Cựu nữ sinh Học viện An ninh nhân dân với quan điểm sống tích cực

SVVN - Hà Diệu Linh sinh năm 1998 quê quán Bắc Kạn là cựu học viên Học viện An ninh nhân dân. Cô bạn là thủ khoa kép ngành Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội, Học viện An ninh nhân dân 2020.

Cô gái có niềm say mê chuyên ngành học, có phương pháp học hiệu quả và tích cực trong phong trào Đoàn, Hội Diệu Linh là một cô gái được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo, có nhân cách, văn hoá, nề nếp và sống có giá trị. Chính những nét đẹp về giá trị truyền thống đó đã ảnh hưởng to lớn đến quá trình rèn luyện và trưởng thành của Diệu Linh. Trong những năm tháng học tập tại Học viện, cô gái dân tộc Tày luôn cố gắng nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Hội. Linh bộc bạch: "Bên cạnh học tập, việc tham gia các phong trào Đoàn, Hội đã giúp mình rèn luyện rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông,… Tuy nhiên, chúng ta cần sắp xếp thời gian tham gia cho hợp lý. Đối với bản thân mình, thời gian học tập luôn luôn được ưu tiên và luôn nhiều hơn thời gian tham gia các phong trào khác. Cá nhân mình luôn khát khao được hoàn thiện bản thân hơn từng ngày để trở thành một công dân có ích cho xã hội và các phong trào Đoàn, Hội đã giúp mình thực hiện điều đó. Những giá trị tốt đẹp của các phong trào không chỉ tô đẹp thêm cho cuộc sống mà còn cho chính bản thân mình, qua đó mình tự thấy mình đã trở thành một người sống nhân ái, sống có ích, có mục tiêu và sống tích cực hơn". Bên cạnh đó, niềm đam mê ngành học và phương pháp học tập khoa học đã giúp Diệu Linh phát huy được năng lực học tập của bản thân. Cựu nữ sinh Học viện An ninh nhân dân cho biết: "Đam mê ngành, lĩnh vực công tác là chìa khoá giúp mình đạt được thành tích học tập tốt. Bởi có đam mê bản thân sẽ thích thú với nguồn kiến thức vô tận, ham học hỏi hơn. Song song với đó, xác định phương pháp học tập phù hợp cũng rất quan trọng. Mình luôn phân chia thời gian học cân đối và hợp lý. Cần ghi nhớ bản chất sự việc thay vì chỉ học thuộc từng câu, từng chữ. Ngoài ra, bản thân phải tích cực rèn luyện sức khoẻ, tham gia vào các hoạt động của trường để tăng cường khả năng giao lưu và vốn kiến thức". Sống có mục tiêu, lí tưởng giúp Diệu Linh trưởng thành hơn trong học tập và làm việc. Những năm tháng học Đại học, Hà Diệu Linh đã đạt các thành tích nổi bật như: Giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo về "Cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt giai đoạn 2017-2019"; giấy khen của Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND năm 2017; giấy khen của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Vì An ninh Tổ Quốc" giai đoạn 2015-2020… Và một số giải thưởng cấp Học viện như: Duyên dáng áo dài, Nữ công gia chánh, Bóng đá nữ, Bóng chuyền nữ, Sinh viên nghiên cứu khoa học, Điều lệnh - Võ thuật Công an nhân dân…. Hành trình nào cũng mang theo nhiều khó khăn và gian khổ, cô gái dân tộc Tày chia sẻ: "Mình gặp khá nhiều khó khăn trong các bộ môn yêu cầu thể lực và tâm lý vững. Tuy nhiên, các thầy cô trong học viện và các đồng chí, đồng đội cùng trung đội đã giúp đỡ mình rất nhiều. Vì vậy, xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, các bạn học đã luôn nhiệt tình hướng dẫn, khích lệ, động viên, là chỗ dựa tinh thần to lớn giúp mình đạt được thành tích tốt trong quá trình học tập và rèn luyện". Bên cạnh việc học tập, làm việc đúng chuyên ngành, Diệu Linh vẫn tích cực tìm hiểu về những kiến thức mới, trải nghiệm những lĩnh vực mới. "Hiện nay có rất nhiều những công việc freelancer đáp ứng yêu cầu phát triển của mạng xã hội, các bạn trẻ ngày nay làm việc cũng tích cực và chuyên nghiệp. Đó là lý do mình có thể chủ động khi rảnh rỗi để vừa có thể học hỏi, vừa có thêm thu nhập lại không bị tụt lại so với giới trẻ ngày nay. Chúng ta, cần sống tích cực và sống có mục tiêu. Gặp khó khăn đừng nản lòng, đừng để điều đó nhấn chìm bạn mà hãy vượt qua nó bằng tất cả sức mạnh của bản thân và sức mạnh của tập thể"- Diệu Linh cho biết.