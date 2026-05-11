Đạo diễn Lưu Thành Luân nói về thành công của 'Heo năm móng': 'Tôi chú trọng vào việc khai thác nỗi sợ từ lòng tin'

SVO - Giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa cùng đạo diễn Lưu Thành Luân đã có những chia sẻ về bộ phim kinh dị đang 'làm mưa làm gió' ngoài rạp: 'Heo năm móng'.

Sau 17 ngày chiếu các rạp chiếu trên toàn quốc, bộ phim điện ảnh Heo năm móng đã chính thức xác lập cột mốc doanh thu ấn tượng với 112 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở con số thương mại, tác phẩm còn khẳng định vị thế vững chắc khi giữ vững ngôi vương top 1 phim kinh dị có doanh thu cao nhất trong 3 tuần lễ liên tiếp, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành hiện tượng phòng vé trong giai đoạn nghỉ lễ.

Điểm mấu chốt dễ thấy nhất cho "cơn sốt" phòng vé của phim đến từ hiệu ứng truyền miệng tích cực cùng chiến lược quảng bá hiệu quả. Sau Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Heo năm móng tiếp tục mở rộng "vũ trụ linh dị dân gian", kể về những con heo có bàn chân năm móng giống hệt con người được tin là quỷ dữ đầu thai hoặc vong hồn luân hồi chưa dứt.

Phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết linh dị huyền bí của cộng đồng người Khmer ở khu vực miền Tây để bật lên thông điệp về nghiệp - quả, về những hệ lụy khôn lường khi sử dụng niềm tin tín ngưỡng sai chỗ.

Chia sẻ về việc thể hiện yếu tố văn hoá và ngôn ngữ điện ảnh trong phim, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hoà cho biết: “Ngôn ngữ ẩn dụ trong phim là một ngôn ngữ cực kỳ xã hội và tự soi chiếu. Nhân vật chính và phản diện của phim đều có xuất phát điểm bất hảo nhưng kết cuộc lại trái ngược như hình ảnh phản chiếu trong gương của chính chúng ta. Ngoài ra, đây cũng là một phim bản lề để các nhân vật chủ đạo của vụ trụ linh dị bắt đầu hành trình của họ”.

Đạo diễn Lưu Thành Luân chia sẻ: “Khi thực hiện phim điện ảnh này, tôi chú trọng vào việc khai thác những nỗi sợ từ lòng tin, thứ vốn đã bám rễ sâu trong đời sống người Việt. Heo năm móng với tôi là hiện thân của những điều cấm kỵ, của luật nhân quả và những lời nguyền truyền miệng. Tôi muốn khán giả cảm nhận được sự gần gũi nhưng lại đáng sợ qua từng bối cảnh cho đến những hủ tục còn sót lại".

"Đạo diễn trăm tỷ" này nói thêm: "Không gian trong phim không cần phải quá cầu kỳ nhưng buộc phải có độ "ngột" và "tĩnh" của một vùng đất đang ẩn chứa những bí mật đen tối. Những chi tiết nhỏ như cách bày trí bàn thờ, trang phục hay cả những vật dụng thường nhật của người dân, của chùa Dơi, của văn hoá Khmer đều phải được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo tính xác thực. Điều này giúp tạo ra một thế giới mà ở đó, yếu tố tâm linh và đời thực đan xen một cách không thể tách rời”.