Tư duy dịch vụ, giao tiếp khách hàng là lợi thế trong ngành Hàng không

Gian hàng của Vietnam Airlines trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ, mở ra không gian trải nghiệm thực tế và giải đáp thắc mắc về lộ trình trở thành "đại sứ bầu trời". Từ sáng sớm, khu vực tư vấn của Vietnam Airlines đã đón nhận hàng trăm lượt học sinh, sinh viên đến tìm hiểu thông tin, đo chiều cao và trải nghiệm thực tế.
Phạm Nhật Quang (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nộ) chia sẻ: "Em đã có sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng với nghề phi công. Đó là ước mơ của em từ nhỏ. Dù học phí cao và tiêu chuẩn để trở thành phi công rất khó, nhưng em sẽ cố gắng hết sức”.
Không chỉ dừng lại ở vị trí phi công, các thông tin tuyển dụng nhân sự cho đoàn tiếp viên cũng là chủ đề được nhiều sinh viên đặc biệt quan tâm. Giải đáp những thắc mắc về quá trình tuyển chọn, chị Ngọc Anh - Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực, phòng Tổ chức Hành chính, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines cho biết, để trở thành một "đại sứ bầu trời", ngoài việc đáp ứng các tiêu chí nền tảng về độ tuổi, chiều cao, tầm với sải tay, học vấn và trình độ tiếng Anh, hãng bay luôn ưu tiên cho các ứng viên sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ hai. Các ngôn ngữ được đánh giá cao gồm: tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp hoặc Đức.
Đồng thời, những cá nhân đã có kinh nghiệm giao tiếp, sở hữu tư duy về dịch vụ, có khả năng linh hoạt và nhạy bén trong việc xử lý tình huống, hoặc từng có từ một năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng hàng không sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn. Sau khi trúng tuyển, các bạn trẻ sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên môn kéo dài 4 tháng, tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ an toàn và dịch vụ.
Theo chị Ngọc Anh, rào cản tâm lý của các bạn học sinh, sinh viên khi ứng tuyển là sự e ngại vì chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế. Tư duy về dịch vụ, về giao tiếp khách hàng là lợi thế cho các bạn chưa có kinh nghiệm.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.