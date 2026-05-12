'Bản sắc thuần khiết nhất' của Taeyang đã trở lại

SVO - Taeyang đã chính thức công bố danh sách các bài hát trong album đầy đủ thứ tư sắp ra mắt của mình.

Video giới thiệu bắt đầu bằng hình ảnh mô phỏng bìa album trước khi lần lượt tiết lộ tên và logo của cả 10 ca khúc trong album. Ca khúc chủ đề của album đã được xác nhận là LIVE FAST DIE SLOW. Trong số các ca khúc phụ, WOULD YOU có sự góp mặt của các thành viên ALLDAY PROJECT là Tarzzan và Woochan.

QUINTESSENCE đánh dấu album đầy đủ đầu tiên của Taeyang sau khoảng chín năm kể từ khi phát hành WHITE NIGHT và sẽ bao gồm tổng cộng 10 bài hát. Trước khi album được phát hành, Taeyang đã làm tăng sự mong chờ bằng cách hé lộ các đoạn trailer, ảnh chính, poster và phim ngắn liên quan đến dự án.

Tên album QUINTESSENCE đề cập đến "tinh túy" hay "hình thức thuần khiết nhất" của một thứ gì đó, gợi ý về bản sắc cốt lõi và nghệ thuật mà Taeyang muốn thể hiện thông qua sản phẩm âm nhạc mới này.

Album đầy đủ thứ tư của Taeyang mang tên QUINTESSENCE và ca khúc chủ đề LIVE FAST DIE SLOW sẽ được phát hành vào ngày 18/5, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc).