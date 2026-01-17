Diễn viên phim giờ vàng Trọng Lân khai trương cửa hàng thời trang nữ cùng vợ: 'Đây là cột mốc may mắn và hạnh phúc'

Diễn viên Trọng Lân lần đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi cùng vợ, một nhà thiết kế, khai trương cửa hàng thời trang nữ BeChang, đánh dấu một cột mốc mới của cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp trong năm 2026.

Trọng Lân (sinh năm 1993) là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt trong những khung giờ vàng. Anh ghi dấu ấn với loạt vai diễn cá tính trong "Người phán xử", "Quỳnh búp bê", "Cả một đời ân oán", "Cô gái nhà người ta", "Mặt nạ hạnh phúc"… Đặc biệt, vai Phong trong "Quỳnh búp bê" giúp anh để lại ấn tượng mạnh với khán giả, gắn liền với biệt danh “Thái tử Thiên Thai”.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trọng Lân gần đây còn là nghệ sĩ đồng hành tại Chủ Nhật Đỏ, chương trình hiến máu nhân đạo do Báo Tiền Phong đồng tổ chức, nơi anh chia sẻ mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người trẻ.

Diễn viên Trọng Lân tham gia chương trình "Chủ Nhật Đỏ". (Ảnh: Lê Vượng)

Gần đây, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong bộ phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV3, đảm nhận vai Đức (lớn). Đó là một hình ảnh khác biệt so với những vai “trai hư” từng làm nên tên tuổi Trọng Lân.

Chia sẻ về năm 2025, Trọng Lân cho biết đây là giai đoạn nhiều may mắn với anh. “Tôi liên tiếp hoàn thành hai vai diễn có màu sắc khác nhau và đều được khán giả đón nhận tích cực. Song song với đó là một dấu mốc cá nhân rất quan trọng khi tôi lập gia đình và cùng vợ mở cửa hàng thời trang. Với tôi, đây là khoảng thời gian vừa bận rộn, vừa hạnh phúc”, anh nói.

Cửa hàng thời trang nữ BeChang được Trọng Lân và vợ ấp ủ trong thời gian dài. Nam diễn viên cho biết, ý tưởng mở "shop" xuất phát từ niềm đam mê thời trang của vợ, một nhà thiết kế, cũng như mong muốn của cả hai trong việc xây dựng một công việc chung sau khi kết hôn.

Vợ chồng diễn viên Trọng Lân trong ngày khai trương cửa hàng.

“Chúng tôi chọn bắt đầu bằng một cửa hàng nhỏ, phục vụ số đông phụ nữ yêu thích thời trang. Không quá cầu kỳ, phô trương, mọi thứ được làm vừa sức nhưng đặt nhiều tâm huyết”, Trọng Lân chia sẻ.

Theo anh, dấu ấn cá nhân thể hiện rõ nhất ngay từ không gian bên ngoài. Biển hiệu của cửa hàng được thiết kế theo phong cách tối giản, nhẹ nhàng nhưng đủ tạo điểm nhấn thị giác. “Tôi thích sự đơn giản nhưng phải tinh tế, càng nhìn càng thấy dễ chịu và bắt mắt”, anh nói.

Theo Trọng Lân, BeChang hướng tới phong cách sang trọng vừa phải, pha chút "basic" để phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng. Đối tượng khách hàng mà thương hiệu nhắm tới khá rộng, từ các bạn trẻ cho đến phụ nữ trung niên.

“Chúng tôi không giới hạn độ tuổi. Các bản trẻ sẽ rất phù hợp. Quan trọng nhất là tạo ra sự thoải mái và tự tin khi mặc”, anh cho biết.

Diễn viên Trọng Lân tư vấn sản phẩm cho ThS. Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi.

Chia sẻ ngắn gọn về trải nghiệm cho khách hàng mà cửa hàng hướng đến, nam diễn viên dùng ba từ: “sang, xịn, mịn”.

Dù bận rộn với lịch quay phim, Trọng Lân cho biết việc mở cửa hàng không khiến anh cảm thấy áp lực. Trái lại, đây là cách để anh đồng hành, hỗ trợ vợ trong lĩnh vực mà cô đam mê.

“Làm phim xong vẫn có những khoảng thời gian rảnh. Tôi muốn dành quỹ thời gian đó để cùng vợ xây dựng cửa hàng, vừa là công việc, vừa là niềm vui chung của hai vợ chồng”, anh nói.

BeChang với slogan “She gives trust, we give style” (Cô ấy trao niềm tin, chúng tôi trao phong cách) được Trọng Lân xem như một dự án nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa cá nhân. Không đặt nặng quy mô hay lợi nhuận tức thời, nam diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất là sự đồng hành và niềm tin vào con đường mà hai vợ chồng đã chọn.