MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Sự 'trỗi dậy' mạnh mẽ đầu năm Bính Ngọ của các nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ ba

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này của tất cả các nhóm nhạc thần tượng. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng của các nhóm nhạc thần tượng khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 18/1 đến ngày 18/2.

Sau BLACKPINK trong tháng này, BTS sẽ trở lại với đầy đủ các thành viên vào tháng tới, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên vàng cho K-pop trong năm nay. BLACKPINK đặc biệt đáng chú ý với dự án hợp tác quy mô lớn với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trong khi BTS sẽ khởi động sân khấu trở lại tại Cung điện Gyeongbokgung và sau đó biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun. Cả hai nhóm đều sẵn sàng trở thành đại sứ cho di sản văn hóa truyền thống của Hàn Quốc trên toàn thế giới.

BTS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 29,28% so với tháng Một. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm gồm “Gwanghwamun”, “buổi hòa nhạc Busan” và “chuyến lưu diễn thế giới”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất gồm “trở lại”, “phát trực tiếp” và “mua”. Phân tích tích cực-tiêu cực của BTS cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,95%. BTS sẽ trở lại với album đầy đủ thứ năm của họ, "Arirang," vào ngày 20 tháng tới. Đây là album mới đầu tiên của họ sau khoảng ba năm chín tháng, kể từ khi phát hành album tuyển tập "Proof" năm 2022. Album bao gồm 14 ca khúc thể hiện bản sắc, nỗi khát khao và những cảm xúc phổ quát của nhóm, bao gồm cả tình yêu sâu sắc. BTS sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc trở lại miễn phí tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul vào lúc 8, tối ngày 21/3, một ngày sau khi phát hành bài hát mới của họ. Theo thông tin, họ dự định bắt đầu buổi hòa nhạc bên trong Cung điện Gyeongbokgung, sau đó di chuyển qua Gwanghwamun và Woldae trước khi cuối cùng đến sân khấu được dựng ở phía bắc của Quảng trường Gwanghwamun. Buổi hòa nhạc Gwanghwamun này sẽ được phát trực tiếp trên toàn thế giới qua Netflix. Đây là lần đầu tiên một sự kiện lớn được tổ chức tại Hàn Quốc được phát trực tiếp trên Netflix đến hơn 190 quốc gia trên toàn thế giới. Kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bắt đầu từ thành viên lớn tuổi nhất, Jin, BTS đã tương tác với người hâm mộ thông qua các hoạt động solo. Năm ngoái, tại buổi hòa nhạc solo của J-Hope, được tổ chức nhân kỷ niệm 12 năm ngày ra mắt của BTS, J-Hope, Jin và Jungkook đã cùng nhau biểu diễn, đánh dấu màn trình diễn nhóm đầu tiên của họ sau hai năm tám tháng.

IVE (nhóm nhạc thế hệ thứ tư duy nhất trong Top 5) vươn lên vị trí thứ hai trong tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 63,15% so với tháng trước. Album đầy đủ thứ hai của Ive mang tên "REVIVE+", sẽ được phát hành vào ngày 23/2, ,với ca khúc chủ đề "BLACKHOLE".

BLACKPINK đứng thứ ba. Nhóm sẽ phát hành mini-album thứ ba của họ, "DEADLINE," vào ngày 27/2. Đây là album đầu tiên của họ sau ba năm năm tháng kể từ album đầy đủ thứ hai, "BORN PINK" vào năm 2022. Album bao gồm tổng cộng năm bài hát: Bài hát chủ đề "GO," bài hát phát hành trước đó "JUMP," "Me and My," "Champion," và "Fxxxboy". Trong thời gian nhóm tạm ngừng hoạt động, mỗi thành viên BLACKPINK đều theo đuổi sự nghiệp solo. Dự án hợp tác của BLACKPINK với Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại, sẽ được trưng bày từ ngày 26/2 đến ngày 8/3, cũng đang thu hút sự chú ý. Các thành viên BLACKPINK sẽ thuyết minh bằng âm thanh (audio docents) về tám hiện vật tiêu biểu của bảo tàng, và mặt ngoài của bảo tàng sẽ được sơn màu hồng đặc trưng của BLACKPINK để kỷ niệm sự hợp tác này. Một buổi nghe nhạc cũng sẽ được tổ chức vào ngày 26/2, một ngày trước khi album mới ra mắt, trước Bia đá Gwanggaeto, nằm trên con đường lịch sử trong sảnh chính của bảo tàng.