Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Bản sắc thuần khiết nhất' của Taeyang đã trở lại

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Taeyang đã chính thức công bố danh sách các bài hát trong album đầy đủ thứ tư sắp ra mắt của mình.

Video giới thiệu bắt đầu bằng hình ảnh mô phỏng bìa album trước khi lần lượt tiết lộ tên và logo của cả 10 ca khúc trong album. Ca khúc chủ đề của album đã được xác nhận là LIVE FAST DIE SLOW. Trong số các ca khúc phụ, WOULD YOU có sự góp mặt của các thành viên ALLDAY PROJECT là Tarzzan và Woochan.

taeyang.jpg

QUINTESSENCE đánh dấu album đầy đủ đầu tiên của Taeyang sau khoảng chín năm kể từ khi phát hành WHITE NIGHT và sẽ bao gồm tổng cộng 10 bài hát. Trước khi album được phát hành, Taeyang đã làm tăng sự mong chờ bằng cách hé lộ các đoạn trailer, ảnh chính, poster và phim ngắn liên quan đến dự án.

Tên album QUINTESSENCE đề cập đến "tinh túy" hay "hình thức thuần khiết nhất" của một thứ gì đó, gợi ý về bản sắc cốt lõi và nghệ thuật mà Taeyang muốn thể hiện thông qua sản phẩm âm nhạc mới này.

Album đầy đủ thứ tư của Taeyang mang tên QUINTESSENCE và ca khúc chủ đề LIVE FAST DIE SLOW sẽ được phát hành vào ngày 18/5, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc).

518406-322492-1443.png
BIGBANG đã dẫn đầu cuộc bình chọn hàng ngày của Star Trend dành cho các nhóm nhạc K-pop. Đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra mắt, họ một lần nữa chứng minh sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ.
Tuệ Nghi
#Ra mắt album mới của Taeyang #Ca khúc chủ đề 'LIVE FAST DIE SLOW' #Ý nghĩa tên album 'QUINTESSENCE' #Hợp tác trong các ca khúc phụ #Quá trình quảng bá và hé lộ sản phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục