn khách mời nổi tiếng 'đốt cháy' sân khấu Đại nhạc hội Fire Up 2023: Stellarous

SVVN - Tối 29/10, chuỗi sự kiện chào tân sinh viên Fire Up 2023: Stellarous đã chính thức khép lại bằng đêm đại nhạc hội bùng nổ tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đêm nhạc diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Quân A.P, Tez và Vũ Phụng Tiên thu hút đông đảo sinh viên.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, đêm đại nhạc hội đã trở thành hoạt động không thể thiếu, mang đến cho tân sinh viên một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng tuyệt vời. Mở đầu đêm nhạc hội là Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng. Đây là giải thưởng báo chí - truyền thông lớn dành cho học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc do Viện Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì.

Nối tiếp phần lễ trang trọng là phần nhạc hội bùng nổ - luôn được các tân sinh viên mong chờ nhất. Năm nay, Fire Up có sự xuất hiện của ca sĩ Quân A.P, rapper Tez và cô nàng Vũ Phụng Tiên. Đây là những nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ biết tới và hâm mộ.

Chào sân đầu tiên là nữ ca sĩ Vũ Phụng Tiên với loạt bài khiến tất cả sinh viên trong hội trường đều phải ngân nga theo: Lưu số em đi, Đau vậy đủ rồi, Lệ lưu ly. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, sáng bừng sân khấu.

Tiếp nối Phụng Tiên là nam rapper đang “làm mưa làm gió” trên các BXH âm nhạc - Tez. Anh chàng khiến cho nhiệt độ đêm nhạc tăng cao qua các ca khúc: Quá low, Mình đồng da sắt. Cuối cùng, Tez đã kết lại phần trình diễn bùng nổ của mình bằng một ca khúc đầy tâm sự: Khi cơn mưa dần phai. Đây cũng là 3 ca khúc làm nên tên tuổi của Tez qua 3 mùa Rap Việt.

Xuất hiện cuối cùng nhưng thu hút và bùng nổ nhất chính là Quân A.P. Nam ca sĩ được khán giả yêu quý qua giọng hát mộc mạc, ấm và giàu cảm xúc. Qua thời gian dài cover nhiều bài hát đạt được thành tích “khủng”, cùng với ngoại hình chuẩn đẹp trai, Quân A.P càng lúc càng tạo được dấu ấn và có chỗ đứng tại làng nhạc Việt. Tới với bữa tiệc âm nhạc Fire Up 2023: Stellarous, anh diện bộ suit đen tôn lên vẻ điển trai và trình diễn các ca khúc: Bông hoa đẹp nhất, Còn gì đau hơn chữ "đã từng", Ai là người thương em. Cuối cùng, anh khuấy động bầu không khí với You are my crush.

Bên cạnh phần trình diễn các ngôi sao nổi tiếng, đêm nhạc hội còn có các tiết mục văn nghệ được đầu tư, dàn dựng công phu bởi các bạn sinh viên tài năng của Học viện. Từng bước nhảy sôi động, lời ca tiếng hát và những điệu múa ngọt ngào đã mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho các bạn tân sinh viên.

Đêm đại nhạc hội Fire Up 2023: Stellarous đã khép lại chuỗi sự kiện chào tân sinh viên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tác phong chỉn chu, chuyên nghiệp, Ban tổ chức chương trình đã đem lại cho sinh viên trường Báo một bữa tiệc âm nhạc lôi cuốn, đỉnh cao. Đây cũng là món quà chào mừng đặc biệt mà Viện Báo chí muốn dành tặng các bạn tân sinh viên với hi vọng các bạn sẽ có bốn năm tươi đẹp tại đây.