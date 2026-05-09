Mỹ Tâm, Quốc Thiên cùng dàn nghệ sĩ đình đám đổ bộ ‘Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026’

SVO - Với sự đầu tư cao về trí tuệ, sáng tạo và tâm huyết, chương trình nghệ thuật khai mạc 'Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026' trở thành một đêm nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ, giàu cảm xúc, đã để lại những dư âm mạnh mẽ trong công chúng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, vừa diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thu hút hàng nghìn khán giả tham gia. Khác với những buổi khai mạc thông thường, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê kíp đã biến chương trình thành đại nhạc hội ánh sáng, tạo bất ngờ cho người xem. Theo đó, chương trình được kiến tạo như một “show thực cảnh đô thị” giàu tính điện ảnh, nơi ca - múa - nhạc, kịch, phim tài liệu và công nghệ sân khấu cùng hòa quyện. Các lớp không gian liên tục biến đổi nhờ LED, AR (công nghệ sân khấu ảo), sàn chuyển động, hệ thống nâng hạ và ánh sáng đa tầng, tạo nên những chuyển cảnh bất ngờ: Khi là dòng Bạch Đằng lịch sử, khi là đô thị cảng biển hiện đại rực sáng.

Đêm khai mạc 'Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026' gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Sân khấu được dàn dựng công phu, 8000 vị trí khán giả được lấp đầy.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang và ê kíp thực hiện đại nhạc hội chào mừng 'Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026'.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ tổ chức nhiều năm qua, được coi là dấu ấn của Hải Phòng. Với mùa lễ hội năm nay, ban tổ chức lựa chọn nhấn mạnh tinh thần “hội tụ và tỏa sáng” của Hải Phòng, đặc biệt trong bối cảnh Hải Phòng và Hải Dương hội tụ, cùng bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, dù mang nhiều thông điệp về lịch sử, văn hóa và hành trình phát triển đô thị, ê kíp vẫn đặc biệt chú trọng tính hấp dẫn để chương trình có thể chạm tới đông đảo khán giả. Vì vậy, bên cạnh những đại cảnh sử thi tái hiện lịch sử hào hùng của thành phố Cảng qua phần thể hiện của NSND Nhật Thuận, NSND Khánh Hòa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi…, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như Mỹ Tâm, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Oplus…

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc ba chương gồm: Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng, Mạch nguồn hội tụ và Khát vọng tỏa sáng, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình từ lịch sử hào hùng đến diện mạo hiện đại và khát vọng tương lai của thành phố Cảng. Bên cạnh các ca khúc quen thuộc, ê kíp cũng đưa vào chương trình những sáng tác mới, với mong muốn góp thêm những bài hát mới về Hải Phòng, qua đó lan tỏa tình yêu thành phố và được công chúng đón nhận lâu dài.

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ gắn bó cùng 'Lễ hội Hoa Phượng Đỏ'.

Quốc Thiên và Dương Hoàng Yến cũng góp mặt trong chương trình năm nay.

Hai gam màu chủ đạo đỏ và xanh được sử dụng xuyên suốt chương trình, như một cách khắc họa bản sắc thành phố: Đỏ là màu của hoa phượng, của nhiệt huyết và khí chất đất Cảng; xanh là màu của biển, của đô thị du lịch xanh và khát vọng phát triển bền vững. "Gần 1.600 diễn viên trên sân khấu, với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và lực lượng biểu diễn quy mô lớn, như: Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trung đoàn 50 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, trường ĐH Hải Phòng… cùng nhiều vũ đoàn và đơn vị đào tạo nghệ thuật, cho thấy, khối lượng trang phục được đầu tư lớn như thế nào", Giám đốc dự án Minh Hạnh cho biết.

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 hoành tráng, mãn nhãn, thể hiện nỗ lực của Hải Phòng trong việc kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa vào nhau để tạo nên một đêm hội nhiều cảm xúc đáng nhớ. Xem chương trình, khán giả không chỉ choáng ngợp trước quy mô dàn dựng, mà còn trào dâng niềm tự hào về hành trình lịch sử, bản lĩnh và sức sống mới của 'thành phố Hoa Phượng Đỏ'.

​

​

​

​