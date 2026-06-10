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KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẵn sàng cho kỳ thi lịch sử

Lê Vượng - Nguyễn Sơn

SVO - Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi các tỉnh, thành sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp.

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Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi.
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Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường THPT Yên Hoà (Hà Nội), tại các phòng thi, cán bộ coi thi đã dành thời gian hướng dẫn thí sinh kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin cá nhân như ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh và diện ưu tiên trên phiếu đăng ký dự thi. Bên cạnh đó, các quy định về những vật dụng được phép mang vào phòng thi cũng được giám thị nhắc nhở đặc biệt. Cán bộ coi thi nhấn mạnh việc tuyệt đối không mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng công nghệ cao vào khu vực thi nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm túc.
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Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh.
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Cũng tại điểm thi này, mặc dù phần lớn thí sinh đến đúng giờ, vẫn có một số trường hợp đến muộn trong buổi làm thủ tục dự thi. Giám thị đã nhắc nhở kỹ càng việc chú ý giờ giấc để tránh những rủi ro đáng tiếc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
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Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), hình ảnh nữ sinh Nguyễn Linh (sinh năm 2008) được các tình nguyện viên đẩy xe lăn vào tận khu vực phòng thi đã để lại nhiều ấn tượng. Linh vừa trải qua hai cuộc phẫu thuật do bị áp xe đĩa đệm và mới được xuất viện. Do vết thương sau phẫu thuật, nữ sinh cần một chiếc ghế riêng có lót đệm ở dưới để có thể ngồi làm bài bình thường. Trường hợp đặc biệt này đã được nhà trường tiếp nhận và chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để Linh yên tâm hoàn thành kỳ thi.
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Cũng trong chiều nay, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) để thăm hỏi, động viên thí sinh, đồng thời chỉ đạo đội tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi 2026" hoạt động hiệu quả.
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Trong ảnh là nhóm thí sinh tự do tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông). Bên lề kỳ thi năm nay, nhóm thí sinh tự do đã mang đến những câu chuyện thú vị với nhiều mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Với Nguyễn Bá Ngọc (sinh năm 2006), việc dự thi lần này mang ý nghĩa tìm kiếm một cơ hội mới do đã không may thi trượt ở kỳ thi trước. Trái ngược với áp lực đỗ đạt, thí sinh Tuấn (sinh năm 2002) lại mang đến một tâm lý vô cùng nhẹ nhàng khi tiết lộ bản thân đi thi không có mục đích gì cụ thể. Nam thí sinh thoải mái chia sẻ: “Tôi chỉ muốn trực tiếp kiểm tra xem kiến thức thi năm nay so với ngày xưa thay đổi ra sao, chủ yếu dự thi với tinh thần vui là chính”.
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Sáng mai (11/6/2026), hơn 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các Hội đồng thi và tinh thần sẵn sàng của thí sinh, kỳ thi được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ảnh: Lê Vượng - Nguyễn Sơn

Lê Vượng - Nguyễn Sơn
#Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Chuẩn bị và quy chế thi #Hỗ trợ thí sinh đặc biệt #Tinh thần thi và tâm lý thí sinh #Hoạt động tình nguyện và truyền cảm hứng

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