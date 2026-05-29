'Tiết học đặc biệt' tại THPT Mỹ Đình: Khi lòng biết ơn là hành trang trưởng thành

SVO - Hòa chung không khí chia tay đầy lưu luyến của học sinh cuối cấp trên khắp cả nước, cánh cửa tuổi hồng của học sinh Khóa 3 (niên khóa 2023 - 2026) trường THPT Mỹ Đình cũng khép lại theo một cách đặc biệt vào một ngày cuối tháng 5. Năm nay, Lễ Tri ân và Trưởng thành của trường mang một dáng vẻ thật khác, bởi nó gắn liền với dấu mốc kỷ niệm 5 năm thành lập đầy tự hào của ngôi trường trẻ. Không có áp lực bài vở hay thi cử, các sĩ tử cuối cấp đã cùng nhau trải qua một "tiết học cuối cùng” - nơi những cái ôm siết chặt, những lời tri ân chân thành và bài học về lòng biết ơn được khắc sâu vào tim trước khi chính thức bước sang chặng đường mới.

Khoảnh khắc ngưng đọng của tuổi 18

Giữa cái nắng tháng năm, bầu không khí tại sân trường THPT Mỹ Đình như được xoa dịu bởi sắc trắng tinh khôi từ màu áo đồng phục học sinh. Không còn tiếng trống trường rộn rã thúc giục bước chân đến lớp, cũng chẳng còn những xấp đề cương ôn tập tất bật chuyền tay, không gian hôm nay bỗng lắng đọng và trang nghiêm đến lạ. Dưới hàng ghế khán đài, tà áo dài duyên dáng của các cô giáo, những bộ lễ phục chỉnh tề của các thầy giáo cùng trang phục lịch sự, chỉn chu của các bậc phụ huynh, tất cả cùng tạo nên một bầu không khí trang trọng, ấm áp và đong đầy sự chở che.

Hội đồng sư phạm nhà trường, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh Khóa 3 trường THPT Mỹ Đình chăm chú hướng về sân khấu của buổi lễ.

Trước sự chứng kiến của toàn thể hội đồng sư phạm cùng cha mẹ học sinh, buổi lễ không đi theo những nghi thức hành chính thông thường, mà được mở ra như một "tiết học đặc biệt" cuối cùng của thời học sinh THPT - một tiết học mang chủ đề “Biết ơn để trưởng thành”, một tiết học không có bảng đen, phấn trắng, cũng chẳng có những áp lực điểm số, chỉ có những bài học được khơi gợi từ bầu không gian của ký ức, của kỷ niệm, của những câu chuyện chân thật và xúc động, cùng những lá thư mà học trò gửi tới cha mẹ, thầy cô.

Khi cái cúi đầu là minh chứng của sự lớn khôn

Trong thời đại số, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, con người dễ quen với việc “lướt qua” cảm xúc thay vì thực sự sống cùng nó. Những thông báo đến liên tục, những video ngắn nối tiếp nhau vô tình khiến nhiều người trẻ dần quên cách lắng lại để cảm nhận một ánh mắt yêu thương, một lời động viên chân thành hay một khoảnh khắc bình dị bên bạn bè, thầy cô và gia đình. Chính vì thế, ở Mỹ Đình suốt những năm qua, các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn kiên trì dạy học trò biết trân trọng cảm xúc; không chỉ chú trọng không gian lớp học mà còn nỗ lực tạo ra những không gian của tâm hồn.

Khoảnh khắc chuẩn bị cho nghi thức tri ân cha mẹ và thầy cô.

Bởi thầy cô hiểu rằng, chính những ký ức tưởng chừng nhỏ bé ấy mới là thứ ở lại lâu nhất sau năm tháng, trở thành hành trang nuôi dưỡng tâm hồn học sinh sau này. Đó là một cái ôm thật chặt trước ngày thi, một cái nắm tay vội vàng giữa giờ chia tay, một giọt nước mắt lặng lẽ nơi cuối sân trường, một bài hát tập thể vang lên dưới màu áo đồng phục, hay đơn giản chỉ là cảm giác ấm áp, được sẻ chia và yêu thương trong ngày lễ trưởng thành... Khi biết sống chậm lại để cảm nhận, học sinh sẽ học được cách biết ơn, học được khả năng đồng cảm để không trở nên vô tâm giữa một thế giới đầy kết nối công nghệ nhưng đôi khi lại thiếu sự sẻ chia thật lòng.

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và đại diện học sinh các lớp Khóa 3 chụp ảnh lưu niệm sau nghi thức cài hoa tri ân.

Triết lý giáo dục chạm đến trái tim ấy đã khiến buổi lễ tri ân trở thành khoảnh khắc nghẹn ngào khó quên. Các sĩ tử Khóa 3 đồng loạt hướng về phía những người lái đò thầm lặng. Những bông hoa tươi thắm được trân trọng cài lên ngực áo của Ban giám hiệu, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn thay lời cảm ơn sâu sắc. Và xúc động hơn nữa là cái cúi đầu tri ân dành cho cả những người thầm lặng phía sau giảng đường: từ bác nhân viên y tế tận tụy, bác bảo vệ nghiêm nghị nhưng gần gũi đến bác lao công tảo tần.

Các bạn học sinh tự tay cài hoa tri ân các bậc sinh thành.

Ngay sau đó, không gian như vỡ òa khi những lời tâm sự giấu kín bấy lâu được bày tỏ; những câu chuyện cảm động về gương học trò hiếu thuận được kể; những lời nhắn gửi đầy yêu thương được cất lời… Tất cả đã khiến sân trường chìm vào khoảng lặng thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử. Và khi giai điệu “Nhật ký của mẹ” vang lên, các bạn học sinh đã đứng dậy bên cạnh cha mẹ của mình, tự tay cài lên ngực áo đấng sinh thành bông hoa tri ân và trao đi những cái ôm siết chặt. Có những giọt nước mắt đã rơi trên vai áo của mẹ cha, có những câu nói "con cảm ơn", "con xin lỗi" lần đầu tiên được thốt lên thành tiếng.

Khoảnh khắc bạn học sinh ôm chặt mẹ của mình đầy xúc động.

Biết ơn chính là dấu hiệu của người trưởng thành

Sau những khoảnh khắc tri ân lắng đọng, buổi lễ chính thức mở ra một chương mới đầy kiêu hãnh mang tên: Trưởng thành. Đứng trên bục phát biểu của sân khấu, nhìn xuống những gương mặt học trò thân thương, cô giáo Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đình - đã có những lời dặn dò đầy thấu cảm và sâu sắc. Cô không nói nhiều về những kỳ vọng điểm số hay thành tích, mà chọn nói về những điều bình dị định hình nên nhân cách một con người trưởng thành. Với cô, hành trình trưởng thành cần bắt đầu từ lòng biết ơn: "Biết ơn chính là dấu hiệu đẹp nhất của một con người trưởng thành. Khi các con biết cúi đầu trước công lao của cha mẹ, biết trân trọng sự dạy dỗ của thầy cô, biết nói lời cảm ơn, biết nhận lỗi và sống trách nhiệm... ấy là lúc các con thực sự trưởng thành. Mai này, cuộc sống có thể đưa các con đi rất xa. Các con có thể trở thành bất cứ ai mà mình mơ ước. Nhưng điều khiến cha mẹ và thầy cô tự hào nhất không phải là các con đứng ở vị trí nào, mà là các con sống ra sao. Hãy sống tử tế. Hãy sống có trách nhiệm. Hãy biết yêu thương. Và đừng bao giờ xem những hy sinh của người khác dành cho mình là điều hiển nhiên."

Cô Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đình đã có bài phát biểu vô cùng sâu sắc và lắng đọng trong lễ trưởng thành của học sinh Khóa 3.

Giữa sân trường Mỹ Đình, những lời nhắn gửi như chạm vào góc sâu thẳm nhất trong lòng mỗi học sinh. Giọng cô lắng lại khi nói về chặng đường phía trước của các học trò - khi không còn thầy cô hay cha mẹ thường trực ở bên để che chở, bao bọc. Nhưng dù cuộc đời ngoài kia có áp lực, cạnh tranh hay thất bại, cô vẫn mong các học trò giữ được sự thiện lương và tử tế trong tim, bởi “một người có thể không quá xuất sắc, nhưng nếu sống tử tế và trọng chữ biết ơn, người đó sẽ luôn được cuộc đời yêu thương theo một cách nào đó”. Lời dặn dò của cô khiến bao cô cậu học trò tuổi 18 cùng các bậc sinh thành rưng rưng xúc động.

Những cảm xúc học trò cuối cấp

Cũng trong Lễ Tri ân và Trưởng thành, trên những gương mặt tuổi 18, người ta dễ dàng bắt gặp sự đan xen của rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sau những khoảnh khắc thiêng liêng, rưng rưng xúc động, lại có nụ cười rạng rỡ khi cùng nhau chụp vội bức ảnh kỷ niệm, cũng có cả những ánh mắt bần thần nhìn về phía dãy hành lang lớp học thân quen. Các cô cậu học học trò chạm nhẹ vào vai nhau, nhắn nhủ nhau vài điều to nhỏ, như thể muốn níu giữ từng giây phút cuối cùng được mang danh xưng "học sinh Mỹ Đình". Đằng sau họ, những ánh mắt tự hào của cha mẹ và nụ cười trìu mến của thầy cô lặng lẽ quan sát, như muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc các con chính thức lớn khôn.

Gương mặt rạng rỡ yêu thương của các bạn học sinh sau buổi lễ Tri ân và Trưởng thành.

Tập thể học sinh Khóa 3 trường THPT Mỹ Đình cùng hòa giọng trong các ca khúc tạm biệt tuổi học trò.

Lời nhắn gửi cho mai sau

Cội nguồn của sự trưởng thành, suy cho cùng, chính là dòng chảy của lòng biết ơn. Khi những thanh âm của buổi lễ lắng xuống, cũng là lúc các sĩ tử Khóa 3 nhận ra hành trình phía trước đã chính thức bắt đầu, một hành trình tự lập mà ở đó, sẽ không còn vòng tay bao bọc, dắt dìu của cha mẹ và thầy cô. Ở ngưỡng cửa tuổi 18, những bài học về lòng biết ơn, về chữ “Tình” đi liền với chữ “Nghĩa”, chữ “Tài” song hành cùng chữ “Đức”, chữ “Nhận” cần gắn với chữ “Cho”... không còn chỉ nằm lại trên trang vở, mà trở thành chiếc la bàn định hướng cho mỗi lối rẽ cuộc đời.

Tập thể học sinh Khóa 3 xếp thành hình bông hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin, khát vọng, lòng biết ơn và hứa hẹn một tương lai rực rỡ phía trước.

Khép lại ba năm thanh xuân đầy ắp ký ức dưới mái trường THPT Mỹ Đình, hành trang quý giá nhất để những người trẻ mang theo bước vào đời không chỉ gói gọn trong những thành tích, mà được kết tinh thành ba điều thiêng liêng: Một trái tim biết ơn, một nhân cách tử tế và một khát vọng sống có ích. Đó sẽ là đôi cánh nâng đỡ các em bay xa, và cũng là sợi dây neo giữ vững chắc để dù đi đâu, các em cũng luôn nhớ về nơi mình đã bắt đầu.