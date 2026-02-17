30 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Tết nhưng các 'ngôi sao Hallyu' vẫn đau đầu vì chuyện thuế má

Trong giây lát, sự trở lại của Kim Seon Ho tưởng chừng như hoàn hảo: Một bộ phim ăn khách trên Netflix, tiếng vang quốc tế và sự nghiệp dường như đã vượt qua scandal buộc anh phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2021. Rồi một vụ bê bối mới lại xảy ra, lần này là về thuế.

Kim Seon Ho hiện đang dẫn đầu hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng "TOP TEN AWARDS (TTA) lần thứ 14". Giải thưởng TTA do TenAsia tổ chức, là một nền tảng để các nghệ sĩ đại diện cho K-pop và nội dung K-pop cạnh tranh giành tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Công ty quản lý của Kim, Fantagio, nhanh chóng phủ nhận việc một công ty sản xuất phim mà anh được cho là đã đăng ký tại nhà riêng vào tháng 1/2024 dưới tên bố mẹ mình được sử dụng để giảm nghĩa vụ thuế.

Ngôi sao 39 tuổi của bộ phim Can This Love Be Translated? chưa bị buộc tội hình sự, nhưng những tiết lộ ban đầu được báo chí đưa tin điều này đã gây ra tác động ngay lập tức, với một thương hiệu thời trang nổi tiếng đã xa lánh Kim sau đó. Trong ngành giải trí Hàn Quốc, ít có cáo buộc nào làm hoen ố hình ảnh người nổi tiếng nhanh hơn những cáo buộc liên quan đến thuế. Ngay cả trước khi các cuộc điều tra kết thúc hoặc các tranh chấp được giải quyết chính thức, nhãn hiệu "người trốn thuế" có thể lan rộng trên mạng, gây áp lực lên các nhà quảng cáo. Khi K-pop và K-drama tạo ra những ngôi sao toàn cầu với mức thù lao khổng lồ, tranh chấp thuế đã trở thành một vấn đề 'nóng bỏng' thường xuyên. Chúng phơi bày vùng xám giữa việc lập kế hoạch thuế tích cực và trốn thuế bất hợp pháp, đồng thời đặt ra một câu hỏi rộng hơn: Liệu hệ thống thuế có theo kịp sự bùng nổ của ngành công nghiệp này?

"Portraits of Delusion' được coi là bộ phim tiếp tục tạo dựng lại tên tuổi cho Kim Seon Ho trong năm 2026 khi được chuyển thể từ webtoon cùng tên vô cùng nổi tiếng của Hongjacga và nhất là đánh dấu lần tái hợp thứ hai với Bae Suzy sau 6 năm. Lấy bối cảnh tỉnh Gyeongseong năm 1935, câu chuyện kể về Yun I Ho (Kim Seon Ho), một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa (Bae Suzy), một người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ và luôn bị bao quanh bởi vô số lời đồn đại. Khi Yun I Ho bắt đầu khám phá những bí mật kỳ lạ của bà, một câu chuyện ly kỳ dần hé mở. Song Jeong Hwa là chủ nhân bí ẩn của khách sạn Nammoon, người đã không xuất hiện trước công chúng hơn nửa thế kỷ. Với vẻ đẹp quyến rũ và sức hút kỳ lạ, Song Jeong Hwa là một nhân vật bí ẩn được bao phủ bởi những bí mật. Yun I Ho là họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Song Jeong Hwa. Khi đối mặt với người phụ nữ bí ẩn này, niềm đam mê nghệ thuật đích thực của anh được khơi dậy. Mặc dù bị mắc kẹt trong khách sạn đầy bí mật và bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi và sự bối rối, I Ho dần dần bị Jeong Hwa mê hoặc.

Vụ việc của Kim diễn ra song song với vụ việc của Cha Eun Woo, người cùng công ty quản lý Fantagio, người gần đây đã bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc truy thu thuế khoảng 20 tỷ won (13,8 triệu đô la Mỹ).

Bộ phim "The WONDERfools" mà Cha Eun Woo đã hoàn thành trước khi đi nghĩa vụ quân sự, đóng cặp cùng Park Eun Bin liệu có được lên sóng vào 15/5 như dự kiến không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Lấy bối cảnh năm 1999, khi một số người cho rằng ngày tận thế đang đến gần, Eun Chae Ni (Park Eun Bin) sống ở thành phố Haeseong. Người thân duy nhất của cô là bà ngoại, Kim Jeon Bok, chủ một nhà hàng nổi tiếng ở Haeseong. Eun Chae Ni là một người khó đoán với tính cách tươi sáng. Một ngày nọ, cô bị cuốn vào một sự cố bất ngờ và đột nhiên có được một năng lực siêu nhiên. Khi điều này xảy ra, cô tình cờ ở cùng với hàng xóm của mình, Son Gyeong Un và Kang Ro Bin. Họ cũng có được năng lực siêu nhiên của riêng mình, nhưng năng lực của họ không hoàn hảo. Trong khi đó, Lee Un Jeong (Cha Eun Woo) đến thành phố Haeseong từ Seoul và đang làm công chức tại tòa thị chính địa phương. Anh rất nghiêm khắc trong việc giữ vững nguyên tắc của mình và thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội tại nơi làm việc. Bên ngoài tòa thị chính, anh là một người khá bí ẩn. Anh cùng Eun Chae Ni tiếp cận chuỗi vụ mất tích xảy ra ở thành phố Haeseong. Ha Won Do có vẻ là một người điềm tĩnh và lý trí, nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một tham vọng đen tối. Eun Chae Ni và những người hàng xóm Son Gyeong Un và Kang Ro Bin, những người bất ngờ có được sức mạnh siêu nhiên, cùng nhau chiến đấu chống lại một kẻ phản diện đe dọa hòa bình của thành phố Haeseong.

Nam ca sĩ kiêm diễn viên 28 tuổi được mệnh danh là “thiên tài nhan sắc” nhờ vẻ ngoài hoàn hảo, cân đối như nhân vật hoạt hình đã đệ đơn xem xét lại quyết định trước khi đánh giá thuế, thách thức phán quyết sau khi các nhà điều tra kết luận rằng công ty một người của anh chủ yếu hoạt động để giảm nghĩa vụ thuế.

Đối với những người có thu nhập cao nhất đất nước, sự cám dỗ là điều hiển nhiên: thuế suất doanh nghiệp vào khoảng 26%, trong khi thuế thu nhập cá nhân có thể vượt quá 50%. Cha Eun Woo vẫn chưa nhận được kết quả kháng cáo, nhưng trong dư luận Hàn Quốc, anh đã bị gán mác là người trốn thuế.

Mất mặt

Những cáo buộc về thuế đã làm gián đoạn hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc trong những năm qua. Nhưng các nhà quan sát trong ngành cho rằng những tranh cãi tái diễn này phản ánh những vấn đề cấu trúc sâu sắc hơn, những căng thẳng trong hệ thống thuế đang phải vật lộn để theo kịp sự bùng nổ của ngành công nghiệp văn hóa nước nhà.

Theo ông Lee Nam Kyung - Giám đốc Liên đoàn Quản lý Hàn Quốc, các tranh chấp ngày càng trở nên phổ biến hơn khi làn sóng văn hóa Hàn Quốc hay Hallyu càn quét thế giới và thu nhập của các nghệ sĩ tăng vọt. Vì thu nhập được quy cho từng nghệ sĩ ngay cả khi có hợp đồng độc quyền với công ty quản lý, nên thu nhập tăng nhanh “bắt đầu tạo ra gánh nặng thuế quá lớn” theo luật hiện hành: “Nói cách khác, luật pháp vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp với thực trạng hiện nay”.

Những vụ bê bối trong quá khứ đã cho thấy những tranh cãi như vậy có thể nhanh chóng hủy hoại sự nghiệp như thế nào. Năm 2011, Kang Ho Dong, một trong những nhân vật truyền hình nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đã bị điều tra và phạt tiền sau khi các thanh tra phát hiện nam diễn viên hài đã nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân. Kang Ho Dong đã phải trả thêm hàng trăm triệu won tiền thuế và tạm ngừng hoạt động trong một năm, biến mất khỏi tầm nhìn công chúng ngay cả khi người ta phát hiện ra rằng vấn đề thuế của ông bắt nguồn từ một lỗi kỹ thuật của kế toán.

Cũng trong năm đó, nữ diễn viên Kim Ah Joong bị phạt vì khai thiếu thu nhập. Trong gần ba năm, cô không xuất hiện trên truyền hình hay phim ảnh vì các nhà quảng cáo cắt đứt quan hệ. Cô đã trở lại diễn xuất, nhưng chưa hoàn toàn lấy lại được vị thế trước đây.

Gần đây hơn, nữ diễn viên kiêm cựu Hoa hậu Hàn Quốc Lee Ha Nee đã phải trả thêm khoản thuế truy thu 6 tỷ won vào năm 2025, trong khi nam diễn viên Yoo Yeon Seok đã phải trả 3 tỷ won tiền phạt.

Trong bối cảnh đó, cả Kim Seon Ho và Cha Eun Woo đều tìm cách định hình vụ việc của mình như những tranh chấp về các chi tiết phức tạp và luôn thay đổi của luật thuế. Họ đã đưa ra lời xin lỗi cá nhân tới người hâm mộ, nhưng không hoàn toàn rút lui khỏi tầm nhìn công chúng.

Kim Seon Ho, người lần cuối cùng tránh xa ánh mắt công chúng vào năm 2021 sau khi một bạn gái cũ cáo buộc anh ép buộc cô phá thai, sẽ lên sân khấu trong tháng này và tháng tới với 19 buổi diễn đã bán hết vé của vở kịch Interval, và các dự án phim của anh vẫn dự kiến ​​​​phát hành vào cuối năm nay nếu không có những thay đổi bất ngờ. Trong khi đó, Cha Eun Woo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bắt đầu từ năm ngoái. Tuy nhiên, sự khác biệt đáng kể nhất so với các vụ bê bối trong quá khứ là sự xuất hiện của một nhóm người lên tiếng bảo vệ cặp đôi này một cách có tổ chức.

Hiệp hội Người đóng thuế Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát chống lại các quan chức thuế giấu tên bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin về vụ việc của Cha, cũng như chống lại nhà báo đầu tiên đưa tin về vụ việc, với lý do vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các điều khoản pháp lý về việc tiết lộ bí mật nhà nước. Nhóm này đã đưa ra một tuyên bố bảo vệ Cha Eun Woo, coi vụ việc của anh là vấn đề nguyên tắc chứ không chỉ là một sự cố của người nổi tiếng. Họ cũng chỉ trích cái gọi là khung thuế hà khắc của Hàn Quốc, cho rằng các hình phạt quá mức có thể đẩy người đóng thuế vào tình trạng nợ thuế thông qua sự kết hợp giữa tiền phạt vì khai thiếu và thanh toán chậm. Hiệp hội này cũng chỉ trích một chương trình khuyến khích gây tranh cãi, trong đó trao cho các quan chức thuế khoản hoa hồng 10% trên số tiền họ thu được, một chính sách mà họ cho rằng đã khuyến khích các cuộc kiểm toán gắt gao.

Ranh giới giữa việc lập kế hoạch thuế hợp pháp và trốn thuế không được xác định rõ ràng

Kim Dae Jong, giáo sư kinh doanh tại Đại học Sejong ở Seoul, cho biết nhiều tranh cãi xung quanh các công ty quản lý người nổi tiếng cá nhân bắt nguồn từ các kẽ hở pháp luật: “Người ta lo ngại rằng việc thành lập công ty có thể được sử dụng như một phương tiện trốn thuế. Nhưng ranh giới giữa việc lập kế hoạch thuế hợp pháp và trốn thuế không được xác định rõ ràng”.

Và mặc dù ranh giới pháp lý đó có thể mờ nhạt, nhưng ranh giới xã hội lại rất sắc nét. Ở một quốc gia mà thu nhập trung bình của một hộ gia đình bốn người chỉ từ 50 triệu đến 60 triệu won mỗi năm, theo số liệu của Chính phủ, những khoản tiền khổng lồ mà các “thiên tài nhan sắc” và thần tượng màn ảnh kiếm được ngày càng bị nhìn nhận qua lăng kính của sự bất mãn sâu sắc: “Khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng mở rộng". Giáo sư Kim cũng dẫn chứng các chương trình truyền hình và phim ảnh mà hơn 50% tổng ngân sách sản xuất thường dành cho phí xuất hiện để minh họa rõ hơn quan điểm của mình: “Bởi vì những người làm giải trí này kiếm được những khoản tiền khổng lồ trong một thời gian ngắn, vượt xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng, nên những tình huống như thế này thường xảy ra”.