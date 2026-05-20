Bộ đôi Á hậu Châu Anh và Vân Nhi tiếp thêm tinh thần và kinh nghiệm cho các thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Hai nàng Á hậu của 'Hoa hậu Việt Nam 2024' Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi ngày càng 'tỏa sáng' trong suốt nhiệm kỳ của mình. Cả hai sẽ tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026' trong chặng đường phía trước.

Xuất phát điểm từ cuộc thi nhan sắc danh giá cấp quốc gia Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh và Vân Nhi đều chi sẻ, cuộc đời hoàn toàn bước sang trang mới với danh hiệu Á hậu. Trong suốt nhiệm kỳ, cả hai không chỉ nỗ lực giữ thành tích học tập tốt, mà còn chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, với chủ đề "Miền hương sắc" sẽ được diễn ra tại trường ĐH Phenikaa, Dương Nội, Hà Nội vào ngày 21/5.

Châu Anh sở hữu chiều cao cao 1,7m, số đo ba vòng là 86-60-90cm. Sau lên ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, Châu Anh hiện là trợ giảng, công tác tại khoa Âm nhạc, trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với ngôi vị Á hậu 1, Châu Anh đã có cơ hội đi đến những vùng miền khác nhau của đất nước. Ở đó, cô được trực tiếp lắng nghe và phần nào hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, khiến "nàng Hậu" cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Đó là những hành trình ý nghĩa cho Châu Anh, giúp cô trưởng thành và sống trọn vẹn hơn với sứ mệnh.

Trong khi đó, Vân Nhi cao 1,74m, có số đo ba vòng 80-62-95cm. Cô là sinh viên trường ĐH Phenikaa. Đây cũng là điểm đến kế tiếp trong chuỗi hành trình giao lưu, tuyển sinh của mùa thi với chủ đề "Miền hương sắc".

Á hậu Vân Nhi cho biết: “Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ là đấu trường nhan sắc, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ cao đẹp. Mình đã và đang không ngừng nỗ lực, mang trong mình khát vọng lan tỏa vẻ đẹp rạng ngời, bản lĩnh kiên cường và tấm lòng nhân ái đến cộng đồng”.

Hai "nàng Hậu" Châu Anh và Vân Nhi dự kiến sẽ góp mặt tại chuỗi sự kiện giao lưu thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại trường ĐH Phenikaa. Ghi dấu ấn với nhan sắc thanh lịch và nền tảng tri thức vững vàng, hai nàng Á hậu là hình mẫu đại diện cho thế hệ trẻ bản lĩnh, tự tin.

Đặc biệt trong chuyến trở lại trường đại học của mình lần này, Á hậu Vân Nhi sẽ cùng Ban tổ chức trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và tiếp lửa tự tin cho các thí sinh thế hệ mới trước thềm cuộc thi danh giá.