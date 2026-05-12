Ngoại hình ngoài đời thực của bóng ma trong ‘Salmokji’ gây bất ngờ

Vẻ đẹp của nữ diễn viên Seol Yoon-ji, người thủ vai hồn ma trong bộ phim Salmokji, tác phẩm gần đây đã vượt mốc 3 triệu lượt xem và tiếp tục thu hút lượng người xem khổng lồ đang trở thành chủ đề 'nóng'.

Một video mới có tiêu đề "Gặp gỡ hồn ma đường phố Salmokji ngoài đời thực, cô ấy quả là nữ thần... Chiều cao 1m71 gây bất ngờ" đã được phát hành trên kênh YouTube One Mic.

Trong video này, Seol Yoon-ji tự giới thiệu: "Tôi là Seol Yoon-ji, người thủ vai hồn ma đường phố trong phim Salmokji". Tiết lộ diện mạo ngoài đời thực, Seol Yoon-ji thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật và chiều cao 1m71.

Về phản ứng từ những người xung quanh, cô đáp lại một cách dứt khoát: “Tôi nhận được tin nhắn nói rằng phim rất đáng sợ, người thì đòi lại bỏng ngô của tôi hoặc nói rằng nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Những người bạn thân của tôi thì nói nó dễ thương, nhưng tôi không nghĩ vậy”.

Seol Yoon-ji đề cập rằng, việc quay phim diễn ra tại một hồ ở Damyang và thú nhận: “Cảm giác như đó là một nơi tương tự như địa điểm thực tế của Salmokji. Ngay cả tôi cũng cảm thấy như vậy khi xem ảnh hoặc video. Tôi nghĩ, mình không thể đến đó vì nó quá đáng sợ. Thật thú vị khi khán giả lại có thể nghĩ ngay đến Salmokji sau khi xem phim”.

Về một trải nghiệm kỳ lạ gặp phải trong quá trình quay phim, cô giải thích: “Chỉ có một lần tôi sợ hãi khi quay phim. Có một cảnh tôi đứng cạnh một hồ chứa nước, không có ai ở trước mặt tôi cả. Nhưng rồi thứ gì đó trước mặt tôi đột nhiên biến mất (xuống nước), giống hệt một cảnh trong phim. Nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ, nhưng sau khi nó biến mất, tôi cảm thấy có một sự hiện diện đang đến gần. Sau đó, cảnh tượng đó đã trở thành áp phích. Phải chăng, họ biết điều gì đó?”.