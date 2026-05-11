Lễ hội đại học, phép thử thực tế về sức hút của K-pop còn V-pop thì sao?

SVO - Bắt đầu như một truyền thống hướng đến sinh viên, những lễ hội đại học giờ đây đã phát triển thành một trong những sân khấu trực tiếp được theo dõi sát sao nhất của K-pop, một phép thử thực tế về sức hút của nghệ sĩ trước hàng ngàn khán giả trẻ. Còn đối với thị trường nhạc Việt (V-pop), xu hướng này có phải là 'chìa khoá' then chốt?

Các thần tượng K-pop ưu tiên sự công nhận của công chúng hơn là thù lao biểu diễn cao tại các lễ hội

Vào tháng Năm hằng năm, những tiếng reo hò vang vọng khắp các khuôn viên trường đại học Hàn Quốc, báo hiệu một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với một lễ hội trường học thông thường.

Nhóm nhạc nữ K-pop IVE tạo dáng trên sân khấu trong buổi biểu diễn tại lễ hội trường ĐH Yonsei ở Seoul, ngày 26/5/2024.

Đối với cả thần tượng và các công ty giải trí, mùa lễ hội đại học vào tháng Năm và tháng Chín mỗi năm đã trở thành một thước đo không chính thức về dư luận. Không giống như các chương trình âm nhạc hay các buổi hòa nhạc do người hâm mộ tổ chức, các sân khấu trong khuôn viên trường đưa nghệ sĩ trực tiếp đến với một lượng khán giả rộng lớn hơn, ít bị chọn lọc hơn.

Đó là lý do tại sao giai đoạn này được coi là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các trường đại học để giành được những nghệ sĩ hàng đầu và giữa các công ty giải trí để tối đa hóa sự hiện diện trong mùa Xuân bận rộn.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Từ ngày 6 đến 8/5, các lễ hội tại ĐH Incheon và ĐH Quốc gia Jeonbuk đã quy tụ các nghệ sĩ như RIIZE, fromis_9, WINNER, KISS OF LIFE, FTISLAND và Jay Park, trong khi các lễ hội tại ĐH Hoseo và ĐH Dankook Cheonan Campus cũng mang đến những nghệ sĩ như Apink, KickFlip, UNIS và fromis_9 lên sân khấu trong khuôn viên trường.

Các lễ hội trong trường đại học cũng trở thành nơi quan trọng để các thần tượng "hạng S" xây dựng thương hiệu trẻ trung và gần gũi. Danh sách các nghệ sĩ biểu diễn tại trường đại học vào tháng Năm gồm: NCT Wish, Riize, Le Sserafim, BOYNEXTDOOR và ILLIT. Trong khi phí biểu diễn tiêu chuẩn cho các nghệ sĩ hàng đầu thường dao động từ 14.600 đến 36.500 đôla Mỹ (20 triệu đến 50 triệu won), nhiều công ty quản lý chấp nhận mức phí thấp hơn hoặc biểu diễn lỗ để tiếp cận nhóm khán giả sinh viên có mức độ tương tác cao. Một ví dụ đáng chú ý về việc ưu tiên hình ảnh hơn lợi nhuận là NewJeans, hãng từng gây chú ý khi quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ các chuyến lưu diễn tại các lễ hội đại học cho tổ chức từ thiện.

Các thành viên nhóm nhạc nữ K-pop ILLIT, từ trái sang phải, Iroha, Moka, Minju, Wonhee và Yunah tạo dáng phía sau sân khấu trong buổi biểu diễn của nhóm tại ĐH Kyung Hee ở Seoul, vào tháng 10/2025.

Đà phát triển dự kiến ​​sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa vào giữa tháng Năm. Các lễ hội dự kiến ​​diễn ra từ ngày 12 đến 15/5, tại ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Sogang, ĐH Hongik, ĐH Soongsil và ĐH Nữ sinh Duksung dự kiến ​​sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: CORTIS, tripleS, Baek Yerin, N.Flying, Sunmi, Lee Chae-yeon, ILLIT và nhiều nghệ sĩ khác. ĐH Sungkyunkwan cũng đã công bố dàn nghệ sĩ bao gồm QWER, fromis_9, Roy Kim và Davichi cho lễ hội ngày 14 - 15/5 của trường.

Akaraka, lễ hội đặc sắc của ĐH Yonsei dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17/5, đã thu hút sự chú ý với thông tin về dàn nghệ sĩ tham gia gồm: KARA, Hwasa và FTISLAND, trong khi ĐH Quốc gia Kyungpook dự kiến ​​sẽ đón tiếp các nghệ sĩ như Zico, NCT WISH và Lee Young-ji từ ngày 20 đến 22/5.

Nhóm nhạc nam K-pop NCT DREAM tạo dáng cùng khán giả trong buổi biểu diễn tại lễ hội ĐH Dongguk ở trung tâm Seoul, ngày 28/5/2025.

Trong cộng đồng sinh viên đại học Hàn Quốc, cuộc tranh luận về danh sách nghệ sĩ biểu diễn hàng năm đã trở thành một nét văn hóa riêng. Hội sinh viên thường xuyên phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về phí đặt chỗ cao ngất ngưởng cho các nghệ sĩ chính, tuy nhiên, việc mời các ngôi sao biểu diễn đã trở nên gần như không thể thiếu do nhu cầu quá lớn. Đối với các nghệ sĩ K-pop, sức hút còn sâu sắc hơn cả việc chỉ đơn thuần là nổi tiếng.

Hầu hết người tham dự lễ hội là sinh viên hoặc khách tham quan bình thường đang có mặt tại trường, đối tượng công chúng mà các nhóm nhạc K-pop hiếm khi tiếp cận được thông qua các kênh quảng bá thông thường.

Ca sĩ K-pop Jeon Somi, người thứ tư từ trái sang, biểu diễn trên sân khấu trong một lễ hội của ĐH Quốc gia Seoul ở Seoul, vào tháng 9/2025.

Khán giả trong khuôn viên trường nhạy cảm với xu hướng và ít thiên vị hơn nhiều so với các fandom chuyên biệt, có nghĩa là giọng hát tốt, phong thái trình diễn và sự tương tác chân thành với khán giả có thể định hình nhận thức của công chúng gần như ngay lập tức.

Khi buổi biểu diễn diễn ra, phạm vi ảnh hưởng của nó lan rộng ra ngoài khuôn viên trường. Ngay khi thần tượng bước lên sân khấu đại học, hàng chục nghìn camera điện thoại thông minh trở thành một đội ngũ phát sóng phi tập trung.

Các video do người hâm mộ quay, các đoạn clip phản ứng và video ngắn bắt đầu lan truyền trực tuyến ngay cả trước khi buổi biểu diễn kết thúc, tạo ra sức lan tỏa quy mô lớn mà không ngân sách quảng cáo nào có thể dễ dàng sao chép.

Tóm lại, các lễ hội đại học đã trở thành một thứ gì đó vượt xa sự xuất hiện có trả phí trong khuôn viên trường. Chúng hiện là những điểm tiếp xúc chiến lược nơi biểu diễn trực tiếp, xây dựng thương hiệu và văn hóa người hâm mộ hội tụ và đối với các nhóm nhạc K-pop có tham vọng vượt ra ngoài lượng người hâm mộ hiện có, đây là một trong những sân khấu giá trị nhất trong năm.

V-pop có nên tiếp bước K-pop?

Các concert trường đại học ở Việt Nam là một thị trường lớn và nếu các nghệ sĩ, nhóm nhạc V-pop biết cách khai thác thì sẽ là 'bàn đạp' cực lớn cho sự nghiệp tương lai của họ. Thay vì chỉ sự quy tụ nhỏ lẻ, mang tính chất khách mời cho các concert chào Tân sinh viên hay concert kỷ niệm của các trường đại học lớn như ĐH FPT, Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, ĐH Đại Nam, ĐH Phenikaa, HUTECH, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Hoa Sen, ĐH Văn hoá, ĐH Xây dựng... thì các nghệ sĩ V-pop cần có sự đầu tư, tổ chức chuyên nghiệp trong việc thực hiện các tour concert các trường đại học, hoặc hình thành một truyền thống mang tính thông lệ để biến khuôn viên các trường đại học chính là sân khấu concert chính của họ bên cạnh hệ thống fandom.

