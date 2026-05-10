Dân Thái tự hỏi đây là 'nàng tiên hoa' hay Triệu Lộ Tư?

Triệu Lộ Tư, người rất nổi tiếng ở Thái Lan vừa tổ chức một buổi concert tại Bangkok, nơi cô có lượng fan hâm mộ khổng lồ. Khi cô xuất hiện trên sân khấu, trông cô như một nàng tiên hoa giáng trần vậy.

Vẻ đẹp của Triệu Lộ Tư ngày càng nổi bật kể từ khi cô giảm cân. Làn da của cô săn chắc, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú và có chiều sâu, đôi mắt và sống mũi vô cùng tinh tế. Trong các buổi phát trực tiếp, cô thường xuyên khoe khuôn mặt mộc, để lộ làn da trắng sáng, mịn màng và không tì vết.

Là một người nổi tiếng đa tài, Triệu Lộ Tư đã chứng minh tài năng diễn xuất của mình qua các bộ phim truyền hình thần tượng, và đặc biệt Tinh hán xán lạn (2022) và Vụng trộm không thể giấu (2023), giúp cô trở thành 'ngôi sao' hàng đầu được săn đón quốc tế.

Thật bất ngờ, cô ấy không chỉ giỏi diễn xuất mà còn hát và nhảy rất giỏi. Nhìn cô ấy đứng trên sân khấu, trong chiếc váy maxi hoa màu hồng, lệch vai tôn lên vóc dáng mảnh mai, trông cô ấy vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Đặc biệt, thiết kế không dây ở phần thân trên càng làm nổi bật bờ vai thanh tú và vòng eo thon gọn của Triệu Lộ Tư. Chiếc kẹp tóc hình hoa ở hai bên thái dương cũng là điểm nhấn hoàn hảo.

Hiện Triệu Lộ Tư đang có dự án phim truyền hình chờ lên sóng là 'Almost Lover' đóng cặp cùng Bành Quán Anh. 'Almost Lover' kể về một cặp đôi vô tình bước vào thế giới của nhau, khai thị và thu hút lẫn nhau, nhưng phải mất 8 năm để dũng cảm theo đuổi tình yêu cũng như khép lại mối quan hệ của họ một cách hoàn hảo.

