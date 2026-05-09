Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Vừa khiến fan nức lòng tại 'Baeksang 2026', Yoona lại khiến cộng đồng mạng 'chao đảo'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vừa được vinh danh tại 'Baeksang 2026' ở hạng mục 'Diễn viên được yêu thích nhất' cùng với Park Ji Hoon, Yoona ngay lập tức lại khiến cõi mạng 'đứng ngồi không yên' với động thái mới này.

Yoona của nhóm Girls' Generation đã được mời vào vai chính trong phiên bản làm lại của bộ phim truyền hình nổi tiếng Nhật Bản, Unnatural (Dị thường).

Phiên bản làm lại của Hàn Quốc sẽ xoay quanh một nữ pháp y tên là Lim Do Eun, người điều tra nguyên nhân của hàng loạt cái chết bất thường nhờ sự kiên trì và thái độ tích cực của mình. Yoona được chọn vào vai chính vì ngoại hình rất giống với Lim Do Eun, người như một tia nắng ấm áp giữa một môi trường làm việc khá ảm đạm.

yonna.jpg

Trong khi đó, bộ phim Unnatural ban đầu được phát sóng trên kênh TBS tại Nhật Bản vào năm 2018. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản Ishihara Satomi và đã giành được 6 giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Học viện Phim truyền hình Nhật Bản. Ca khúc chủ đề Lemon do Yonezu Kenshi thể hiện cũng trở thành một bản hit lớn sau thành công của bộ phim. Unnatural (Dị Thường) thuộc thể loại trinh thám, pháp y, theo chân bác sĩ Mikoto Misumi (Satomi Ishihara) và đội ngũ UDI (Unnatural Death Investigation) điều tra những cái chết bất thường. Phim nổi bật với cốt truyện chặt chẽ, kịch tính và phản ánh các vấn đề xã hội nhức nhối. Phiên bản làm lại của Hàn Quốc sẽ do Park Yoo Young, nhà sản xuất của Ms. Incognito đảm nhiệm.

Tuệ Nghi
#Nghệ sĩ YoonA và thành công tại Baeksang 2026 #Dự án phim làm lại 'Unnatural' Hàn Quốc #Vai chính Lim Do Eun trong phim truyền hình #Phim trinh thám pháp y Hàn Quốc #Sự kiện giải trí và giải thưởng Hàn Quốc #Ảnh hưởng của bộ phim Nhật Bản 'Unnatural' #Chuyển thể phim Nhật sang Hàn Quốc #Vai diễn nữ pháp y và hình tượng nhân vật #Phản ánh vấn đề xã hội qua phim truyền hình #Nhà sản xuất Park Yoo Young và dự án phim mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục