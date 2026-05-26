Khi người trẻ lên tiếng về bạo lực gia đình

SVO - Nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) đưa câu chuyện bạo lực gia đình lên sân khấu thông qua đêm kịch tâm lý đương đại "Đơn - Sắc - Đớn". Chương trình đã mở ra cuộc đối thoại về bạo lực tinh thần và sự im lặng của nhiều nạn nhân trong xã hội hiện nay.

Chương trình “Đơn - Sắc - Đớn” diễn ra với chủ đề bạo lực gia đình thông qua hình thức kịch tâm lý đương đại kết hợp ngôn ngữ hình thể. Buổi diễn khai thác nhiều dạng tổn thương khác nhau như bạo lực thể xác, thao túng tâm lý, bạo lực ngôn từ và cảm giác cô lập mà nạn nhân phải chịu đựng trong thời gian dài.

Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ, trong đó phần lớn khán giả là sinh viên. Ảnh: Fanpage Đơn - Sắc - Đớn

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở cách sử dụng chuyển động hình thể để tái hiện những cảm xúc khó diễn đạt bằng lời như sợ hãi, mắc kẹt hay áp lực tinh thần. Nhiều phân đoạn gần như không có thoại nhưng vẫn tạo không khí nặng nề thông qua ánh sáng, âm thanh và biểu cảm cơ thể của diễn viên. Thay vì chỉ tái hiện những xung đột trong gia đình, một số phần trình diễn tập trung làm rõ những tổn thương tâm lý kéo dài phía sau bạo lực.

Các phần trình diễn tại “Đơn - Sắc - Đớn” tái hiện chân thực nỗi đau của người trẻ. Ảnh: Fanpage Đơn - Sắc - Đớn

Đại diện Ban tổ chức, Trương Thị Thu Hoài cho biết, ê kíp lựa chọn bạo lực gia đình làm chủ đề vì đây là một vấn đề vẫn thường bị xem nhẹ hoặc che giấu dưới lớp vỏ của “chuyện nhà”. Chương trình hướng đến việc mở ra không gian để khán giả nhìn lại những tổn thương tinh thần tồn tại trong các mối quan hệ gia đình bằng sự thấu cảm nhiều hơn. “Thông qua Đơn - Sắc - Đớn, Ban tổ chức muốn khán giả không chỉ nhìn nhận rõ hơn về bạo lực gia đình mà còn biết lắng nghe, đồng cảm và dũng cảm lên tiếng trước những tổn thương đang tồn tại xung quanh mình”, Thu Hoài chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, toàn bộ lợi nhuận ròng từ chương trình được gửi đến "Ngôi nhà OBV Việt Nam - Nhịp Cầu Hạnh Phúc" nhằm hỗ trợ trẻ em đã hoặc đang có nguy cơ trở thành nạn nhân của khai thác, xâm hại tình dục.

Tại "Đơn - Sắc - Đớn", khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn nhiều cảm xúc mà còn được chậm lại để suy ngẫm, chữa lành chính mình. Ảnh: Fanpage Đơn - Sắc - Đớn

Nguyễn Thị My (năm thứ hai, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) cho rằng, chương trình đã đề cập đến một vấn đề phổ biến nhưng vẫn còn nhạy cảm đối với nhiều người trẻ hiện nay. “Mình nghĩ, bạo lực gia đình là điều mà nhiều người lựa chọn giấu đi. Vì vậy, để hỗ trợ những người đang gặp phải vấn đề này, người trẻ cần có sự thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Những chương trình như 'Đơn - Sắc - Đớn' có thể giúp mọi người nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn và quan tâm hơn đến những người xung quanh”, My chia sẻ.

Trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần và bạo lực trong các mối quan hệ ngày càng được quan tâm, việc sinh viên lựa chọn sân khấu như một cách để lên tiếng về bạo lực gia đình cũng cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc mở ra những cuộc đối thoại xã hội thông qua nghệ thuật.