'Đặt cược' tương lai vào 15 nguyện vọng: Sĩ tử tính toán thế nào để không bỏ lỡ cơ hội?

SVO - Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, học sinh khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Do đó, bài toán làm thế nào để đảm bảo được cơ hội trúng tuyển khi số nguyện vọng bị giới hạn đòi hỏi các sĩ tử phải có 'cái đầu lạnh' và sự tỉnh táo để đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.

Chỉ còn ít ngày trước khi cổng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 khép lại, nhiều sĩ tử vẫn đang "cân não" trước màn hình máy tính. Điểm đặc biệt nhất trong quy chế năm nay chính là việc mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như các năm trước đây.

Quy định này khiến học sinh cân nhắc hơn trong mỗi lựa chọn của mình. Thay vì mang tâm lý “điền càng nhiều càng tốt”, từng “bước đi” giờ đây đều phải được tính toán kỹ lưỡng dựa trên năng lực, mức điểm, phương thức xét tuyển cũng như định hướng nghề nghiệp lâu dài. Điều ấy đòi hỏi các sĩ tử phải chủ động trong tìm hiểu ngành học, trường học mình yêu thích và các phương thức xét tuyển để có phương án hợp lý.

Hệ thống đăng ký thông báo thời gian điền nguyện vọng sẽ kéo dài đến 17h ngày 14/7, như vậy, học sinh còn khoảng một tuần để thực hiện những lựa chọn quyết định tương lai của bản thân. (Ảnh chụp màn hình)

Với các sĩ tử, 15 nguyện vọng không chỉ là con số mà còn là "bài toán" cân não. Do đó, mỗi học sinh đều có cho mình những chiến lược phù hợp để vừa có cơ hội theo đuổi ngành học mơ ước, vừa đảm bảo khả năng trúng tuyển.

Nguyễn Ngọc Diệp (THPT Hoài Đức B, Hà Nội) dự định đặt khoảng 10 - 12 nguyện vọng phù hợp với sở thích và định hướng của bản thân. Trong quá trình hoàn thiện danh sách nguyện vọng, Diệp luôn cân nhắc dựa trên mức điểm hiện có và điểm chuẩn các năm trước để sắp xếp nguyện vọng sao cho hợp lý.

“Mình có tham khảo nhiều lời khuyên về cách xếp nguyện vọng từ các thầy cô, anh chị, tìm kiếm điểm chuẩn các năm trước và cách quy đổi điểm của từng trường. Từ đó, mình đặt nguyện vọng mình yêu thích nhất lên đầu, sau đó là các nguyện vọng có mức điểm phù hợp và cuối cùng là những nguyện vọng có tính an toàn hơn để tăng cơ hội trúng tuyển”, Ngọc Diệp cho biết.

Theo Diệp, quy định giới hạn tối đa 15 nguyện vọng từng khiến cô khá lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và lên kế hoạch xét tuyển, nữ sinh nhận thấy, số lượng này là vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của bản thân. “Dù vậy, mình nghĩ rằng, với các bạn muốn thử sức với nhiều ngành, nhiều trường khác nhau thì quy định này sẽ tạo thêm nhiều áp lực khi lựa chọn nguyện vọng”, Diệp nói thêm.

Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, Ngọc Diệp cũng sở hữu chứng chỉ HSK để phục vụ cho việc đăng ký phương thức xét tuyển kết hợp tại các trường đại học. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Phan Anh (THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội) lại chọn cách “phân vùng” nguyện vọng theo từng nhóm khác nhau: 3 nguyện vọng mơ ước, 6 nguyện vọng phù hợp và 6 nguyện vọng an toàn. Hiện nay, Phan Anh đã đăng ký đủ số nguyện vọng theo quy định, mỗi nguyện vọng đều có sự cân bằng giữa sở thích, thế mạnh của bản thân và mức điểm hiện tại để tăng cơ hội trúng tuyển.

Chia sẻ quan điểm về quy định giới hạn 15 nguyện vọng, Phan Anh cho biết, việc này không gây ra quá nhiều khó khăn. “Điều này giúp mình cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng hơn, tránh đăng ký quá dàn trải hoặc thiếu định hướng. Nếu có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu thì 15 nguyện vọng là đủ để mình sắp xếp hợp lý và phù hợp với mục tiêu của mình”, nam sinh bày tỏ.

Phan Anh phân chia rõ ràng các nhóm nguyện vọng khác nhau, đồng thời kết hợp với những phương thức xét tuyển sớm để có cơ hội chinh phục những ngôi trường mơ ước. (Ảnh: NVCC)

Được biết, bên cạnh phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nam sinh cũng đã chuẩn bị thêm các phương thức xét tuyển kết hợp. “Mình sử dụng chứng chỉ SAT để đăng ký xét tuyển kết hợp với học bạ hoặc xét tuyển bằng học bạ theo quy định của từng trường. Mình lựa chọn nhiều phương thức khác nhau để tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành học và trường đại học mà mình mong muốn”.

Có thể thấy, dù lựa chọn những “chiến lược” nào thì điều quan trọng vẫn nằm ở việc mỗi học sinh biết xác định rõ định hướng của bản thân, chủ động tìm hiểu các phương thức xét tuyển để đưa ra các quyết định phù hợp với năng lực của bản thân. Đặc biệt, việc nắm vững thông tin tuyển sinh và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý được xem là "chìa khóa" để sĩ tử có cơ hội hiện thức hoá ước mơ của mình.