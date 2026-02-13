Đặng Việt Tỉnh: Đảng viên trẻ, 'Sinh viên 5 tốt' cấp trung ương, thủ khoa xuất sắc Trường Đại học Khánh Hòa

SVO - Đặng Việt Tỉnh (1999) là gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên trẻ giàu khát vọng cống hiến. Việt Tỉnh là đảng viên trẻ, hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương, thủ khoa Trường Đại học Khánh Hòa khóa học 2020-2024. Không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, Việt Tỉnh còn được biết đến bởi tinh thần học tập bền bỉ, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và lan tỏa cảm hứng tích cực đến người trẻ.

Đặng Việt Tỉnh - thủ khoa xuất sắc Trường Đại học Khánh Hòa khóa học 2020-2024.

Từ niềm đam mê Toán học đến thủ khoa Trường Đại học Khánh Hòa

Với Tỉnh, ngay từ nhỏ, cậu bạn bị cuốn hút bởi sự logic và tính hệ thống của Toán học. Toán không chỉ là những con số mà còn là công cụ rèn luyện tư duy và khả năng giải quyết vấn đề. Chính niềm yêu thích ấy cùng mong muốn trở thành người truyền cảm hứng đã dẫn cậu bạn đến lựa chọn ngành Sư phạm Toán học. “Mình mong muốn trở thành một giảng viên có thể khơi dậy niềm đam mê Toán học cho sinh viên”, Tỉnh chia sẻ.

Tại Trường Đại học Khánh Hòa, Việt Tỉnh được phát triển song hành giữa chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Trong quá trình học tập, Tỉnh sở hữu bảng thành tích ấn tượng: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Olympic Toán sinh viên toàn quốc; Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm học 2023 - 2024; "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023" do Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao tặng; cùng hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương. Việt Tỉnh cũng là thủ khoa toàn khóa 2020 - 2024 của Nhà trường. Bên cạnh đó, cậu bạn còn nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội qua các năm học, trong nhiệm kỳ và trong các chiến dịch tình nguyện trọng điểm.

Đạt 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc trong hai kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2023 và năm 2024.

Với Việt Tỉnh, danh hiệu không phải điểm dừng mà là động lực tiếp tục rèn luyện: “Khi nhận được những danh hiệu, mình rất vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là thành quả cho những nỗ lực của cá nhân mà còn là sự ghi nhận của xã hội cho những gì mình đã cống hiến. Danh hiệu không chỉ đơn thuần là một giải thưởng mà là một động lực mạnh mẽ giúp mình tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, khẳng định cho những giá trị mà mình cũng như các bạn sinh viên Việt Nam đang theo đuổi bao gồm: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Hội nhập tốt và Tình nguyện tốt”.

Đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương năm học 2023 - 2024.

Thủ lĩnh sinh viên tiên phong trong các hoạt động Đoàn - Hội

Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa, Việt Tỉnh ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều hoạt động cộng đồng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tỉnh là chiến dịch hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử tại Khánh Hòa cuối năm 2025. Hơn 500 lượt sinh viên tham gia suốt 10 ngày, hỗ trợ trường học, bệnh viện, vận chuyển hàng chục tấn nhu yếu phẩm và trao hàng trăm túi an sinh cho sinh viên bị ảnh hưởng. “Đó là lúc mình thấy rõ nhất tinh thần xung kích và lòng nhân ái của sinh viên”, Tỉnh chia sẻ.

Tham gia các hoạt động hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Dù đảm nhiệm nhiều vai trò, Việt Tỉnh vẫn giữ thành tích học tập xuất sắc nhờ nguyên tắc làm việc khoa học: xác định ưu tiên, đặt thời hạn rõ ràng và học tập có trọng tâm. Nửa đầu năm 2025, Tỉnh đã tham gia nghiên cứu khoa học tại Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch thi nghiên cứu sinh năm 2026.

“Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn. Năm 2026, mình dự định thi Nghiên cứu sinh tại Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, Tỉnh cho biết. Câu châm ngôn cậu bạn luôn ghi nhớ: “Học tập và làm việc chăm chỉ là con đường ngắn nhất để đạt được ước mơ”. “Bởi vì những gì mình đạt được hôm nay được đánh đổi bằng thời gian, công sức học tập và làm việc của mình. Có thể xuất phát điểm của mình chưa được tốt, nhưng chính sự nỗ lực không ngừng đã mang lại một số kết quả nhất định khi mình là sinh viên”, Tỉnh tâm sự.

Khát vọng của đảng viên trẻ trong thời đại số

Trở thành đảng viên từ tháng 01/2024, Việt Tỉnh xác định rõ trách nhiệm của người trẻ: học tập suốt đời và giữ vững bản lĩnh chính trị. Việt Tỉnh mong muốn đóng góp trí tuệ cho quê hương thông qua giáo dục và tiên phong trong chuyển đổi số, đặc biệt trong hoạt động Đoàn - Hội. Trong hành trình phía trước, mục tiêu của Tỉnh không chỉ là chinh phục đỉnh cao học thuật mà còn xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trở thành người bạn đồng hành thiết thực của sinh viên.

Khẳng định hình ảnh trí thức trẻ: bản lĩnh, nhân ái, mang khát vọng vươn lên.

Từ một chàng sinh viên say mê Toán học đến đảng viên trẻ tiêu biểu, Đặng Việt Tỉnh đang từng bước khẳng định hình ảnh trí thức trẻ: bản lĩnh, nhân ái, mang khát vọng vươn lên - một thế hệ mang theo niềm tin vào sức mạnh của tri thức và cống hiến.

Ảnh: NVCC