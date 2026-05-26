Chàng mẫu Gen Z gửi gắm người trẻ: Đừng để những hào nhoáng nhất thời làm lơ là việc học

SVO - Từng gác lại việc học đại học để chạy theo ánh hào nhoáng của ánh đèn flash và những cơ hội thu nhập hấp dẫn từ nghề mẫu tự do, Nguyễn Phú Khang (sinh năm 2003) đã phải trải qua không ít chênh vênh khi công việc đột ngột chững lại. Quay trở lại giảng đường sau những 'bồng bột' tuổi trẻ, Khang mang theo câu chuyện đầy chiêm nghiệm và lời nhắn nhủ đắt giá dành cho thế hệ của mình: Hãy trân trọng cơ hội được học tập, đừng để những cám dỗ nhất thời làm lung lay tương lai dài hạn.

Nguyễn Phú Khang (sinh năm 2003) tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Ô tô tại trường Đại học Nha Trang.

Con đường đến với nghề người mẫu của Nguyễn Phú Khang bắt đầu một cách tình cờ vào cuối năm 2023, khi anh vừa hoàn thành năm thứ nhất đại học. Vốn là một người thích xem và tương tác với các sản phẩm hình ảnh trên mạng xã hội, Khang thường xuyên theo dõi trang fanpage của một nhiếp ảnh gia. Sự tương tác này đã gây ấn tượng, và bất ngờ tạo cho Khang cơ hội được đến với nghề.

Khang chia sẻ: "Buổi chụp ảnh đầu tiên của mình diễn ra suôn sẻ với đầy sự mới mẻ và ngỡ ngàng, khi được chính thần tượng của mình ngỏ lời". Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là bộ ảnh sau khi hoàn thiện đã nhận được sự yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, Khang được biết đến nhiều hơn với vai trò là một người mẫu nam.

Từ một người thích ngắm nhìn những tấm hình đẹp, Khang đã trở thành một phần trong việc tạo nên vẻ đẹp trên những thước ảnh. Đến nay, anh đã hoạt động với nghề người mẫu tự do được gần 3 năm. "Mình luôn cảm thấy biết ơn và may mắn khi vẫn được mọi người tin tưởng, lựa chọn để trở thành một nhân vật góp phần tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật. Và mình gọi đó là duyên", Khang tâm sự.

Sự nghiệp người mẫu phát triển mang đến cho Khang cơ hội làm việc và thu nhập tốt hơn. Vì vậy, sau hơn hai năm học đại học, anh đã đưa ra một quyết định mà chính bản thân anh cho là “bồng bột” sau này: Bảo lưu việc học để tập trung vào nghề mẫu.

Gần một năm sau, khi thấy bạn bè đã học gần hết năm ba và chuẩn bị ra trường, công việc người mẫu của Khang lại có dấu hiệu chững lại. Lúc này, anh mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của bản thân. Cùng với những lời khuyên từ gia đình, Khang quyết định quay trở lại trường học.

Tuy nhiên, việc học lại không hề dễ dàng. Khang phải tiếp tục chương trình đại học cùng với các bạn sinh viên trẻ hơn. Anh tâm sự: "Chắc có lẽ đối với mình, việc học cùng với các bạn nhỏ hơn khiến mình cảm thấy ngại hỏi, xưng hô và nói chuyện hơn". Đặc biệt khi phải đối mặt với những câu hỏi: "Anh nợ bao nhiêu môn mà giờ học chung với tụi em vậy?".

Khang đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những khó khăn này. Dù tốt nghiệp chậm hơn so với dự kiến, và kết quả học tập ở mức trung bình. Nhưng đây cũng là sự cố gắng và bài học đắt giá mà Khang luôn khắc ghi, cũng như muốn gửi gắm lời khuyên chân thành đến các bạn trẻ: "Hãy học khi còn có thể, hãy học khi bạn có cơ hội. Đừng vì một chút lung lay mà lơ là việc học, hãy học và hoàn thành những kiến thức đến từ ghế nhà trường. Bởi, ghế nhà trường chỉ lấy của bạn tối thiểu 16 năm, nhưng ngoài kia sẽ lấy của bạn là cả một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là cả đời".

Trên con đường theo đuổi đam mê, Khang cũng phải đối mặt với những khó khăn từ phía gia đình, đặc biệt là từ người ba của anh. Ngược lại, mẹ của Khang lại là người ủng hộ anh nhiều nhất. Khang đã phải mất một khoảng thời gian để chứng minh cho gia đình thấy được sự nghiêm túc của bản thân với công việc này, bằng cách không ngừng nỗ lực và phụ giúp gia đình về mặt kinh tế. Khang giải thích: "Nhìn chung thì khó khăn từ gia đình mình đều là do chưa thật sự hiểu về công việc mình đang làm và cũng vì thương con nên muốn sự an toàn".

Hiện tại, Khang đang học về ngành tóc (cả nam và nữ) tại Đà Lạt. Anh làm song song giữa việc làm tóc và làm mẫu. Với dự định trong năm nay, Khang sẽ hoàn thành xong khóa học tóc, đồng thời hướng đến việc "cắt tóc di động (Mobile haircut)" và "Stylist". Anh cũng đang ấp ủ nhiều dự án cùng với các nhãn hàng trong năm nay.

Về dự định dài hạn, Khang sẽ ở lại Đà Lạt 2 năm (tính từ hiện tại) và sau đó sẽ trở về quê hương Nha Trang để phát triển sự nghiệp. Mục tiêu của anh là mở một barber shop, đồng thời xây dựng trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội và duy trì việc làm mẫu.

(Ảnh: NVCC)