30 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Park Bo Gum và Kim Tae Ri mang các chương trình tạp kỹ nhân văn đến với cộng đồng địa phương dịp Tết này

SVO - Các diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim điện ảnh lẫn truyền hình đang bước chân vào một thể loại mới các chương trình 'tạp kỹ nhân văn' hòa nhập vào cộng đồng địa phương và chia sẻ tài năng của họ với cư dân.

Ngay trước nửa đêm, nam diễn viên Park Bo Gum được nhìn thấy đang vội vã đi trên một con đường làng tối tăm đến một tiệm cắt tóc tắt đèn. Anh cho một nhân viên ngồi trước gương và bắt đầu kiểm tra lại kiểu tóc lần cuối trước khi tiệm mở cửa. Tiếng kéo cắt tóc vang vọng khắp không gian trống trải hàng giờ liền, tiếp theo là tiếng sấy tóc và thậm chí cả việc nhuộm tóc. Buổi diễn tập kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

Tôi hy vọng việc đến tiệm cắt tóc này sẽ trở thành một trải nghiệm thực sự kỳ diệu đối với khách hàng của chúng tôi. - Park Bo Gum

Một tiệm cắt tóc ở vùng quê yên bình, không có gì đáng bàn

Chương trình Bogum Magical của đài tvN, ra mắt vào ngày 30/1, theo dõi quá trình điều hành một tiệm cắt tóc cho người dân ở một ngôi làng hẻo lánh vùng nông thôn, nơi thậm chí không có cả cửa hàng tiện lợi. Park Bo Gum người đã có bằng hành nghề cắt tóc quốc gia trong thời gian phục vụ quân đội, đảm nhiệm toàn bộ dịch vụ cắt tóc. Nam diễn viên Lee Sang Yi làm thợ làm móng, chăm sóc tỉ mỉ đôi tay của khách hàng, trong khi Kwak Dong Yeon hỗ trợ bằng cách chuẩn bị các món ăn mùa Đông như bánh hình cá và các bữa ăn cho nhân viên.

Mặc dù chương trình không có yếu tố giật gân và chỉ đơn giản là quan sát cuộc sống thường nhật trong một tiệm cắt tóc ở vùng quê, nhưng nó đã đứng đầu khung giờ phát sóng chỉ sau hai tập, đạt tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 3,1%.

Nhà sản xuất Sohn Soo Jung mô tả đây là “một chương trình chỉ dựa trên sự chân thành”. Park cho biết anh muốn mở tiệm cắt tóc ở một vùng miền có ý nghĩa và để lại nó như một không gian bền vững, đích thân tham gia vào việc chọn địa điểm và cải tạo trong suốt một năm. Lee cũng tự thách thức bản thân để lấy được bằng hành nghề làm móng quốc gia trong khi vẫn sắp xếp lịch trình bận rộn và đã thi đậu.

Ngay cả sau khi mở cửa, Park vẫn dành hàng giờ tập trung cao độ vào các liệu trình chăm sóc tóc theo yêu cầu, mồ hôi nhễ nhại trong quá trình làm việc. Một thợ cắt tóc mới vào nghề với sự tận tâm đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sohn cho biết nhóm đôi khi tổ chức các buổi vẽ móng nghệ thuật hoặc tiếp tục nướng bánh đến mức không kịp đóng cửa đúng giờ, và chính những nỗ lực đó đã thực sự làm cho chương trình nổi bật so với các chương trình tạp kỹ khác.

Kim Tae Ri tham gia hoạt động kịch nghệ ngoại khóa sau giờ học

Nữ diễn viên Kim Tae Ri cũng sẽ lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí cố định với After-school Teacher Tae-ri của đài tvN, dự kiến ​​​​phát sóng vào ngày 22/2. Chương trình theo chân cô khi cô dạy diễn xuất cho trẻ em với tư cách là người hướng dẫn câu lạc bộ kịch sau giờ học tại một trường tiểu học vùng nông thôn.

Giống như Bogum Magical, chương trình phản ánh chính xuất thân của Kim. Cô ấy đã ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên trong câu lạc bộ kịch của trường suốt những năm tháng học sinh. Nhóm sản xuất cho biết chương trình được lấy cảm hứng từ những trường hợp có thật, trong đó các hoạt động ngoại khóa đã giúp hồi sinh những trường học đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa.