Dương Tử bén duyên cùng Hàn Đông Quân, tái xuất trong phim của đạo diễn 'Diên Hi công lược'

SVO - Phim 'Gia nghiệp' do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính, đang trở thành một trong những dự án Hoa ngữ được chờ đợi nhất mùa Hè 2026, khi liên tiếp ghi nhận loạt thành tích nổi bật, dù chưa chính thức phát sóng.

Gia nghiệp gồm 42 tập, thuộc thể loại cổ trang - thương chiến, do Huệ Giai Đống cầm trịch. Ông là đạo diễn đứng sau thành công của Diên Hy công lược và Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Bên cạnh đó, phần kịch bản được chấp bút bởi đội ngũ biên kịch từng đoạt các giải thưởng lớn như Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng.

Phim đã vượt mốc 1,5 triệu lượt đặt trước, chỉ số nhiệt truyền thông tổng hợp đạt 969 điểm, hơn 380 chủ đề lọt "hot search", thu về hơn 640 triệu lượt đọc trên Weibo và hơn 240 triệu lượt xem trên Douyin. Tại Việt Nam, phim dự kiến sẽ lên sóng trên VieOn từ ngày 17/05/2026.

Không đi theo mô típ tình cảm quen thuộc của dòng phim cổ trang, Gia nghiệp gây chú ý khi khai thác văn hóa Huy Châu cùng nghề làm mực Huy Mặc, di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Đây cũng là yếu tố khiến Dương Tử quyết định nhận lời tham gia dự án.

Lấy bối cảnh triều Minh xoay quanh vụ án “mực tiến vua”, phim kể về Lý Trinh (Dương Tử đóng) con gái út của gia tộc sản xuất mực danh tiếng. Sau biến cố khiến gia tộc suy tàn, cô quyết tâm phá bỏ định kiến chỉ nam giới mới được thừa kế, từng bước khôi phục cơ nghiệp gia đình.

Đồng hành cùng Lý Trinh là Lạc Văn Khiêm (Hàn Đông Quân thủ vai). Từ những màn đối đầu căng thẳng trên thương trường, cả hai dần trở thành tri kỷ, cùng gây dựng lại danh tiếng cho dòng mực Huy Châu trứ danh.

Bên cạnh nội dung, tạo hình và diễn xuất của Dương Tử tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Qua loạt hình ảnh đầu tiên, nữ diễn viên cho thấy sự biến hóa rõ nét của nhân vật Lý Trinh qua từng giai đoạn cuộc đời, từ thiếu nữ trong trẻo đến người phụ nữ bản lĩnh gánh vác cả gia tộc.

Ở giai đoạn đầu, Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài tươi sáng, nhẹ nhàng. Khi bước vào hành trình chế mực và vực dậy gia nghiệp, cô ghi điểm với ánh mắt điềm tĩnh, phong thái trưởng thành cùng khí chất mạnh mẽ của một nữ đương gia.

Khả năng chuyển biến cảm xúc linh hoạt giúp Dương Tử được kỳ vọng sẽ tiếp tục sở hữu thêm một vai diễn nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong loạt bài quảng bá mới nhất, nữ diễn viên chia sẻ cô đặc biệt yêu thích tinh thần dám vượt định kiến của nhân vật Lý Trinh. Dương Tử viết: “Giữ gìn gia nghiệp, lĩnh ngộ đạo làm mực, Lý Trinh nhất định phải tạo nên bầu trời của riêng mình”.

Ngoài ra, màn kết hợp giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Truyền thông Hoa ngữ đánh giá cả hai mang đến cảm giác “kỳ phùng địch thủ” trong những phân cảnh thương chiến, đồng thời hứa hẹn tạo nên "phản ứng hóa học" mới mẻ nhờ hình tượng đối lập nhưng bổ trợ cho nhau.