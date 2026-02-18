MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Vụ việc ám ảnh nhất K-biz dịp 'Tết Nguyên đán 2026', dù một năm đã trôi qua

SVO - Ngay cả sau một năm, vụ tranh cãi giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun vẫn chưa có hồi kết.

Một năm sau cái chết của nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Sae Ron, vụ bê bối xoay quanh mối quan hệ được cho là trong quá khứ của cô với ngôi sao hàng đầu Kim Soo Hyun vẫn chưa được giải quyết với các vụ kiện, phản tố và cáo buộc trên mạng vẫn đang chia rẽ dư luận.

Lee Young Yoo bày tỏ lòng kính trọng đối với cố diễn viên Kim Sae Ron. Ảnh: Trang mạng xã hội của Lee Young Yoo

Kim Sae Ron, người nổi tiếng từ khi còn là diễn viên nhí và sau đó phải đối mặt với sự soi mói gay gắt sau vụ tai nạn lái xe trong tình trạng say xỉn năm 2022, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng vào ngày 16/2 năm ngoái, ở tuổi 25. Một người bạn đã lên kế hoạch gặp cô đã phát hiện ra thi thể và báo cho cảnh sát. Sau đó, nhà chức trách cho biết, không có bằng chứng về hành vi phạm tội.

Những cáo buộc, vụ kiện và cuộc chiến tranh giành quá khứ

Vụ tranh chấp vẫn còn ảnh hưởng đến di sản của cô bắt nguồn từ sau khi cô qua đời, khi gia đình cô, thông qua kênh YouTube gây tranh cãi HoverLab (tiếng Hàn gọi là “Viện Garo Sero”), tuyên bố Kim So Hyun đã hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô vẫn còn là vị thành niên. Họ đã công bố ảnh và thư từ, đồng thời đệ đơn kiện cáo buộc nam diễn viên vi phạm luật bảo vệ trẻ em.

Nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron đã đăng một bức ảnh lên story Instagram của mình vào khoảng 1h sáng ngày 24/3/2024, nhưng đã xóa nó ngay sau đó. (Ảnh chụp màn hình từ Instagram của Kim Sae Ron)

Gia đình cũng cho biết, Kim Sae Ron đã chịu áp lực tâm lý nặng nề sau khi nhận được thông báo pháp lý từ công ty quản lý cũ Gold Medalist, yêu cầu thanh toán khoản phí phạt 700 triệu won (490.000 đô la Mỹ), mà họ cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Phía Kim Soo Hyun phủ nhận mọi cáo buộc sai trái, nói rằng bất kỳ mối quan hệ nào chỉ xảy ra sau khi Kim Sae Ron trưởng thành. Kể từ tháng Ba năm ngoái, công ty quản lý của anh đã theo đuổi các cáo buộc phỉ báng, vu khống và quấy rối, cùng với một vụ kiện dân sự trị giá khoảng 12 tỷ won, kéo dài cuộc chiến pháp lý cho đến tận kỷ niệm một năm ngày mất của cô.

Một điểm gây tranh cãi quan trọng khác liên quan đến tính xác thực của đoạn ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư giữa Kim Sae-ron và người cung cấp thông tin, được công bố tại một cuộc họp báo do Ga Se-yeon và gia đình của Kim Sae-ron tổ chức vào ngày 7/5 năm ngoái. Có những cáo buộc cho rằng, đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), và cảnh sát đã giao nó cho Cơ quan Pháp y Quốc gia (NFS) phân tích. Sau đó, vào tháng 12, NFS tuyên bố rằng, họ không thể xác định liệu đoạn ghi âm có bị thao túng hay không, và tranh cãi xung quanh khả năng thao túng vẫn tiếp diễn.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/1/2026, Ủy viên Cảnh sát Thủ đô Seoul Park Jeong-bo tuyên bố: "Cuộc điều tra đang được tích cực tiến hành và đang gần đến giai đoạn cuối, dự kiến ​​sẽ sớm có kết luận".

Hậu quả sự nghiệp và các dự án bị trì hoãn

Vụ bê bối đã làm gián đoạn sự nghiệp của Kim Soo Hyun. Anh đã rút khỏi các hoạt động công cộng và việc phát hành loạt phim Knock-Off trên Disney+ đã bị hoãn vô thời hạn.

Trong khi đó, các tác phẩm được hoàn thành trước khi Kim Sae Ron qua đời vẫn tiếp tục đến với công chúng. Bộ phim Guitar Man, tác phẩm mà cô hoàn thành trước khi mất, đã được công chiếu vào ngày 30/5 năm ngoái, ba tháng sau khi cô qua đời. Một bộ phim khác, Everyday, We, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 3/2026, đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của cô trên màn ảnh.