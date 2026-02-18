MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Dòng phim cổ trang thống trị phòng vé xứ Hàn dịp Tết Nguyên đán

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Jang Hang Jun, The King's Warden, đã hoàn toàn chiếm lĩnh các rạp chiếu phim trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khẳng định vị thế là phim ăn khách nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Theo số liệu từ hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ngày 18/ 2, The King's Warden đã vượt mốc 4 triệu lượt khán giả vào ngày thứ 15 công chiếu. Cột mốc này đạt được nhanh hơn hai ngày so với King and the Clown (2005), bộ phim cổ trang đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc vượt mốc 10 triệu lượt khán giả. Phim cũng đã vượt qua kỷ lục của bộ phim ăn khách nhất năm ngoái, My daughter is a zombie tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng doanh thu phòng vé ấn tượng của mình.

Hiện tại, The King's Warden đang giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé trong 6 ngày liên tiếp.Lấy bối cảnh thời Joseon thế kỷ 15, một trưởng làng khiêm tốn tên là Heung Do (Yoo Hai Jin) nghe đồn rằng bất kỳ ngôi làng nào đón tiếp một quý tộc bị lưu đày sẽ được ban phước lành về sự giàu có và thịnh vượng. Với hy vọng mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng nghèo khó của mình, ông hăng hái đệ đơn xin được đón tiếp một người, mà không hề hay biết rằng vị khách của mình không ai khác ngoài vị vua bị phế truất, vị vua trẻ bị đánh bại, Danjong (Park Ji Hoon). Trong khi một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu hình thành giữa vị vua bị phế truất và người được giao nhiệm vụ trông coi ông, ngôi làng yên bình lại bị cuốn vào những dòng chảy ngầm nguy hiểm của âm mưu hoàng gia, nơi lòng trung thành và sự sống còn va chạm nhau.

Các nền tảng đặt vé xem phim và cộng đồng trực tuyến tràn ngập những lời khen ngợi như: Tôi vừa cười vừa khóc, và hai tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh; Yoo Hae Jin đã có một màn trình diễn xuất sắc, và Park Ji Hoon đã tìm được vai diễn để đời; Tôi cảm thấy như mình có thể nhìn thấu trái tim của vua, và điều đó đã làm tôi đau lòng... Khán giả đã tán thưởng cả diễn xuất mạnh mẽ của các diễn viên lẫn cốt truyện được xây dựng tốt của bộ phim. Đặc biệt trong mùa lễ hội, bộ phim đã trở thành một “phim nhất định phải xem” dành cho các gia đình, thậm chí còn tạo ra làn sóng xem lại nhiều lần.

Giới chuyên gia trong ngành dự đoán The King's Warden sẽ tiếp tục duy trì đà thành công không ngừng sau khi giữ vững vị trí dẫn đầu suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau khi khẳng định vị thế là “lựa chọn số một” mang đến cả tiếng cười và cảm xúc sâu lắng, sự chú ý hiện đang tập trung vào việc liệu bộ phim có thể đạt được cột mốc 10 triệu lượt người xem hay không?