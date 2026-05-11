Sau khi công khai tình yêu với Tú Hảo, diễn viên Quỳnh Lý tiết lộ điều đặc biệt này

SVO - Sau hơn một thập kỷ kiên trì theo đuổi nghệ thuật, Quỳnh Lý là một trong những diễn viên trẻ thực lực và đa năng của điện ảnh Việt Nam.

Chuyện tình cảm giữa Quỳnh Lý và Tú Hảo trở thành "nam châm" thu hút sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi xác nhận hẹn hò và liên tục cập nhật hình ảnh bên nhau khiến netizen thích thú.

Cặp đôi giờ đây không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau, du lịch và tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, Quỳnh Lý cũng đang tất bật với các dự án phim ảnh. Trong mùa lễ vừa qua, Quỳnh Lý xuất hiện trong phim Đại tiệc trăng máu 8, đảm nhận vai Hảo Hảo. Đây là một nhân vật mang tính then chốt trong đoàn phim.

Thoát khỏi hình ảnh hiền lành thường thấy, Quỳnh Lý mang đến một nét diễn "điên" hơn, lém lỉnh và đầy tính trào phúng. Anh là mảnh ghép quan trọng tạo nên những cú one-shot kéo dài 35 phút nghẹt thở nhưng cũng không kém phần hài hước.

Trước khi khuấy đảo màn ảnh với vai Hảo Hảo, Quỳnh Lý đã là cái tên bảo chứng cho sự duyên dáng trong nhiều dự án điện ảnh đạt doanh thu kỷ lục: Nhà bà Nữ, Nghề siêu dễ, Chìa khóa trăm tỷ...

Với những gì đã đạt được, Quỳnh Lý hứa hẹn sẽ mang lại một màu sắc đặc biệt cho điện ảnh Việt thời điểm cuối năm 2026, qua vai chính trong phim Bóng ma nhà hát và một phim điện ảnh mang màu sắc trinh thám, hài đen (dark comedy). Hai bộ phim được nhà sản xuất chia sẻ họ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng diễn xuất của Quỳnh Lý.

Chia sẻ về Quỳnh Lý, Charlie Nguyễn tâm đắc: "Nam diễn viên mang đến cho đoàn làm phim một nguồn năng lượng rất sáng và khó tả. Sự biến hoá, hết mình, hi sinh cho vai diễn mà em ấy mang lại khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng”.