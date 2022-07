Duyên số với trường Luật và phương châm 'Kiên trì ắt sẽ gặt hái trái ngọt"

SVVN - Trần Phương Hà (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối ngành Luật Chất lượng cao, trường Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng sở hữu thành tích học tập xuất sắc cùng tinh thần năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Mới đây, nữ sinh viên cũng đã giành Giải Ba cấp Trường Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2022” của trường Đại học Luật Hà Nội.

Mình sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên – một tỉnh lẻ tiếp giáp với Hà Nội. Đến năm 18 tuổi, sau khi đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội, mình khăn gói chuẩn bị cho cuộc sống nơi đô thị phồn hoa, trái ngược lại với vẻ yên bình êm ả của đất nhãn. Vì cuộc sống của mình thời học trung học có phần an toàn, và bản thân mình cũng là người khá rụt rè, không đủ tự tin tham gia vào các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường, nên khoảng thời gian đầu sau khi lên đại học mình có phần choáng ngợp vì môi trường sống và học tập có sự khác biệt rõ rệt. Lứa sinh viên 2001 bọn mình có phần thiệt thòi hơn so với nhiều anh chị. Dịch COVID-19 bùng phát ngay từ khi học đại học năm nhất khiến cho phần lớn thời gian học dưới mái trường Đại học Luật Hà Nội của mình là học qua màn hình máy tính.

Trong những tháng ngày dịch căng thẳng thì mọi việc đều phải làm trực tuyến. Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học 2022” của trường mình cũng vậy. Từ việc phát động, công bố quy chế đến đăng ký, tất cả mọi thủ tục đều được làm qua mạng. Mình cùng hai người bạn thân đã quyết định đăng ký tham gia với tất cả nhiệt huyết và sự hi vọng. Tuy nhiên, chúng mình đã gặp phải không ít trở ngại. Ngay từ quá trình chọn đề tài cũng cực kỳ khó khăn vì Tổ chúng mình chọn đã hết giáo viên hướng dẫn, rồi đến khi được sắp xếp giáo viên hướng dẫn rồi thì đề tài của chúng mình lại phải thay đổi vì lý do khách quan. Những khó khăn liên tiếp ập đến đã khiến cho bọn mình nản chí. Có câu “Đầu xuôi đuôi lọt” – thế nhưng bọn mình vừa ở khâu đăng ký đã gặp bao nhiêu trở ngại. Nhưng rồi cuối cùng may mắn đã mỉm cười với mình – nhóm mình đã thống nhất được đề tài và bắt tay vào viết bài. Quá trình viết bài cũng không hề dễ dàng vì có những phần phải bỏ đi làm lại, rồi lần lượt các thành viên trong nhóm mắc Covid. Vượt qua những trở ngại ấy, bọn mình đã thu được trái ngọt khi nhận được cuộc gọi xác nhận lịch thuyết trình và có tên trong danh sách tham dự lễ nhận giải. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và có những giây phút muốn bỏ cuộc nhưng đến cuối cùng thì Giải Ba cấp trường cũng là thành quả xứng đáng với những gì cô trò mình đã bỏ ra. Vậy nên mình nghĩ, dù làm bất cứ việc gì, chỉ cần bạn kiên trì cố gắng hết sức mình và có niềm tin tuyệt đối vào bản thân và những người bạn đồng hành thì nhất định bạn sẽ thành công.

“Duyên số” với mái trường Đại học Luật

Mình rất may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định, chỉ cần mình có thể theo đuổi nó đến cùng. Việc đăng ký nguyện vọng thi Trung học phổ thông quốc gia cũng không ngoại lệ. Bố mẹ để cho mình tự quyết định mọi việc. Bản thân mình khi nộp nguyện vọng vào HLU không phải do mình đam mê ngành này hay có định hướng nào đó rõ ràng, mình chỉ xem phổ điểm của các trường top qua các năm và xác định sẽ đỗ nên mình chọn, và học ngành Luật chung thì sẽ không phải học môn Toán nữa. Nhưng có lẽ đây cũng là duyên số để mình trở thành “mình” bây giờ. Sau rất nhiều những trải nghiệm ở trường Luật thì mình cảm thấy bản thân yêu thích và muốn gắn bó với ngành nghề này, thêm vào đó là mình còn có những mối quan hệ mà sẽ không bao giờ tìm được ở nơi khác nữa.

Mọi người luôn nghĩ học Luật ra chỉ để cãi, nhưng thực chất học Luật có thể làm được rất nhiều ngành nghề khác nhau. Chỉ cần có đủ ý chí và quyết tâm thì có được thành công và vị trí trong lĩnh vực này chỉ là vấn đề về thời gian. Mình học Luật, có đủ kiến thức về pháp lý cũng chính là để giúp cho người thân mình, mọi người xung quanh và xa hơn nữa là những khách hàng, đối tác của mình những vấn đề mà chỉ có pháp luật mới giải quyết được. Và dù không theo ngành này thì trường Luật cũng đã cho mình một tư duy vô cùng logic và sắc bén.

Đồng thời, trong thời gian dài nghỉ dịch ở nhà mình đã được tạo điều kiện và có thời gian kiến tập tại UBND thành phố nơi mình sinh sống. Tuy không quá dài nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để mình trải nghiệm môi trường làm việc tại cơ quan nhà nước, quan sát cách mọi người xử lý công việc và làm việc với dân. Những trải nghiệm đó chắc chắn là những bài học quý giá, giúp ích cho mình trên con đường sự nghiệp sau này. Sắp tới đây mình cũng sẽ tham gia chương trình tình nguyện “Hè xanh 2022” của Đội tình nguyện Thái Nguyên Trường Đại học Luật Hà Nội. Trước giờ mình cũng chỉ tham gia tổ chức các sự kiện thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội nên mình rất mong chờ chuyến đi tình nguyện này.

Từ những câu chuyện và trải nghiệm mình có được, mình muốn chia sẻ rằng “Hãy cứ kiên trì với những quyết định của mình và cố gắng hết 100% khả năng, ắt sẽ gặt hái được trái ngọt” vì mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Có thể lúc đầu quyết định của bạn không thật sự là điều bạn muốn, nhưng nó sẽ dẫn bạn tới cánh cửa với những điều bạn không ngờ tới.