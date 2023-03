Cuộc thi We are Hoteliers 2023 của trường Đại học Ngoại thương đã chính thức khởi động

SVVN - Ngày 18/3 vừa qua, Kick-off Day - chương trình khởi động của cuộc thi “WE ARE HOTELIERS 2023” đã được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là một sự kiện quan trọng, chính thức đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc thi lớn, dành cho các bạn sinh viên có đam mê với ngành quản trị khách sạn được tổ chức bởi Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

Chủ đề cuộc thi năm nay “Hotel Resilience After COVID - 19” đã dành được sự quan tâm của các nhà tài trợ, các nhà bảo trợ chuyên môn là những tên tuổi lớn trong ngành khách sạn - du lịch như Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, InterContinental Hanoi Westlake, JW Marriott Hanoi, …

Điểm đặc biệt là cuộc thi không chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên ngành du lịch- khách sạn mà sinh viên khối ngành kinh tế có đam mê với ngành cũng có cơ hội được thử sức tại cuộc thi lần này. Sau gần một tháng phát động, cuộc thi chính thức khởi động với 43 đội thi đến từ các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc như Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Vin University, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Ngoại ngữ, Học viện Ngoại giao, Đại học Công nghiệp, Đại học FPT, Đại học Hạ Long, Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh, Cao đẳng quốc tế Pegasus, Học viện quốc tế CHM,…

Khai mạc Kick- off Day, Đại diện Trường Đại học Ngoại Thương, PGS.TS. Đào Ngọc Tiến khẳng định ngành khách sạn – du lịch là một trong những ngành đóng góp rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành khách sạn trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 là tín hiệu đáng mừng bởi chính ngành này là sự thúc đẩy phát triển cho những ngành nghề khác. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng lo lắng bởi sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong ngành. Hiểu được những khó khăn đó, cuộc thi “WE ARE HOTELIERS 2023” do Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức hứa hẹn sẽ là một sân chơi hữu ích để những bạn sinh viên có đam mê về Quản trị khách sạn có cơ hội để tham gia và học hỏi kiến thức thực tế của ngành.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Thái Phong - Trưởng Khoa Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Ngoại Thương phát biểu cho biết Khoa QTKD đã ấp ủ để xây dựng cuộc thi “WE ARE HOTELIERS 2023” từ năm đầu tiên Trường Đại học Ngoại Thương chính thức đào tạo chuyên ngành Quản trị Khách sạn. Tuy nhiên, thời gian này mới chính là thời điểm “vàng” để cuộc thi được chính thức mở ra. Sự quan tâm tham dự của sinh viên đến từ ba miền tổ quốc là bước đầu thành công của chương trình năm nay.

Tổng giải thưởng hấp dẫn mà ban tổ chức dành cho các đội thi lọt vào vòng chung kết lên đến gần 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, sự tham gia của những nhà bảo trợ chuyên môn nổi tiếng trong ngành khách sạn- du lịch như CHM International Institute, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, InterContinental Hanoi Westlake, JW Marriott Hanoi… cũng là một trong những điểm thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi.

Trưởng Khoa Quản trị Khách sạn, CHM International Institute – Ông Justin Tần là một trong những nhà bảo trợ chuyên môn trong cuộc thi lần này. Ông đồng ý rằng “WE ARE HOTELIERS 2023” cũng là mong muốn của nhiều cơ sở đào tạo để đưa sinh viên của mình đến gần hơn với thực tế và Khoa Quản trị Kinh Doanh - Trường Đại học Ngoại Thương chính là cầu nối để các đối tác có thể tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, đầy tiềm năng và các ý tưởng sáng tạo để đổi mới, cải tiến cách thức vận hành doanh nghiệp sau COVID -19.

Bà Lê Thùy Dương – Trưởng Bộ phận đào tạo và phát triển tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake đồng tình với quan điểm cần phải phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch- khách sạn của Trường Đại học Ngoại Thương nói chung và Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng. Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake cũng cảm ơn BTC và mong muốn được bảo trợ chuyên môn cũng như hỗ trợ các đội chơi trong cuộc thi WE ARE HOTELIERS 2023.

Cuối chương trình, các đội thi còn có cơ hội để trao đổi và thảo luận về đề thi với Ban tổ chức và các nhà bảo trợ chuyên môn. Điều này giúp các bạn sinh viên nhìn nhận kỹ lưỡng về các vấn đề trong đề thi cũng như giải đáp thắc mắc của mình.

WE ARE HOTELIERS 2023: "HOTEL RESILIENCE AFTER COVID-19"

Với hình thức là một cuộc thi giải case được tổ chức dưới dạng kết hợp trực tiếp và trực tuyến, "WE ARE HOTELIERS 2023" dành cho tất cả các bạn sinh viên trên toàn quốc có đam mê với ngành khách sạn- du lịch. Cuộc thi cũng là cơ hội giúp các bạn sinh viên gặp gỡ với những tên tuổi trong ngành Khách sạn, giúp các bạn sinh viên có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành cũng như góp phần định hướng bản thân trên chặng đường phát triển trong tương lai.

Cuộc thi sẽ được diễn ra 2 tháng từ tháng 3-4/2023, bao gồm 3 vòng thi và các buổi training trực tiếp với các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

TIMELINE CUỘC THI

Vòng 1: Becoming Staff (16/03- 27/03)

Vòng 2: Promoting to Supervisors (28/03- 09/04)

Vòng 3: We Are Managers (10/04- 21/04)