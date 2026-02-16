Dàn diễn viên phim 'The Judge Returns' gửi lời cảm ơn khán giả, tiết lộ điều đặc biệt cho Tết Nguyên đán

SVO - Khi bộ phim 'The Judge Returns' của đài MBC kết thúc, các diễn viên chính đã chia sẻ những suy nghĩ cuối cùng của họ.
Ji Sung thể hiện lòng biết ơn đối với khán giả của bộ phim: “Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến The Judge Returns cho đến tận bây giờ. Trong phim, Lee Han Young đã nỗ lực hết mình vì công lý cho đến cùng, ngay cả giữa những lời buộc tội sai trái và xung đột gay gắt. Tôi hy vọng hành trình của anh ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim các bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ và yêu mến Lee Han Young, người đã kiên cường bước đi trên con đường tìm kiếm công lý, cùng với tất cả những người đã đồng hành cùng anh ấy trong suốt chặng đường dài đó. Không phải chỉ nhờ một diễn viên mà bộ phim này có thể đến được với các bạn vào thứ Sáu và thứ Bảy, mà là nhờ sự cống hiến của vô số nhân viên và thành viên đoàn làm phim đã âm thầm và không mệt mỏi làm việc để biến điều đó thành hiện thực. Trong suốt quá trình quay phim, tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm việc cùng những con người ấm áp và tuyệt vời như vậy”.