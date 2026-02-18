MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Kanna Hashimoto và Mackenyu Arata cùng câu chuyện thú vị về 'Kỷ lục Guinness Thế giới: Khác thường'

SVO - Một trong những điều hấp dẫn của 'Kỷ lục Guinness Thế giới' là họ cũng công nhận những kỷ lục bất ngờ và khác thường khiến bạn tự hỏi: 'Ai lại muốn làm điều đó?' hoặc 'Liệu đó có phải là kỷ lục không?'. Kanna Hashimoto và Mackenyu Arata là 2 nghệ sĩ tài năng nhất nằm trong số đó.

Nữ diễn viên hài Watanabe Naomi đã hoàn thành buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome vào ngày 11/2 để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp trong ngành giải trí, đồng thời được ghi nhận là Kỷ lục Guinness Thế giới. Watanabe đã đạt được kỷ lục về số vé bán ra nhiều nhất cho một chương trình hài kịch của một nữ diễn viên hài độc diễn, và trong khi cần hơn 40.000 vé, cô đã bán được 44.356 vé, thành công lập kỷ lục. Trong khi một số kỷ lục ngoạn mục, như của Watanabe được công nhận thì một trong những điều hấp dẫn của Kỷ lục Guinness Thế giới là họ cũng công nhận những kỷ lục độc đáo và khác thường.

Kanna Hashimoto, người từng gây chú ý với biệt danh "vẻ đẹp ngàn năm có một" khi còn là thành viên nhóm nhạc thần tượng Rev, hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất. Trên thực tế, chính Hashimoto cũng đang nắm giữ một kỷ lục Guinness thế giới hiếm có. Kanna Hashimoto đã thiết lập kỷ lục đáng kinh ngạc khi lấy được 157 tờ khăn giấy từ một hộp trong vòng một phút, vượt qua kỷ lục trước đó là 140 tờ. Thành tích ấn tượng này được thực hiện trong chương trình tạp kỹ "1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel" phát sóng vào ngày 12/6/2021 trên Nippon TV, giúp cô tạm thời nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về hạng mục này.

