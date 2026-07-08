Gần 2.000 khán giả châu Âu khám phá văn hóa Việt Nam qua lăng kính nhà làm phim trẻ

Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế 'Viet Culture in Motion 2026' vừa khép lại sau một tháng diễn ra tại Pháp, Cộng hòa Séc và Bỉ. Thông qua 25 tác phẩm từ các nhà làm phim dưới 30 tuổi, sự kiện mang đến không gian giao lưu văn hóa và góc nhìn chân thực về đời sống, con người Việt Nam.

Được tuyển chọn từ hơn 100 tác phẩm gửi về từ 35 trường trung học, đại học và các nhóm sáng tạo trên cả nước, toàn bộ phim tham gia trình chiếu đều do những người trẻ tuổi thực hiện, phần lớn là học sinh và sinh viên. Đây là điểm nhấn của Viet Culture in Motion khi trao quyền để thế hệ trẻ tự kể câu chuyện quê hương bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Trong suốt hành trình tại bốn thành phố (Paris, Lorient, Praha và Brussels), 14 buổi chiếu đã thu hút gần 2.000 khán giả bản địa, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cùng giới nghiên cứu và những người yêu nghệ thuật. Các tác phẩm đưa người xem đến với những làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ký ức gia đình, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc.

'Viet Culture in Motion' được tổ chức hoàn toàn bởi các bạn trẻ người Việt và gốc Việt đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Chia sẻ cảm nhận sau buổi chiếu tại Paris, khán giả Clément Boligier cho biết: "Tôi thực sự có cảm giác như đang cùng chia sẻ cuộc sống thường nhật của những nhân vật được ghi hình". Tại Brussels, bà Elnaz Shadras đánh giá cao nỗ lực của giới trẻ Việt Nam, nhấn mạnh đây là những hoạt động vô cùng quan trọng để bảo tồn lịch sử và di sản văn hóa trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh như hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện điện ảnh, Viet Culture in Motion 2026 còn cho thấy vai trò của người trẻ như những đại sứ văn hóa. Ông Nguyễn Bá Sang - Tham tán phụ trách cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ nhận định: "Tôi cảm nhận được tâm huyết của các bạn, và tôi có thể thấy, các bạn đã thật sự trở thành những đại sứ văn hoá của Việt Nam, qua những bộ phim mà các bạn đã thực hiện".

Đại diện các đoàn làm phim giao lưu cùng khán giả tại Pháp.

Đại diện Ban tổ chức, anh Nghiêm Phạm Phúc Anh chia sẻ thêm về ý nghĩa của từng điểm đến: "Paris là không gian nghệ thuật tự do, Praha là nơi tìm lại ký ức gắn kết của cộng đồng người Việt đông đảo, và Brussels - trái tim của châu Âu là điểm dừng chân cuối cùng để giới thiệu những câu chuyện trọn vẹn nhất.

Khép lại hành trình tại ba quốc gia, Liên hoan phim kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, khuyến khích thêm nhiều bạn trẻ sử dụng nghệ thuật như một phương tiện lan tỏa sức sống của văn hóa Việt Nam ra thế giới.