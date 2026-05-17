Tư duy dịch vụ, giao tiếp khách hàng là lợi thế trong ngành Hàng không

SVO - Sáng ngày 17/5, Vietnam Airlines mang đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cho các bạn học sinh.

Gian hàng của Vietnam Airlines trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ, mở ra không gian trải nghiệm thực tế và giải đáp thắc mắc về lộ trình trở thành "đại sứ bầu trời". Từ sáng sớm, khu vực tư vấn của Vietnam Airlines đã đón nhận hàng trăm lượt học sinh, sinh viên đến tìm hiểu thông tin, đo chiều cao và trải nghiệm thực tế.

﻿ ﻿ Vietnam Airlines mang đến nhiều hoạt động thú vị tại ngày hội.

Phạm Nhật Quang (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nộ) chia sẻ: "Em đã có sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng với nghề phi công. Đó là ước mơ của em từ nhỏ. Dù học phí cao và tiêu chuẩn để trở thành phi công rất khó, nhưng em sẽ cố gắng hết sức”.

Không chỉ dừng lại ở vị trí phi công, các thông tin tuyển dụng nhân sự cho đoàn tiếp viên cũng là chủ đề được nhiều sinh viên đặc biệt quan tâm. Giải đáp những thắc mắc về quá trình tuyển chọn, chị Ngọc Anh - Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực, phòng Tổ chức Hành chính, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines cho biết, để trở thành một "đại sứ bầu trời", ngoài việc đáp ứng các tiêu chí nền tảng về độ tuổi, chiều cao, tầm với sải tay, học vấn và trình độ tiếng Anh, hãng bay luôn ưu tiên cho các ứng viên sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ hai. Các ngôn ngữ được đánh giá cao gồm: tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp hoặc Đức.

Đồng thời, những cá nhân đã có kinh nghiệm giao tiếp, sở hữu tư duy về dịch vụ, có khả năng linh hoạt và nhạy bén trong việc xử lý tình huống, hoặc từng có từ một năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng hàng không sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn. Sau khi trúng tuyển, các bạn trẻ sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên môn kéo dài 4 tháng, tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ an toàn và dịch vụ.

Theo chị Ngọc Anh, rào cản tâm lý của các bạn học sinh, sinh viên khi ứng tuyển là sự e ngại vì chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế. Tư duy về dịch vụ, về giao tiếp khách hàng là lợi thế cho các bạn chưa có kinh nghiệm.