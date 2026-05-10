'Minions và Quái vật' tung trailer tri ân lịch sử điện ảnh, 'Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển' trở lại rạp Việt

SVO - Hai 'bom tấn' hoạt hình đến từ Hollywood và Nhật Bản hứa hẹn sẽ làm cho phòng vé mùa Hè của Việt Nam càng thêm hấp dẫn.

Minions "đại náo" Hollywood

Sau trailer đầu tiên đầy hài hước và dễ thương, bộ phim Minions và Quái vật hé lộ thêm nhiều tình tiết thú vị về hành trình chinh phục Hollywood của binh đoàn vàng tròn ủm đáng yêu này.

Đoạn trailer mở đầu với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của các Minions tại kinh đô điện ảnh thế giới. Chỉ vì vô tình "phá hỏng" hoàn hảo một cảnh quay, chúng bỗng chốc trở thành những "ngôi sao" được săn đón bậc nhất. Thế nhưng khi phim màu và kỹ thuật thu tiếng ra đời, việc Minions không nói ngôn ngữ loài người đã khiến chúng dần mất đi vị thế đỉnh cao.

Chính trong khoảnh khắc tưởng như thất bại ấy, hai chú Minions James và Henry lại tìm thấy tình yêu với công việc đạo diễn và mơ về bộ phim đầu tiên do chính tay chúng sản xuất. Trong quá trình đó, các Minions đã hồi sinh con quái vật thứ thiệt để trở thành phản diện trong bộ phim của mình.

Bên cạnh cốt truyện mới lạ, Minions và Quái vật còn hé lộ dàn lồng tiếng toàn "ngôi sao" như Allison Janney, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Zoey Deutch; Bobby Moynihan và Trey Parker. Minions và Quái vật do đạo diễn được đề cử giải Oscar - Pierre Coffin chỉ đạo. Kịch bản phim sẽ do Brian Lynch và Pierre Coffin đồng đảm nhận.

​Khán giả hoài niệm với Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển

Sau hơn bốn thập kỷ kể từ phiên bản gốc ra mắt vào năm 1983, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) sẽ đưa khán giả trở lại với một trong những cuộc phiêu lưu được yêu thích nhất của chú mèo máy này.

Từ những bảo bối thần kỳ quen thuộc, nền văn minh biển sâu đầy sắc màu cho tới hành trình trưởng thành của Nobita cùng các bạn, phần phim lần này mang đến cảm giác vừa hoài niệm vừa mới mẻ, như một chuyến lặn sâu xuống ký ức tuổi thơ nhưng khoác một diện mạo hấp dẫn hơn.

Mỗi phần phim Doraemon đều sẽ gắn với những món bảo bối “độc lạ” như thể được thiết kế riêng cho chuyến phiêu lưu của các bạn nhỏ. Và nhắc đến câu chuyện “picnic dưới lòng đại dương” của nhóm bạn Doraemon, nhiều khán giả chắc chắn sẽ nhớ ngay tới hai bảo bối đèn pin thích ứng và xe Buggy chạy dưới nước.

Buggy còn được xây dựng như một người bạn đồng hành thực thụ của nhóm Nobita. Đạo diễn Tetsuo Yajima từng chia sẻ rằng ông muốn khắc họa Buggy như “thành viên thứ sáu” của nhóm Nobita, một người bạn cùng trang lứa đi dã ngoại với cả nhóm.

Bước ngoặt của chuyến cắm trại dưới đáy biển của nhóm Nobita thực sự đến khi cả nhóm gặp El, cậu bé đến từ “liên bang Mu”. Đây là nền văn minh dưới đại dương tồn tại tách biệt với con người trên mặt đất.

Trong câu chuyện, El đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa nhóm Nobita và cư dân biển sâu, đồng thời là người dẫn đường đưa cả nhóm tiến gần hơn tới bí mật về Atlantis, Poseidon và “lâu đài quỷ” đang dần thức tỉnh.

So với phiên bản năm 1983, El trong bản remake được thay đổi đáng kể cả về tạo hình lẫn chiều sâu tâm lý. Nếu ở bản cũ, nhân vật có ngoại hình nhỏ nhắn và trạc tuổi Nobita, thì phiên bản mới lại xây dựng El với dáng vẻ cao lớn, trưởng thành hơn, mang hình ảnh của một chàng trai chất chứa nhiều nỗi lo và trách nhiệm.

Điểm nâng cấp ấn tượng nhất của phiên bản mới này còn nằm ở phần hình ảnh của “Liên bang Mu” và thế giới dưới đáy biển. Thành phố dưới nước được tái hiện lung linh hơn với ánh sáng rực rỡ, những công trình kỳ ảo và màu sắc đại dương trải dài như một thế giới cổ tích dưới lòng biển sâu.

Đằng sau chuyến phiêu lưu kỳ bí dưới lòng đại dương, bộ phim cũng gửi gắm những thông điệp về tình bạn và hành trình trưởng thành. Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) mang đến nhiều điểm mới mẻ cả về nội dung, hình ảnh và kỹ thuật làm phim.