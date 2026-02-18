MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Jbiz 'chấn động': Một nhà sản xuất nữ của đài truyền hình nổi tiếng có hành vi không phù hợp với nam thần tượng

SVO - Vụ việc nữ nhà sản xuất của NTV (Nippon Television) bị chuyển công tác sau khi gọi điện cho nam thần tượng đang gây phẫn nộ. 'Tiêu chuẩn kép' tương tự như vụ bê bối của Taichi Kokubun khiến cộng đồng mạng nghi ngờ về sự thông đồng.

Đài truyền hình Nippon Television đã thu hút nhiều sự chú ý vào năm 2025 do vụ bê bối liên quan đến cựu thành viên nhóm nhạc TOKIO, Taichi Kokubun. Nhưng những cáo buộc gây chấn động đã được đưa ra về một nhà sản xuất chương trình tại công ty gần đây còn gây xôn xao dư luận hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài báo trên tờ Josei Seven Plus, ngày 17/2: "Có thông tin cho rằng, một nhà sản xuất nữ phụ trách các chương trình giải trí tại Nippon Television đã bị chuyển sang bộ phận khác. Nhà sản xuất này đã bị "kỷ luật" sau khi nhận được khiếu nại từ các thần tượng về hành vi không phù hợp, chẳng hạn như mời một nhóm nhạc nam trẻ đến dự tiệc riêng".

Sau bài báo về việc nhà sản xuất nữ bị "kỷ luật vì mời thần tượng", cộng đồng mạng lại được phen 'dậy sóng': Thật đáng kinh ngạc, họ chỉ trích Taichi Kokubun của NTV, nhưng lại bỏ qua hành vi sai trái của chính nhân viên mình bằng cách chuyển công tác; Họ đột ngột đình chỉ một nghệ sĩ vì vi phạm quy định mà thậm chí không biết chi tiết, và đây là mức độ trừng phạt của chính họ. NTV còn có sự chân thành nào nữa?; Chuyện gì đang xảy ra với việc tuân thủ quy định của NTV? Taichi bị công chúng chỉ trích, và điều này có được chấp nhận không?...

Những bình luận gay gắt như vậy liên tục được đưa ra. Dường như dư luận đang đặt câu hỏi về sự thiếu nhất quán trong cách xử lý vụ bê bối Kokubun.

Vào tháng 6/2025, Nippon TV thông báo rằng Kokubu đã bị loại khỏi chương trình The! Iron Chef! DASH!! do vi phạm nhiều quy định. Chủ tịch Hiroyuki Fukuda đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp để giải thích tình hình, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể về các vi phạm. Sau phản hồi của Nippon TV, Kokubu bị tạm đình chỉ vô thời hạn và nhóm TOKIO tan rã, dẫn đến sự hoang mang kéo dài.

Tuy nhiên, nhà sản xuất nữ được đề cập trong vụ việc này được cho là đã được chuyển công tác trong nội bộ công ty. Mặc dù vị trí của người dẫn chương trình và nhân viên đài truyền hình là khác nhau, nhưng một số người có thể cảm thấy có sự 'tiêu chuẩn kép' khi quá khoan dung với người của mình trong việc xử lý hành vi sai trái. Nippon TV luôn có lập trường nghiêm khắc về việc tuân thủ quy định, vì vậy có lẽ cách họ đối xử với một nhân viên nội bộ đã làm dấy lên những câu hỏi về 'tinh thần nguyên tắc' của họ.