Vừa khiến fan nức lòng tại 'Baeksang 2026', Yoona lại khiến cộng đồng mạng 'chao đảo'

SVO - Vừa được vinh danh tại 'Baeksang 2026' ở hạng mục 'Diễn viên được yêu thích nhất' cùng với Park Ji Hoon, Yoona ngay lập tức lại khiến cõi mạng 'đứng ngồi không yên' với động thái mới này.

Yoona của nhóm Girls' Generation đã được mời vào vai chính trong phiên bản làm lại của bộ phim truyền hình nổi tiếng Nhật Bản, Unnatural (Dị thường).

Phiên bản làm lại của Hàn Quốc sẽ xoay quanh một nữ pháp y tên là Lim Do Eun, người điều tra nguyên nhân của hàng loạt cái chết bất thường nhờ sự kiên trì và thái độ tích cực của mình. Yoona được chọn vào vai chính vì ngoại hình rất giống với Lim Do Eun, người như một tia nắng ấm áp giữa một môi trường làm việc khá ảm đạm.

Trong khi đó, bộ phim Unnatural ban đầu được phát sóng trên kênh TBS tại Nhật Bản vào năm 2018. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản Ishihara Satomi và đã giành được 6 giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Học viện Phim truyền hình Nhật Bản. Ca khúc chủ đề Lemon do Yonezu Kenshi thể hiện cũng trở thành một bản hit lớn sau thành công của bộ phim. Unnatural (Dị Thường) thuộc thể loại trinh thám, pháp y, theo chân bác sĩ Mikoto Misumi (Satomi Ishihara) và đội ngũ UDI (Unnatural Death Investigation) điều tra những cái chết bất thường. Phim nổi bật với cốt truyện chặt chẽ, kịch tính và phản ánh các vấn đề xã hội nhức nhối. Phiên bản làm lại của Hàn Quốc sẽ do Park Yoo Young, nhà sản xuất của Ms. Incognito đảm nhiệm.