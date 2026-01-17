Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN công bố và trao giải Thi tuyển quốc tế thiết kế Quy hoạch – Kiến trúc tại Hòa Lạc.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức và trao giải Cuộc thi tuyển quốc tế “Thiết kế kiến trúc cảnh quan và đề xuất Quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tại Hòa Lạc”, quy tụ các liên danh tư vấn uy tín trong và ngoài nước. Không chỉ tìm kiếm một phương án quy hoạch khả thi, cuộc thi còn đặt nền móng cho việc hình thành một không gian đại học xanh, thông minh, bền vững - biểu tượng tri thức mới của Trường Đại học Kinh tế trong tương lai.

Thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô từ năm 2030, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) đang từng bước triển khai chiến lược phát triển không gian đào tạo – nghiên cứu mới tại Hòa Lạc, theo định hướng xây dựng một trường đại học đạt chuẩn quốc tế, hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Trong khuôn khổ đó, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đã tổ chức thành công Cuộc thi tuyển quốc tế “Thiết kế kiến trúc cảnh quan và đề xuất Quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tại Hòa Lạc”. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 6 liên danh tư vấn quốc tế uy tín, cùng nguồn tài trợ 10 tỷ đồng, thể hiện cách tiếp cận xã hội hóa nguồn lực nhằm tìm kiếm các ý tưởng quy hoạch – kiến trúc có tầm nhìn dài hạn, sáng tạo và khả thi.

Các phương án dự thi đã đề xuất những giải pháp tổ chức không gian đại học xanh – thông minh – đẳng cấp quốc tế, tích hợp hài hòa giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó tạo tiền đề quan trọng cho việc hình thành một biểu tượng tri thức mới của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN trong tương lai.

Ngày 16/01/2026, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tổ chức Lễ công bố và trao giải thưởng Thi tuyển quốc tế thiết kế Quy hoạch – Kiến trúc cảnh quan và tổ hợp công trình Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, tỷ lệ 1/500 tại Hòa Lạc. Sự kiện đồng thời công bố kết quả thi tuyển và giao nhiệm vụ triển khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khẳng định quyết tâm của Nhà trường trong việc đồng hành cùng ĐHQGHN xây dựng đại học tinh hoa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Tham dự sự kiện, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội và các ban, đơn vị trực thuộc có sự hiện diện của:

Ông Lê Xuân Tình – Trưởng Ban Tài chính và Đầu tư, ĐHQGHN

– Trưởng Ban Tài chính và Đầu tư, ĐHQGHN Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, ĐHQGHN

– Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, ĐHQGHN Ông Nguyễn Hữu Hiếu – Giám đốc Trung tâm Quản lý Đô thị Đại học, ĐHQGHN

Đại diện đơn vị tài trợ toàn phần cho cuộc thi, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, có:

Ông Lê Tự Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, đồng thời là thành viên Hội đồng thi tuyển.

Bên cạnh đại diện Nhà tài trợ, Hội đồng thi tuyển còn quy tụ nhiều chuyên gia uy tín, trực tiếp tham gia chấm chọn và đánh giá các phương án dự thi, gồm:

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội đồng thi tuyển , Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

– , Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Phó Chủ tịch Hội đồng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

– Phó Chủ tịch Hội đồng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN TS.KTS Trần Thanh Bình – Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

– Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) TS.KTS Trương Trung Kiên – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

– Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh ThS.KTS Trần Chí Dũng – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP. Hồ Chí Minh

– Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP. Hồ Chí Minh TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội

– Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội ThS.KTS Torsten Illgen – Chủ tịch Inros Lackner Việt Nam; giảng dạy chuyên ngành Kiến trúc và Quy hoạch đô thị tại Đại học Bauhaus Weimar (Đức) và Đại học IUAV Venice (Ý)

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của:

GS.TS Đỗ Hậu – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

– Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Quy hoạch (Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh)

– Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Quy hoạch (Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) Ông Sầm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị

– Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, nguyên Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương

– Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, nguyên Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Ông Đỗ Vinh Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T

Về phía Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, có sự hiện diện của:

TS Phạm Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng

– Phó Hiệu trưởng PGS.TS Hoàng Khắc Lịch – Phó Hiệu trưởng

Cùng toàn thể các thầy cô là cán bộ chủ chốt của Nhà trường, đại diện Hội Phụ huynh và Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.

Toàn cảnh sự kiện

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phó chủ tịch Hội đồng thi tuyển của cuộc thiđã gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức đã kiến tạo một sân chơi có “tầm vóc chuyên môn khắt khe và tỉ lệ cạnh tranh quyết liệt”, nơi các giá trị sáng tạo được đánh giá “một cách sòng phẳng và minh bạch nhất”. Theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, cuộc thi không chỉ là sự so tài về kỹ thuật hay ý tưởng, mà còn là “một cuộc ‘hành hương’ về tư duy thẩm mỹ”, nơi mỗi phương án thiết kế mang theo những “tuyên ngôn về phong cách sống” . Theo đó, thiết kế được lựa chọn không chỉ là một kết quả về điểm số, mà là sự đồng điệu về tầm nhìn giữa nhà thiết kế và chủ đầu tư, hướng tới trách nhiệm với cộng đồng và phát triển bền vững, “không chỉ thiết kế một công trình, mà cùng nhau định hình tương lai”. Khép lại bài phát biểu, đại diện UEB đã gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức và Chủ đầu tư đã đặt ra những “tiêu chuẩn vàng”, đồng thời tạo nên một sân chơi minh bạch, đẳng cấp, trao cho các nhà thiết kế một “đất diễn không giới hạn” để cống hiến những giải pháp tối ưu nhất.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, nhà tài trợ cuộc thi chia sẻ: “Không có quốc gia nào có thể phát triển nếu không chú trọng đến giáo dục; và cũng không có quốc gia nào thực sự đẹp nếu thiếu đi kiến trúc. Là một cựu sinh viên, chúng tôi hiểu rất rõ giáo dục đã trao cho mình một sức mạnh lớn lao như thế nào – sức mạnh để thành công, và rộng hơn, là để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngày tôi còn đi học, chúng tôi còn rất nghèo; Đại học Quốc gia Hà Nội khi đó cũng còn nhiều khó khăn. Mái trường năm ấy chưa được khang trang, đẹp đẽ như hôm nay. Trong những năm tháng học tập và làm việc ở nước ngoài, tôi luôn mang trong mình một mong ước: rằng các trường đại học của Việt Nam rồi sẽ có chất lượng giáo dục và không gian học thuật xứng tầm như những nơi tôi từng được chứng kiến. Và hôm nay, tôi tin rằng chất lượng giáo dục, cùng với vẻ đẹp của không gian kiến trúc, chính là những giá trị để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức đời sinh viên. Đó không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, khát vọng và niềm tự hào. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn được làm một điều gì đó cho mái trường của mình – đó là góp phần làm cho mái trường ấy đẹp hơn, nhân văn hơn và đáng nhớ hơn. Khi biết Trường Đại học Kinh tế triển khai quy hoạch chi tiết kiến trúc tỷ lệ 1/500, tôi thực sự rất mong muốn được tham gia. Tôi đặc biệt trân trọng tâm huyết của thầy Nguyễn Trúc Lê – người luôn dành trọn tình yêu và trách nhiệm cho sự phát triển của Nhà trường. Xin chân thành cảm ơn Nhà trường đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội được góp phần hiện thực hóa ước mơ của mình…”

Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, nhà tài trợ cuộc thi

KẾT QUẢ TRAO GIẢI CUỘC THI TUYỂN CHỌN

Giải Nhất

Giá trị giải thưởng: 120.000 USD

Trao cho các đơn vị liên danh:

Công ty TNHH HUNI Việt Nam (Pháp)

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế Đô thị – Đại học Đồng Tế Thượng Hải (Trung Quốc)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dinh Phát (Việt Nam)

Giải Nhì

Giá trị giải thưởng: 60.000 USD

Trao cho các đơn vị liên danh:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế DE-SO Asia (Pháp)

Công ty TNHH Studio Milou (Singapore)

Giải Ba

Giá trị giải thưởng: 40.000 USD

Trao cho Liên danh: