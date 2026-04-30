Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần Manaaki gần 2,3 tỷ đồng với định hướng marketing vì cộng đồng

SVO - Từ cô gái rời Hà Tĩnh sớm để tự lập, Nguyễn Thị Mai Lê (Sinh năm 1999) - cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương ghi dấu ấn với loạt thành tích nổi bật như Sinh viên 5 tốt, nhóm giải Nhì “FTU in me”, nhóm giải Nhất sáng kiến tại hội nghị mô phỏng lãnh đạo trẻ ASEAN. Mới đây, cô tiếp tục chinh phục học bổng toàn phần Manaaki, mở ra hành trình học tập tại University of Auckland, New Zealand.

Vượt khỏi vùng an toàn để theo đuổi tri thức và khẳng định bản thân

Mai Lê lớn lên tại Hà Tĩnh trước khi sớm rời gia đình vào Bình Dương học tập từ bậc THPT với mục tiêu theo đuổi Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM). Bước ngoặt thay đổi môi trường sống không chỉ giúp Mai Lê trưởng thành hơn mà còn mở ra nhận thức về sự khác biệt trong cơ hội giáo dục và vai trò của phụ nữ giữa các vùng miền. Từ một cô gái từng nhút nhát, Mai Lê dần hình thành khát vọng đi xa, trải nghiệm nhiều hơn để vượt qua giới hạn bản thân.

Mai Lê trong khoảnh khắc đời thường.

Lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương, Mai Lê xác định rõ định hướng phát triển trong môi trường toàn cầu, nơi có thể tiếp cận đa dạng nền văn hóa và cách thức vận hành của các doanh nghiệp quốc tế. Quyết định này được hình thành từ niềm yêu thích với lĩnh vực kinh tế và khởi nghiệp, thay vì con đường ổn định mà gia đình định hướng.

Trong quá trình học tập, Mai Lê ghi dấu ấn với nhiều thành tích như danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp chi hội, giải Nhì cuộc thi “FTU in me” và giải Nhất sáng kiến tại Model ASEAN Youth Leaders Conference. Những trải nghiệm này không chỉ mang lại thành tích mà còn góp phần định hình tư duy và kỹ năng. Theo Mai Lê, giá trị lớn nhất là khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều, đặt giải pháp trong từng bối cảnh cụ thể, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phản biện và bảo vệ quan điểm.

Mai Lê với vai trò khách mời tại WeChoice Awards.

Từ trải nghiệm lãnh đạo sinh viên đến tư duy đa văn hóa và góc nhìn thực tiễn trong marketing

Không chỉ nổi bật trong học tập, Mai Lê còn tích cực tham gia và đảm nhiệm vai trò leader tại nhiều tổ chức sinh viên như team Đối ngoại, team Truyền thông, đồng thời góp mặt trong ban tổ chức các chương trình TEDx và Hult Prize. Những trải nghiệm này đặt Mai Lê vào môi trường đòi hỏi năng lực điều phối, lập kế hoạch và xử lý các tình huống phát sinh, từ mâu thuẫn nội bộ đến áp lực tài chính khi làm việc với đối tác. “Leader không chỉ phải làm tốt phần việc của mình mà còn phải dẫn dắt team, lên kế hoạch và không ngại đối mặt với những mâu thuẫn nội bộ”, Mai Lê chia sẻ.

Mai Lê tham gia chương trình lãnh đạo tại Kuala Lumpur.

Song song với hoạt động trong nước, Mai Lê còn tham gia nhiều chương trình quốc tế như tình nguyện tại Sarawak (Malaysia), tình nguyện viên chương trình SSEAYP và các khóa đào tạo lãnh đạo tại Kuala Lumpur. Những trải nghiệm đa văn hóa đã góp phần định hình tư duy mở và khả năng tiếp cận vấn đề linh hoạt. Theo Mai Lê, môi trường quốc tế không chỉ là nơi học hỏi mà còn là không gian để chia sẻ và đóng góp giá trị, khi mỗi cá nhân mang đến những góc nhìn khác nhau từ bối cảnh riêng.

Mai Lê phát biểu tại hội thảo giao lưu của trường University of Auckland.

Sau khi tốt nghiệp, Mai Lê có bốn năm làm việc tại các Marketing Agency với vai trò Account, trực tiếp triển khai nhiều chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu lớn như Lifebuoy, Dove và Acecook. Thực tiễn công việc giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành marketing, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Theo Mai Lê, truyền thông không chỉ dừng lại ở mục tiêu bán hàng mà còn hướng tới xây dựng sự gắn kết cảm xúc và niềm tin lâu dài với người tiêu dùng. “Thị trường quảng cáo ngày càng bão hòa, người tiêu dùng trở nên khó tính hơn, đòi hỏi người làm truyền thông phải linh hoạt, hiểu xu hướng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để theo đuổi chiến lược dài hạn”, cô nhận định.

Từ áp lực đào thải ngành quảng cáo đến học bổng Thạc sĩ gần 2,3 tỷ đồng

Bước ngoặt đưa Mai Lê đến quyết định theo học Thạc sĩ Marketing tại University of Auckland đến từ những quan sát thực tế về sự biến động của ngành quảng cáo. Theo Mai Lê, thị trường hiện nay không còn là sân chơi của những chuyên môn đơn lẻ, khi các mô hình truyền thống dần bộc lộ hạn chế trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo. “Mình nhận ra nếu chỉ đóng khung trong một lĩnh vực hẹp thì việc bị đào thải là điều khó tránh khỏi”, cô chia sẻ. Từ đó, Mai Lê định hình hướng đi phát triển theo mô hình nhân sự “chữ M”, có khả năng kết nối giữa chiến lược, công nghệ và sáng tạo, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò thực thi. Quyết định theo học chương trình sau đại học không chỉ nhằm nâng cao chuyên môn mà còn là bước chuyển để trở thành một nhà tư vấn chiến lược, tạo ra giá trị dài hạn.

Mai Lê tại buổi giao lưu học bổng New Zealand.

Hành trình chinh phục học bổng Manaaki New Zealand Scholarships với tổng giá trị gần 2,3 tỷ đồng của Mai Lê kéo dài gần 9 tháng qua nhiều vòng tuyển chọn. Trong bối cảnh ngành Marketing không thuộc nhóm ưu tiên, cùng với việc chưa có chứng chỉ ngoại ngữ hay thành tích nghiên cứu nổi bật, cô lựa chọn cách xây dựng hồ sơ dựa trên sự nhất quán về mục tiêu phát triển. “Mình dành nhiều thời gian tìm hiểu triết lý của học bổng, đó là tạo ra những cá nhân có thể đóng góp cho cộng đồng”, Mai Lê cho biết. Từ các hoạt động học tập, dự án xã hội đến kinh nghiệm làm việc, tất cả được định hướng xoay quanh mục tiêu sử dụng marketing để giải quyết các vấn đề phát triển bền vững. Chính những trải nghiệm tình nguyện quốc tế và dự án cộng đồng đã giúp cô xây dựng bài luận thuyết phục, đi kèm với kế hoạch cụ thể về việc ứng dụng kiến thức sau khi học tập tại New Zealand.

Mai Lê tại trường đại học ở New Zealand.

Trong suốt quá trình học tập và làm việc, Mai Lê cũng từng đối mặt với bài toán cân bằng giữa học thuật và trải nghiệm thực tế. Từ việc ôm đồm nhiều vai trò cùng lúc, cô dần điều chỉnh phương pháp quản lý thời gian theo hướng hiệu quả hơn. “Có những giai đoạn mình cạn kiệt năng lượng, nhưng đó cũng là lúc mình nhận ra cần thay đổi cách làm việc”, cô chia sẻ. Việc tối ưu làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, kết hợp sử dụng công cụ quản lý như to-do-list và lịch số giúp Mai Lê duy trì hiệu suất ổn định mà không phụ thuộc vào ghi nhớ thủ công.

Mai Lê tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa tại New Zealand.

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Mai Lê dự định trở về Việt Nam tiếp tục phát triển trong lĩnh vực truyền thông - marketing với định hướng dài hạn. Cô mong muốn áp dụng các chiến lược phát triển bền vững, học hỏi từ mô hình doanh nghiệp quốc tế để tư vấn cho các thương hiệu trong việc cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và giá trị xã hội. Bên cạnh đó, Mai Lê cũng hướng tới việc tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp sinh viên ngành truyền thông có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng nghề nghiệp.

Từ hành trình của mình, Mai Lê gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ đang hướng tới môi trường quốc tế rằng sự nghi ngờ bản thân không nên trở thành rào cản cho những mục tiêu lớn. “Đừng sợ thất bại hay tự ti khi phải nỗ lực nhiều hơn người khác. Hãy tin rằng nếu thử thách xuất hiện, đó là vì mình có khả năng vượt qua”, cô nhấn mạnh.

